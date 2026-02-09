Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború hadsereg

Pillanatot sem habozott: nagyon fontos törvényt írt alá Zelenszkij – félelmetes dologra készülnek Ukrajnában

2026. február 09. 19:53

Már a törvény szövege is elérhető.

2026. február 09. 19:53
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amelynek értelmében az ukrán hadseregben szolgáló külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában. A törvény szövegét az elnök aláírásával a parlament honlapján tették közzé hétfőn.

„A törvény értelmében a külföldi katonák ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphatnak a szerződésük teljes időtartamára,

valamint a szerződés meghosszabbításának időtartamára. A jogszabály külön szociális garanciákat is biztosít számukra, egyebek mellett az egészségügyi ellátás területén” – olvasható az ukrán parlament által a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett szövegben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij tavaly júniusban írta alá a többes állampolgárságot engedélyező törvényt, amely 2026. január 16-án lépett életbe. Az ukrán hatóságok szerint a kezdeményezés célja az állampolgárság megadása, illetve az attól való megfosztás rendjének aktualizálása. Ez vonatkozik mind a külföldön élő ukránokra, mind az ukrán hadseregben szolgálatot teljesítő külföldiekre és családtagjaikra. Az ilyen zsoldosok egy háború idején az ukrán hadsereggel kötött szerződés első évi szolgálata után kérhetik az ukrán állampolgárságot.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
RigbyMordecai
2026. február 09. 21:08
ÓÓÓÓ, kihagyhatatlan lehetőség, egy ilyen ajánlatra milliók fognak jelentkezni !!!!!!! Miiiiiiiindenük meglesz a zsoldosoknak, mit szemük-szájuk megkíván, és ha 1 év alatt még mindig nem tudják kivívni a pénzelő ország szabadságát, de addig is sikerül életben maradni, akkor még ukkkkkrán állampolgárok is lehetnek, és akkor belekezdhetnek a második hadévükbe is!!! Hát ezt a zseniális húzást, csuda jó mézesmadzag!!!!!!! Biztos vagyok benne, hogy minden további túlélt évért a külföldi katonák megkapják az Ukrajna Aranybudija érdemérmet is, persze csak az eredeti nemes objektum 1/333-ados kicsinyítésében, és persze csak ólomból, mert az arany másra kell .... Anyám, ezért én is itt hagynálak, ez minden hülyének megéri!!!! Csak egyetlen egyet nem tudnak majd a zsoldosoknak biztosítani: .... ..... áramot a mobiljuk feltöltéséhez :))) E.T. nem tud hazatelefonálni ... :((((
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
•••
2026. február 09. 20:44 Szerkesztve
"félelmetes dologra készülnek Ukrajnában" Ez annyira félelmetes hír, hogy a kutyám azóta nem akar kibújni az ágy alól.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 09. 20:42
Zselenszkij terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 09. 20:41
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Fegyveres rablóbandák garázdálkodnak Ukrajnában. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!