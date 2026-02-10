Háború, atomhatalom, káosz – ezért lenne végzetes az uniós ötpontos terv a szakértő szerint

Ami pedig a gazdaságot illeti, Hortay Olivér szerint Ukrajna csatlakozásával az ellenőrizetlen mezőgazdasági termékdömping, az ország energiaproblémáinak EU-ba emelése, a megemelkedett finanszírozási igények, illetve a fejlesztési és védelmi források elvonása okoznák a legnagyobb terhet az uniónak, de a sort tovább lehetne folytatni. Ráadásul az sem világos, hogy egy ekkora ország belépése hogyan alakítaná át az unió döntési jogköreit – különösen, hogy a kiszivárgott terv már a felvétel előtt Ukrajnának adna bizonyos tagsági jogosultságokat – mutatott rá. Kiemelte, hogy a Századvég kutatásai azt mutatják, hogy

az európaiak elsöprő többsége elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását, tehát Brüsszel törekvésének társadalmi legitimitása sincs.

A szakértő szólt arról is, hogy Magyarországot és a környező országokat is fokozottan érintenék az Ukrajna esetleges csatlakozásával járó problémák. Úgy véli – mivel hazánk nyíltan elutasítja Ursula von der Leyen Ukrajna-politikáját – Brüsszel folyamatosan politikai nyomást próbál gyakorolni rá sőt, a belpolitikai folyamatokba is beavatkozik. Márpedig Hortay szerint a magyarok álláspontja érthető:

Ukrajna finanszírozási terve önmagában 1,4 millió forint költséget okozna egy átlagos családnak

és erre jönnének rá az olyan addicionális terhek, mint például az ukrán gabonadömping.