Pillanatot sem habozott: nagyon fontos törvényt írt alá Zelenszkij – félelmetes dologra készülnek Ukrajnában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amelynek értelmében az ukrán hadseregben szolgáló külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában. A törvény szövegét az elnök aláírásával a parlament honlapján tették közzé hétfőn.

„A törvény értelmében a külföldi katonák ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphatnak a szerződésük teljes időtartamára,

valamint a szerződés meghosszabbításának időtartamára. A jogszabály külön szociális garanciákat is biztosít számukra, egyebek mellett az egészségügyi ellátás területén” – olvasható az ukrán parlament által a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett szövegben.