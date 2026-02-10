Ft
politikus bohdan cservak magyarország ukrajna orbán viktor

Nem nyugszanak az ukránok: megtorlással fenyegetik Magyarországot (FOTÓ)

2026. február 10. 18:40

Bohdan Cservak ukrán politikus történelmi párhuzamokra hivatkozva megtorlást helyez kilátásba Magyarország ellen.

2026. február 10. 18:40
null

Bohdan Cservak ukrán politikus a Facebook-oldalán tett közzé egy posztot, amelyben történelmi párhuzamokra hivatkozva megtorlást helyez kilátásba – szúrta ki az Index. Cservak a bejegyzésben azt állítja, hogy „nem először próbálja Magyarország elpusztítani Ukrajnát és az ukránokat”, utalva Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére, miszerint Ukrajna Magyarország ellensége.

Az ukrán politikus bejegyzésének fő gondolata, a korjukivkai tragédia felidézése.

Cservak szerint 1943 márciusában magyar csendőralakulatok a náci Németország oldalán tömeggyilkosságot követtek el a Csernyihivi területen fekvő faluban, ahol mintegy hétezer civil vesztette életét, a település pedig gyakorlatilag megsemmisült.

 A politikus a történteket a második világháború egyik legsúlyosabb civil mészárlásaként mutatja be.

Az idők változnak. A független Ukrajna, amely véres háborút vív Moszkvával, többé soha nem fogja megengedni Magyarországnak, hogy megalázza az ukránokat. Az elkövetett bűnökért pedig a megtorlás elkerülhetetlenül el fog jönni

– tette hozzá végül az ukrán politikus.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
arpadan
2026. február 10. 20:37
Egyébként kb. 1 perc alatt a következőt találta. 1943 márciusában valóban volt vérengzés Korjukivka faluban. Partizánakciók megtorlásaként kb. 6700 embert öltek meg, felgyújtották a falut, stb. Német egységek mellett voltak magyar csapatok is nem nagy számban, meg katonai csendőrség. Ungváry Krisztián egy cikkét találtam ( tudjuk, ki ő ), 1 perc átfutás után azt írja, a mai napig nem tudni pontosan, hogy mi történt. Apró érdekesség: 2022 nyarán egy Andrij Szibiha nevű fazon már ugatott e témában Magyarországra. Nem ösmerős valahonnan e név ?
arpadan
2026. február 10. 20:21
Titkosszolgálati tevékenységtől a terrorista fenygetésekig a teljes palettán.
arpadan
2026. február 10. 20:20
Nem az első és nem is az utolsó ilyen támadás ( mert az !) ukrán részről. Előbb-utóbb eljutnak oda, hogy már a honfoglaló magyarok népirtást végeztek a tízezer éve őslakos hös ukránok között... Minden téren frontális támadás Magyarország ellen.
hexahelicene
2026. február 10. 20:08
Szánalmas faj az ukronáci: vesztes ország, bukott politikusa fenyegetőzik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!