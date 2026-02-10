Nem köntörfalazott a képviselő: „Brüsszel és Kijev egy bábkormányt akarnak Budapesten, amelyet majd úgy rángathatnak, ahogy csak akarnak”

– mondta el a képviselő, majd hozzátette: „Brüsszel és Kijev egy bábkormányt akarnak Budapesten, amelyet majd úgy rángathatnak ahogy csak akarnak.”

Hidvéghi Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a terv nem sikerül akkor újraindítanák a hetes cikkely szerinti eljárást Magyarország ellen és elvennék a szavazati jogunkat. A Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a választások tétje egyre nagyobb.

A kérdés, hogy marad-e a magyar emberek érdekeit képviselő nemzeti kormány, vagy a Tiszával jön egy Brüsszelből és Kijevből rángatott bábkormány”

– emelte ki a miniszterhelyettes. Hidvéghi felsorolta utóbbinak a következményeit is: igent mondanának Ukrajna EU csatlakozására és a háborús politikára, továbbá az ország leválna az orosz gázról, ezzel is megszüntetve a rezsicsökkentést.