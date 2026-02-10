Háború, atomhatalom, káosz – ezért lenne végzetes az uniós ötpontos terv a szakértő szerint
„A Tisza képviselői nem véletlenül beszélnek össze-vissza és próbálják kikerülni az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos kérdéseket”.
Moszkva szerint az EU ismét elszalasztotta a béke lehetőségét, nem ülnek tárgyalóasztalhoz a vezetők.
Az európai államok mindmáig nem reagáltak Moszkva azon javaslatára, hogy írjanak alá egy, az Európa elleni támadásról való lemondást garantáló dokumentumot. […] Ugyanakkor kitartóan követelik a helyüket a tárgyalóasztalnál. Ez az álláspont kizárja az EU részvételét a békés rendezési folyamatban”
Grusko nehezményezte, hogy miközben az Unió szolidaritást vállal Ukrajna biztonsági garanciája mellet, addig Oroszország esetében nem említi ugyanezt a konstrukciót.
A NATO-nál is erősebb szövetségről és kötelező katonai szolgálatról beszélnek.
Az orosz sajtó korábban arról is beszámolt, hogy a békemegállapodás részeként Moszkva követeli a Donyec-medence orosz területként való elismerését minden érintett ország részéről.
