01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
putyin orosz vodka forint oroszország

Putyin újévi döntésétől meghűlhet a vér az oroszok ereiben – drasztikusan emelik a vodka árát

2026. január 01. 12:00

Január elsejétől újabb 17 százalékos áremelést hajtott végre az orosz pénzügyminisztérium, ezzel másfél év alatt pontosan másfélszeresére nőtt a vodka ára Oroszországban.

2026. január 01. 12:00
null

Elképesztő ütemben drágul a vodka Oroszországban, ahol a nemzeti italra árminimum van érvényben. A nehéz helyzetben lévő gazdaságot már évek óta a vodka árának emelésével próbálják egyensúlyban tartani. Míg 2024 nyarán még 288 rubel, azaz 1200 forint volt fél liter vodka minimum kereskedelmi ára, azóta három lépésben is kilőtt az ár. 

Idén január elsejétől a fél literes sima vodka minimum 409 rubelbe, azaz 1700 forintba kerül majd az oroszoknak, 

ami másfél év alatt csaknem 50 százalékos növekedés. 

Ennél is drágábbak lesznek viszont az egyéb italok. A RIA Novosztyi orosz portál cikke szerint az egyéb alkoholos italok fél literenként 606 rubeltől, a minőségibb konyakok és whiskey-k pedig 755 rubeltől indulnak, azaz 2500 és 3100 forinttól.

A friss díjszabás 2031-ig van érvényben, de az elmúlt másfél évet nézve várhatóan még további emelésekre van kilátás. 

Az orosz kormányra erős nyomás helyeződik a gyártók részéről, akik folyamatosan küzdenek az inflációval és a növekvő költségekkel. Közben viszont szankciók ide vagy oda, virágzik az alkoholpiac Oroszországban, évente több mint kétmilliárd liternyi szeszt öntenek le a torkukon az oroszok, ennek jelentős része vodka.  

Nyitókép: Stefani Reynolds / AFP
 

csalodtamafideszben
2026. január 01. 13:16
Itt az ideje, hogy kijózanodjanak az oroszok, és befejezzék a háborút.
csalodtamafideszben
2026. január 01. 13:14
Brutális drágulás egy alapvető élelmiszerre.
sanya55-2
2026. január 01. 13:07
Ezt sikerült elérnie az EU-nak a 20. szankcióval, az orosz polgárok átkozzák is Ursulát
Mich99
2026. január 01. 13:06
Gorbacsov is ebbe bukott bele...
