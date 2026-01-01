Putyin újévi döntésétől meghűlhet a vér az oroszok ereiben – drasztikusan emelik a vodka árát

Elképesztő ütemben drágul a vodka Oroszországban, ahol a nemzeti italra árminimum van érvényben. A nehéz helyzetben lévő gazdaságot már évek óta a vodka árának emelésével próbálják egyensúlyban tartani. Míg 2024 nyarán még 288 rubel, azaz 1200 forint volt fél liter vodka minimum kereskedelmi ára, azóta három lépésben is kilőtt az ár.

Idén január elsejétől a fél literes sima vodka minimum 409 rubelbe, azaz 1700 forintba kerül majd az oroszoknak,