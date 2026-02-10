Ft
moszkva brüsszel európai unió béke Ursula von der Leyen javaslat ukrajna

Vészjósló a csend Brüsszelben: erről hallgatnak Von der Leyenék

2026. február 10. 16:26

Moszkva szerint az EU ismét elszalasztotta a béke lehetőségét, nem ülnek tárgyalóasztalhoz a vezetők.

2026. február 10. 16:26
null

Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes szerint Brüsszel válasz nélkül hagyta Oroszország javaslatát egy Európa elleni megnemtámadási szerződés aláírására. A politikus szerint a hallgatás egyértelműen diszkvalifikálja az Európai Uniót a békefolyamatból– írta meg a Kárpáthír

Az európai államok mindmáig nem reagáltak Moszkva azon javaslatára, hogy írjanak alá egy, az Európa elleni támadásról való lemondást garantáló dokumentumot. […] Ugyanakkor kitartóan követelik a helyüket a tárgyalóasztalnál. Ez az álláspont kizárja az EU részvételét a békés rendezési folyamatban”

Grusko nehezményezte, hogy miközben az Unió szolidaritást vállal Ukrajna biztonsági garanciája mellet, addig Oroszország esetében nem említi ugyanezt a konstrukciót. 

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Az orosz sajtó korábban arról is beszámolt, hogy a békemegállapodás részeként Moszkva követeli a Donyec-medence orosz területként való elismerését minden érintett ország részéről. 

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

templar62
2026. február 10. 18:19
Mindíg van Leyyyyyyebbbb .
tapir32
2026. február 10. 18:14
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Skulo
2026. február 10. 17:17
Miērt akar Zeli Miamiban tårgyalni?! Mert ott jobban el tud tünni.
Gubbio
2026. február 10. 17:16
Valóban, Putyinnak (sem) kell elkapkodnia. A térképre nézve túl nagy még Ukrajna.
