Itt az újév: Németország megkezdte a sorkatonaság előkészítését

2026. január 1-jétől Németországban minden 18 éves fiatal kap egy digitális kérdőívet a Bundeswehrtől, amelyben alapadatokra, tanulmányokra, testméretekre és fizikai állapotra kérdeznek rá, valamint arra, hogy vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot – írja a Tagesschau.

A kérdőív kitöltése férfiak számára kötelező, elmulasztása vagy hamis adatok megadása bírságot vonhat maga után.

A Bundeswehr a kérdőívben megkérdezi, hogy kívánnak-e önkéntes katonai szolgálatot teljesíteni. Azoknak, akik igennel válaszolnak, nemtől függetlenül meg kell adniuk elérhetőségeiket, majd hamarosan orvosi vizsgálatra hívják őket, feltéve, hogy válaszaik alapvető alkalmasságot mutatnak a szolgálatra. A kitöltött kérdőívek a Bundeswehrt szolgálják, hogy „háború esetén potenciális újoncokból álló csoportra támaszkodhassanak”.