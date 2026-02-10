Elszólták magukat az ukránok: a kijevi tervek nem csak Magyarországra jelentenek brutális veszélyt

Itt az újév: Németország megkezdte a sorkatonaság előkészítését
Január elsejétől a német fiatalok a 18. születésnapjukra megkapják a behívót a katonai szolgálathoz szükséges orvosi vizsgálathoz.
Mihajlo Zsirohov katonai szakértő szerint Ukrajnának még a NATO-nál is erősebb katonai szövetségre van szüksége, az orosz-ukrán háború pedig azzal a következménnyel jár, hogy Európa nagy része ismét bevezeti a kötelező katonai szolgálatot.
Csak az jelenthet biztonsági garanciát Ukrajna számára, ha az ország belép egy biztonsági szövetségbe, ám a NATO-ra már nem lehet harcképes szövetségként tekinteni – mondta az ukrán Uniannak adott nagyinterjújában Mihajlo Zsirohov katonai szakértő.
Nem tudom, mennyire számíthatunk teljes mértékben az európai támogatásra, hiszen Európa éppen átalakulási szakaszban van, és akadnak olyan politikusok, akik nem érdekeltek Ukrajna támogatásában, Szlovákiában vagy Magyarországon például jól látható az együttműködés fenntartása Oroszországgal
– jelentette ki Zsirohov, aki hozzátette, az Egyesült Államok garanciájáról nem beszélhetnek Kijevben, amíg Donald Trump az elnök.
A szakértő hangsúlyozta: a jövő a katonai szövetségeké, bár az, hogy milyen formában léteznek majd és ki fogja vezetni azokat, egyelőre nem világos.
Az interjúban hosszasan kritizálta az ukrán mozgósítási rendszert, ám nem a kényszersorozásokkal volt problémája, hanem a mozgósítási korhatárral: szerinte hiba volt lehetővé tenni, hogy a fiatalok külföldre utazhassanak, és 40 feletti, kevésbé terhelhető férfiakra hárítani a háború terhét.
Az ukrán katonai szakértő arról is beszélt a lapnak, hogy szerinte tévedés volt az az európai gondolat az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt, amely szerint a sorozott hadseregek ideje lejárt, és az országoknak kis, mozgékony hadsereg kell, profi katonákkal, akik magas fizetést kapnak és tudnak harcolni, sorozásra pedig már nincs szükség.
És láthatjuk, ahogy az ukrajnai háborút figyelve, Európa nagy része ismét bevezeti a kötelező katonai szolgálatot
– tette hozzá sokatmondóan.
Nyitókép: AFP/Fabrice Coffrini