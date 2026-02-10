Nem nyugszanak az ukránok: megtorlással fenyegetik Magyarországot (FOTÓ)

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Bohdan Cservak ukrán politikus történelmi párhuzamokra hivatkozva megtorlást helyez kilátásba Magyarország ellen.
Bohdan Cservak ukrán politikus a Facebook-oldalán tett közzé egy posztot, amelyben történelmi párhuzamokra hivatkozva megtorlást helyez kilátásba – szúrta ki az Index. Cservak a bejegyzésben azt állítja, hogy „nem először próbálja Magyarország elpusztítani Ukrajnát és az ukránokat”, utalva Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére, miszerint Ukrajna Magyarország ellensége.
Az ukrán politikus bejegyzésének fő gondolata, a korjukivkai tragédia felidézése.
Cservak szerint 1943 márciusában magyar csendőralakulatok a náci Németország oldalán tömeggyilkosságot követtek el a Csernyihivi területen fekvő faluban, ahol mintegy hétezer civil vesztette életét, a település pedig gyakorlatilag megsemmisült.
A politikus a történteket a második világháború egyik legsúlyosabb civil mészárlásaként mutatja be.
Az idők változnak. A független Ukrajna, amely véres háborút vív Moszkvával, többé soha nem fogja megengedni Magyarországnak, hogy megalázza az ukránokat. Az elkövetett bűnökért pedig a megtorlás elkerülhetetlenül el fog jönni
– tette hozzá végül az ukrán politikus.
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP