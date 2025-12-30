Ezzel a húzással nem csak Németországot, egész Európát maga ellen fordíthatja Merz – közben egyre több ország vezeti be a sorkatonaságot

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A háborús pszichózis szinte az egész kontinensen érződik, de sokan tiltakoznak az ellen, hogy a kormányok alapjaiban alakítsák át a fiatal generáció életét. A szakértő szerint Magyarország az ukrajnai háború mielőbbi lezárását szorgalmazza, míg Brüsszel hosszútávú háborús stratégiát készít elő.
Európa látványos fegyverkezési spirálba lépett, és egyre több országban kerül napirendre a katonai szolgálat kérdése. A sorkatonaság bevezetése több helyen már nem elméleti vita tárgya, hanem eldöntött politikai irány. Horvátország nyitotta meg a sort, de a kontinensen sorra születnek azok a döntések, amelyek a háborús pszichózis jegyében alapjaiban alakítják át a fiatal generációk jövőjét – írja a Magyar Nemzet.
A lap összefoglalta, eddig mely államok és milyen módon vezették be a sorkatonaságot. Mint írják, a „háborúpárti politikusok egyre nyíltabban sürgetik a fegyveres erők tartalékainak feltöltését, miközben Európa-szerte gyors ütemben erősödik a katonai készültség.
Horvátország októberben elsőként hozta vissza a kötelező katonai szolgálatot, ám a döntés messze nem elszigetelt jelenség: a Balkántól Skandináviáig, Franciaországtól Németországig egymást érik azok az intézkedések, amelyek a sorkatonaság újbóli bevezetését vagy annak előszobáját jelentik.
A kérdés már nem az, hogy elindult-e ez az irány, hanem az, hogy ki lesz a következő.”
Az emberek életét érintő intézkedések nem maradtak visszhang nélkül.
Egy francia tartalomkészítő videója szerint súlyos ellentmondás feszül a döntéshozók kommunikációjában. Miközben az egészségügyre, az oktatásra vagy a kórházak fejlesztésére rendre nincs pénz, addig a fiatalok ideológiai formálására és a háborús logikát követő programokra hirtelen mégis jut forrás.
A videó szerzője úgy látja: ez nem véletlen, hiszen a jelenlegi gazdasági gondolkodás egyik pillére a fegyverkezés és a háborús költekezés. Mint fogalmaz, a fegyverek, a háború és az emberi életek pénzt hoznak.
Németországban tiltakozások kezdődtek el a intézkedésekkel szemben. A Merz-kormány döntése értelmében 2026 januárjától minden 18 éves német férfi postai úton kap értesítést a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezik egy online kérdőív kitöltésére, amelyben nyilatkozniuk kell érdeklődésükről, fizikai alkalmasságukról, iskolai végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról. Az alkalmas jelentkezőknek orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.
Ha nem jelentkezik elegendő önkéntes, a kormány sorsolással választja ki, kiket hívnak be katonai szolgálatra.
A kérdőívet nem kitöltőket pénzbírság sújtja, míg a nőket a rendszer továbbra is önkéntes alapon érinti. A német sajtó beszámolói szerint a sorsolással kiválasztott fiatalok közül több ezret kötelezően is behívhat a hadsereg, ha az önkéntesek nem biztosítják a szükséges létszámot. A pontos kvótát Boris Pistorius szövetségi védelmi miniszter határozza meg.
A berlini vezetés szerint az új rendszer célja, hogy Németország ismét képes legyen saját védelmére, és hogy a NATO-n belül erősebb katonai szerepet vállaljon. Sokan azonban élesen bírálják a sorsolásos modellt, amely szerintük a személyes szabadságjogok korlátozását jelenti.
Németország több városában december 4-én és 5-én nagyszabású tiltakozó akciókat szerveztek a sorkatonai szolgálat bevezetése ellen.
A demonstrációkon fiatalok és civil szervezetek fejezték ki ellenérzéseiket. December 5-én a diákszervezetek is csatlakoztak a megmozdulásokhoz: iskolai sztrájkot hirdettek. A közösségi médiában – különösen a TikTokon és az Instagramon – terjedő videókban a fiatalok egyértelmű üzenetet fogalmaznak meg: nem hajlandók elfogadni, hogy a politika a szabadságuk rovására próbálja orvosolni a társadalmi problémákat. A rövid klipek hangulata egyértelmű: elutasítás, irónia és fáradt düh. Az egyik megszólaló üzenete egyértelmű:
Friedrich Merz, a jövőnk nem a te dolgod!”
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kifejtette, éles ellentét húzódik a magyar és a brüsszeli álláspont között:
Magyarország az ukrajnai háború mielőbbi lezárását szorgalmazza, míg Brüsszel hosszútávú háborús stratégiát készít elő.
Úgy véli, mégis Magyarország pozíciója bizonyul erősebbnek.
A szakértő szerint Brüsszel a koppenhágai informális csúcs óta nyíltan a háborúra készül. Elmondása szerint azóta összeállítottak egy ötéves háborús menetrendet, amelynek végén reményük szerint Európa „eléggé erős lesz ahhoz, hogy háborúzhasson az oroszok ellen”.
A Magyar Nemzet kérésére Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is értékelte a helyzetet, aki fontos összefüggésre mutatott rá:
Nem zárható ki, hogy a kötelező katonai szolgálat sorsa ugyanaz lesz, mint az uniós migrációs kvótarendszeré – külső nyomásra próbálják majd a tagállamokra erőltetni, függetlenül a társadalmi támogatottságtól”
– fogalmazott.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP