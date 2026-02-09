Megtörtént a legrosszabb: tragikus bejelentést tett Szijjártó, újabb magyar halt meg az ukrajnai háborúban

„Ezt a magyar állampolgárt, aki segíteni akart öt ukrán férfinak, hogy megússzák a frontra való kiküldést, s ezáltal a biztos halált, ezt a magyar férfit elfogták az ukrán hatóságok” – fűzte hozzá.

Valamint megerősítette, hogy a letartóztatott férfinak konzuli védelmet biztosítanak, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb hazatérhessen.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy Ukrajnában

„nyílt embervadászat, brutális kényszersorozás” zajlik.

„Ezt mindenki láthatja Európában és az egész világon is, ugyanis terjednek azok a videók, amelyek azt mutatják, hogy férfiakat a nyílt utcán a családjuk, a gyerekeik szeme láttára rabolnak el gyakorlatilag, vernek meg és megalázó, emberhez méltatlan módon vágnak be mondjuk kisbuszokba. És aztán viszik el őket, tekintet nélkül arra, hogy éppen milyen egészségügyi állapotban vannak, vagy mire alkalmasak, vagy mire nem” – hangsúlyozta.