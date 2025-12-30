Ezzel a húzással nem csak Németországot, egész Európát maga ellen fordíthatja Merz – közben egyre több ország vezeti be a sorkatonaságot

Ha nem jelentkezik elegendő önkéntes, a kormány sorsolással választja ki, kiket hívnak be katonai szolgálatra.

A kérdőívet nem kitöltőket pénzbírság sújtja, míg a nőket a rendszer továbbra is önkéntes alapon érinti. A német sajtó beszámolói szerint a sorsolással kiválasztott fiatalok közül több ezret kötelezően is behívhat a hadsereg, ha az önkéntesek nem biztosítják a szükséges létszámot. A pontos kvótát Boris Pistorius szövetségi védelmi miniszter határozza meg.

A berlini vezetés szerint az új rendszer célja, hogy Németország ismét képes legyen saját védelmére, és hogy a NATO-n belül erősebb katonai szerepet vállaljon. Sokan azonban élesen bírálják a sorsolásos modellt, amely szerintük a személyes szabadságjogok korlátozását jelenti.

Németország több városában december 4-én és 5-én nagyszabású tiltakozó akciókat szerveztek a sorkatonai szolgálat bevezetése ellen.

A demonstrációkon fiatalok és civil szervezetek fejezték ki ellenérzéseiket. December 5-én a diákszervezetek is csatlakoztak a megmozdulásokhoz: iskolai sztrájkot hirdettek. A közösségi médiában – különösen a TikTokon és az Instagramon – terjedő videókban a fiatalok egyértelmű üzenetet fogalmaznak meg: nem hajlandók elfogadni, hogy a politika a szabadságuk rovására próbálja orvosolni a társadalmi problémákat. A rövid klipek hangulata egyértelmű: elutasítás, irónia és fáradt düh. Az egyik megszólaló üzenete egyértelmű: