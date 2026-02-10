Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
hidvéghi balázs brüsszel európai unió magyarország ukrajna oroszország

Nem köntörfalazott a képviselő: „Brüsszel és Kijev egy bábkormányt akarnak Budapesten, amelyet majd úgy rángathatnak, ahogy csak akarnak”

2026. február 10. 18:11

Hidvéghi Balázs a választások tétjét ecsetelte.

2026. február 10. 18:11
null

Mint ismert, az Európai Unió egy eddig példátlan, öt lépésből álló tervet dolgoz ki, arra, hogy Ukrajna akár 2026–2027-ben részlegesen csatlakozzon az EU-hoz, még a teljes jogú csatlakozás előtt. Brüsszel célja ezzel az lenne, hogy Ukrajnát tartósan az európai politikai térhez kössék, és csökkentsék Oroszország befolyását, így reagálva az elhúzódó háborúra.

Ezt is ajánljuk a témában

Hidvéghi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője legújabb videójában bemutatta a tervet. Kifejtette, hogy a terv középpontjában Magyarország vétó jogának elvétele és Magyar Péter hatalomba segítése áll.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

Már nem is tagadják, tehát nincs köntörfalazás nyíltan kimondják”

 – mondta el a képviselő, majd hozzátette: „Brüsszel és Kijev egy bábkormányt akarnak Budapesten, amelyet majd úgy rángathatnak ahogy csak akarnak.”

Hidvéghi Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a terv nem sikerül akkor újraindítanák a hetes cikkely szerinti eljárást Magyarország ellen és elvennék a szavazati jogunkat. A Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a választások tétje egyre nagyobb. 

A kérdés, hogy marad-e a magyar emberek érdekeit képviselő nemzeti kormány, vagy a Tiszával jön egy Brüsszelből és Kijevből rángatott bábkormány”

 – emelte ki a miniszterhelyettes. Hidvéghi felsorolta utóbbinak a következményeit is: igent mondanának Ukrajna EU csatlakozására és a háborús politikára, továbbá az ország leválna az orosz gázról, ezzel is megszüntetve a rezsicsökkentést.

A miniszterhelyettes arra buzdított mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a Nemzeti Petíciót!

Nyitókép forrása: Anatolii STEPANOV / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
•••
2026. február 10. 18:40 Szerkesztve
Petőfi Sándor : " Mit nem beszél az a német ..... fizessük ki adósságát ..... / foglalod a k.... anyád , de nem a mi hazánk. ".
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 10. 18:17
Most meg orosz bábkormány van. A magyarok bárkinek becsicskulnak.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!