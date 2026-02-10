Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború nato magyarország szakértő európa ukrajna oroszország

Elszólták magukat az ukránok: a kijevi tervek nem csak Magyarországra jelentenek brutális veszélyt

2026. február 10. 15:14

Mihajlo Zsirohov katonai szakértő szerint Ukrajnának még a NATO-nál is erősebb katonai szövetségre van szüksége, az orosz-ukrán háború pedig azzal a következménnyel jár, hogy Európa nagy része ismét bevezeti a kötelező katonai szolgálatot.

2026. február 10. 15:14
null

Csak az jelenthet biztonsági garanciát Ukrajna számára, ha az ország belép egy biztonsági szövetségbe, ám a NATO-ra már nem lehet harcképes szövetségként tekinteni – mondta az ukrán Uniannak adott nagyinterjújában Mihajlo Zsirohov katonai szakértő.

Nem tudom, mennyire számíthatunk teljes mértékben az európai támogatásra, hiszen Európa éppen átalakulási szakaszban van, és akadnak olyan politikusok, akik nem érdekeltek Ukrajna támogatásában, Szlovákiában vagy Magyarországon például jól látható az együttműködés fenntartása Oroszországgal

– jelentette ki Zsirohov, aki hozzátette, az Egyesült Államok garanciájáról nem beszélhetnek Kijevben, amíg Donald Trump az elnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

A szakértő hangsúlyozta: a jövő a katonai szövetségeké, bár az, hogy milyen formában léteznek majd és ki fogja vezetni azokat, egyelőre nem világos.

Az interjúban hosszasan kritizálta az ukrán mozgósítási rendszert, ám nem a kényszersorozásokkal volt problémája, hanem a mozgósítási korhatárral: szerinte hiba volt lehetővé tenni, hogy a fiatalok külföldre utazhassanak, és 40 feletti, kevésbé terhelhető férfiakra hárítani a háború terhét.

Az ukrán katonai szakértő arról is beszélt a lapnak, hogy szerinte tévedés volt az az európai gondolat az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt, amely szerint a sorozott hadseregek ideje lejárt, és az országoknak kis, mozgékony hadsereg kell, profi katonákkal, akik magas fizetést kapnak és tudnak harcolni, sorozásra pedig már nincs szükség. 

És láthatjuk, ahogy az ukrajnai háborút figyelve, Európa nagy része ismét bevezeti a kötelező katonai szolgálatot

– tette hozzá sokatmondóan.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Fabrice Coffrini

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elégia
2026. február 10. 15:46
Felfordult a világ. Senkiházi ukránok okoskodását idézik. Minek? Ezek ott a rozsdás, elmaradott és lepusztult, csődben lévő országban legfeljebb a lopás művészetéről nyilatkozhatnának. Ahhoz értenek. Máshoz nem. Eszük viszont nincs. Nem veszik észre, hogy folyik a kiirtásuk. Hatékonyan.
Válasz erre
0
0
bathory-odonke
2026. február 10. 15:41
Játsszunk el a gondolattal: Az EU rengeteg pénzből fegyverekkel és kiképzéssel fejleszti a 800 000 fős ukrán hadsereget. Pár év múlva az ukránok választanak és oroszbarát kormányzat lesz. Összeáll a SZU 3 nyugatiszláv népe erős hadseregeikkel, ki tud majd ellenállni? A nyugateurópai gender hadsereg, muszlim vezetéssel?
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 10. 15:29
Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk. Ukrajna nem való az EU-ba. Szavaztunk: 95% Nem!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. február 10. 15:19
Megint egy semmire se jó, semmitmondó semmi.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!