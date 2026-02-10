Ft
háború ursula von der leyen ukrajna felvétel

Háború, atomhatalom, káosz – ezért lenne végzetes az uniós ötpontos terv a szakértő szerint

2026. február 10. 15:55

„A Tisza képviselői nem véletlenül beszélnek össze-vissza és próbálják kikerülni az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos kérdéseket”.

2026. február 10. 15:55
null

„A Zelenszkij-terv abszurd. Ukrajna nem teljesíti a csatlakozási feltételeket és belátható időn belül nem is fogja” – mondta a Mandinernek Hortay Olivér, a Századvég szakértője annak kapcsán, hogy a Politico megírta: Brüsszelben ötlépéses tervet dolgoztak ki Ukrajna uniós csatlakozására. Hortay szerint súlyos biztonsági, gazdasági, politikai és társadalmi következményei lennének az ország integrációjának. 

„Ukrajna háborúban áll egy atomhatalommal, területi és népességi viszonyai tisztázatlanok, 

ráadásul éppen most fogadott el egy törvényt, amely értelmében a külföldi zsoldosok rövid idő szolgálat után állampolgárságot kaphatnak – ezek mind-mind veszélyessé teszik az ország felvételét” – hangsúlyozta a szakértő. 

Ami pedig a gazdaságot illeti, Hortay Olivér szerint Ukrajna csatlakozásával az ellenőrizetlen mezőgazdasági termékdömping, az ország energiaproblémáinak EU-ba emelése, a megemelkedett finanszírozási igények, illetve a fejlesztési és védelmi források elvonása okoznák a legnagyobb terhet az uniónak, de a sort tovább lehetne folytatni. Ráadásul az sem világos, hogy egy ekkora ország belépése hogyan alakítaná át az unió döntési jogköreit – különösen, hogy a kiszivárgott terv már a felvétel előtt Ukrajnának adna bizonyos tagsági jogosultságokat – mutatott rá. Kiemelte, hogy a Századvég kutatásai azt mutatják, hogy 

az európaiak elsöprő többsége elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását, tehát Brüsszel törekvésének társadalmi legitimitása sincs.

A szakértő szólt arról is, hogy Magyarországot és a környező országokat is fokozottan érintenék az Ukrajna esetleges csatlakozásával járó problémák. Úgy véli – mivel hazánk nyíltan elutasítja Ursula von der Leyen Ukrajna-politikáját – Brüsszel folyamatosan politikai nyomást próbál gyakorolni rá sőt, a belpolitikai folyamatokba is beavatkozik. Márpedig Hortay szerint a magyarok álláspontja érthető: 

Ukrajna finanszírozási terve önmagában 1,4 millió forint költséget okozna egy átlagos családnak 

és erre jönnének rá az olyan addicionális terhek, mint például az ukrán gabonadömping.

Ráadásul a brüsszeli tervek teljesülése jelentősen megnöveli a háború kiszélesedésének a kockázatát: márpedig, 

ha az EU felveszi Ukrajnát, majd közösségként bevonódik a háborúba, annak Magyarországra nézve is súlyos következményei lehetnek 

– hangsúlyozta a szakértő.

Hortay fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy Ukrajna csatlakozásának tervezett formája példátlan és ütközik az EU alapszerződésével. Hozzátette: ráadásul nagyon rossz üzenetet küld azoknak az országoknak, amelyek korábban végigcsinálták a megszokott érdem-alapú eljárást, vagy amelyek jelenleg is azon dolgoznak, hogy tagokká válhassanak.

„A Tisza képviselői nem véletlenül beszélnek össze-vissza és próbálják kikerülni az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos kérdéseket” 

– mutatott rá Hortay. Hozzátette: az az egyik fő választási ígéretük, hogy jó kapcsolatot alakítanak ki Brüsszellel, ami azonban elképzelhetetlen anélkül, hogy hozzájárulnának Ukrajna felvételéhez. Erre Ursula von der Leyen és a Tisza uniós pártcsaládjának vezetője, Manfred Weber is utalt.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Deutsch Tamás Facebook-oldala

 

tapir32
2026. február 10. 18:19
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
Csigorin
2026. február 10. 16:07
tegyen mar le az EU az ukrajnai ambicioirol, Oroszorszag nem fogja odaadni.
