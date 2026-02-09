Ft
02. 09.
hétfő
háború Háború Ukrajnában Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború hadsereg

Tetőfokára hágott a háborús feszültség Európában: Ukrajna után Lengyelország is bejelentette, mekkora hadsereget szeretne

2026. február 09. 16:21

Pengeélen táncol Európa.

2026. február 09. 16:21
null

A lengyel hadsereg tartalékos rendszerének átalakítását, ezzel összefüggésben egy összesen félmilliós, hivatásos katonákból, önkéntes területvédelmi erőkből és tartalékosokból álló hadsereg létrehozását jelentette be hétfői varsói sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter.

A tárcavezető emlékeztetett: Lengyelországban csak felfüggesztették, nem pedig megszüntették a sorkatonaságot.

„Bármikor visszaállítható, bár jelenleg sem a minisztérium, sem a vezérkar nem tervez ilyet” – fogalmazott a miniszter. Bejelentette: idén is folytatják a civilek és a tartalékosok honvédelmi képzését célzó, tavaly ősszel elindított önkéntes tanfolyamokat, egyúttal a hadsereg személyzeti tartalékainak fejlesztését és működésük módosítását is tervezik.

Ezeket a terveket Kosiniak-Kamysz a demográfiai változásokkal, az újoncok várhatóan csökkenő számával indokolta.

A tartalékosok egy önként jelentkező részét úgynevezett magas készültségű kategóriába sorolják, ők rendszeres gyakorlatokon fognak részt venni. A lengyel hadsereg összlétszáma a hivatásos katonákkal, a tartalékosokkal és a szintén önkéntes területvédelmi erőkkel együtt összességében 500 ezer, gyors mozgósításra képes katonát tesz ki majd – jelezte a miniszter.

A sajtóértekezleten szintén részt vevő Wieslaw Kukula vezérkari főnök elmondta: a magas készültségű tartalékosokat évente legalább egyszer ellenőrzik, képesek-e gyorsan a kijelölt alakulatuknál jelentkezni.

Egy másik, alacsonyabb készültségű kategóriába az úgynevezett állandó készenlétű tartalékosokat sorolják. Minden tartalékosnak évente legalább nyolcnapos kiképzésen kell részt vennie. Ezért, valamint a készenlét fenntartásáért bizonyos javadalmazás jár majd – mondta el a vezérkari főnök.

(MTI)

 

 

angeleye
2026. február 09. 16:35
Szegény polákok! Ők sokkal jobban akarják a saját Mohácsukat. Pedig náluk nem egyszer volt.
tapir32
2026. február 09. 16:31
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Fegyveres rablóbandák garázdálkodnak Ukrajnában. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
tapir32
2026. február 09. 16:30
A renitens EU tagállamok nem álltak be a háború ellenzői, a Patrióták és Orbán Viktor mögé. Józan ésszel és az európai kultúra értékei alapján az volt az elvárható, hogy az EU mielőbbi békét akar ahelyett, hogy kiélezi és elmélyíti a konfliktust és bármi áron támogatja a háborút. Azt a problémát kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek.
tapir32
2026. február 09. 16:30
Magyar Péter a háború folytatása mellett áll azaz, a kárpátaljai magyarokat küldené a halálba. Magyar Péter a magyarság ellensége!
