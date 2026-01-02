Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország hadsereg sorkatonaság

Itt az újév: Németország megkezdte a sorkatonaság előkészítését

2026. január 02. 11:57

Január elsejétől a német fiatalok a 18. születésnapjukra megkapják a behívót a katonai szolgálathoz szükséges orvosi vizsgálathoz.

2026. január 02. 11:57
null

2026. január 1-jétől Németországban minden 18 éves fiatal kap egy digitális kérdőívet a Bundeswehrtől, amelyben alapadatokra, tanulmányokra, testméretekre és fizikai állapotra kérdeznek rá, valamint arra, hogy vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot – írja a Tagesschau

A kérdőív kitöltése férfiak számára kötelező, elmulasztása vagy hamis adatok megadása bírságot vonhat maga után.

A Bundeswehr a kérdőívben megkérdezi, hogy kívánnak-e önkéntes katonai szolgálatot teljesíteni. Azoknak, akik igennel válaszolnak, nemtől függetlenül meg kell adniuk elérhetőségeiket, majd hamarosan orvosi vizsgálatra hívják őket, feltéve, hogy válaszaik alapvető alkalmasságot mutatnak a szolgálatra. A kitöltött kérdőívek a Bundeswehrt szolgálják, hogy „háború esetén potenciális újoncokból álló csoportra támaszkodhassanak”.

A katonai szolgálat reformját december elején fogadta el a Bundestag. A törvény kimondja, hogy az országos sorkatonasági folyamat hivatalosan a törvény 2026. január 1-jei hatálybalépésével kezdődik. Azonban azoknak a férfiaknak, akik újév napján töltik be 18. életévüket és „nem”-mel jelölik meg a kérdőívet, egyelőre nem kell aggódniuk a besorozás miatt. 

A német fegyveres erők szerint a sorkatonasági szervezet még a tervezési és fejlesztési fázisban van. 

Ezért az önkénteseket fogják elsőként megvizsgálni. A kitűzött cél 24 sorkatonasági központ létesítése országszerte, bár ezek helyét még nem határozták meg. Ezek a központok várhatóan 2027. július 1-jére kezdik meg működésüket, ekkorra pedig teljes korosztályokat fognak megvizsgálni.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
szantofer
2026. január 02. 14:37
A németeknek ezentúl lesz egy nyilvántartásul a katonai szolgálatra alkalmas fiatalokról!? Tiszta diktatúra.....
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2026. január 02. 14:03
A magyar fiatalokat lehetetlen lenne behívni.
Válasz erre
0
1
templar62
2026. január 02. 13:55
A németek sohasem felejtik a Drezdát és Hamburgot ért amerikai , angol terrorbombázásokat . Nem fognak harcolni az őket ma is megszállva tartók anyagi érdekeiért . AfD voran !
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. január 02. 13:49
Lesz itt majd jajgatás, főleg a genderteória simogatói részéről, amikor a katonaorvosi vizsgálaton meztelenül kell sorba állni és a nemi szervüket mustrálgatja a doktor , ahogy egykor a szokásos sorozáson történt mindenütt...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!