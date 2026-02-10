Elképesztő dolgot mondott Zelenszkij, sokan foghatják a fejüket

Az államfő ugyanakkor arról is beszélt, hogy a külföldre távozott ukránok visszatérését nem lehet hangzatos kijelentésekkel vagy ígéretekkel elérni. Véleménye szerint a hazatéréshez valódi perspektívát kell kínálni, amely magasabb életszínvonalat, kiszámítható jövőt és fejlődési lehetőségeket jelent.

Az emberek akkor térnek vissza, amikor látnak jövőt maguk előtt

– tette hozzá. Zelenszkij szerint Ukrajnának már most komoly szüksége van magasan képzett szakemberekre. Külön kiemelte a mérnökök, tudósok, pilóták és tervezők szerepét, akik az elnök szerint kulcsszerepet kapnak majd az ország újjáépítésében. Elmondása alapján az újjáépítés elsősorban technológiai alapú lesz, érintve az energetikát, az agrárszektort és az innováció területét.