Zelenszkij rabság Kijev ukrajna

Elképesztő dolgot mondott Zelenszkij, sokan foghatják a fejüket

2026. február 10. 16:11

Az ukrán elnök egy egyetemi találkozón tett kijelentése sokakban kelthet megütközést. Zelenszkij arról beszélt, hogy Ukrajnában nincs rabság, és azok az állampolgárok, akik nem tartoznak a mozgósítás hatálya alá, a törvények szerint szabadon elhagyhatják az országot.

2026. február 10. 16:11
null

A Kijevi Repülési Intézet oktatóival és hallgatóival tartott találkozón Volodimir Zelenszkij az országot elhagyó ukrán állampolgárok helyzetéről és jogairól beszélt. Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajnában nincs rabság, és mindazok, akik életkoruk vagy jogállásuk alapján nem esnek a mozgósítás alá, jogosultak külföldre utazni.

Ukrajnában nincs rabság. Azok az emberek, akik nem mozgósítási korúak, szabadon elhagyhatják az országot

– fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint nem nyilatkozatokkal lehet hazahívni az embereket

Az államfő ugyanakkor arról is beszélt, hogy a külföldre távozott ukránok visszatérését nem lehet hangzatos kijelentésekkel vagy ígéretekkel elérni. Véleménye szerint a hazatéréshez valódi perspektívát kell kínálni, amely magasabb életszínvonalat, kiszámítható jövőt és fejlődési lehetőségeket jelent.

Az emberek akkor térnek vissza, amikor látnak jövőt maguk előtt

– tette hozzá. Zelenszkij szerint Ukrajnának már most komoly szüksége van magasan képzett szakemberekre. Külön kiemelte a mérnökök, tudósok, pilóták és tervezők szerepét, akik az elnök szerint kulcsszerepet kapnak majd az ország újjáépítésében. Elmondása alapján az újjáépítés elsősorban technológiai alapú lesz, érintve az energetikát, az agrárszektort és az innováció területét.

Korábban Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy milliók külföldre távozását komoly kihívásként éli meg, ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna azért maradt fenn, mert milliók döntöttek úgy, hogy az országban maradnak. Emellett jelezte, szeretné javítani a fronton harcoló katonák helyzetét, különösen a rotáció biztosítása érdekében.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

