Elszólták magukat az ukránok: a kijevi tervek nem csak Magyarországra jelentenek brutális veszélyt

Csak az jelenthet biztonsági garanciát Ukrajna számára, ha az ország belép egy biztonsági szövetségbe, ám a NATO-ra már nem lehet harcképes szövetségként tekinteni – mondta az ukrán Uniannak adott nagyinterjújában Mihajlo Zsirohov katonai szakértő.

Nem tudom, mennyire számíthatunk teljes mértékben az európai támogatásra, hiszen Európa éppen átalakulási szakaszban van, és akadnak olyan politikusok, akik nem érdekeltek Ukrajna támogatásában, Szlovákiában vagy Magyarországon például jól látható az együttműködés fenntartása Oroszországgal

– jelentette ki Zsirohov, aki hozzátette, az Egyesült Államok garanciájáról nem beszélhetnek Kijevben, amíg Donald Trump az elnök.