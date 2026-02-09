Teljesen kiakadtak Lengyelországban: bemutatták, hogy provokálja őket Oroszország

A Rzeczpospolita című lengyel napilap hétfőn azt írta: tavaly a lengyel határőrségnek csaknem 200 alkalommal kellett beavatkoznia a léggömbök leszállásának helyszínén. Ennek kapcsán tavaly 29, cigarettacsempészettel gyanúsított személyt vettek őrizetbe, köztük 14 lengyel, 10 fehérorosz, négy litván és egy ukrán állampolgárt.

Ezeket a személyeket a csempészet mellett a nemzetbiztonsági előírások, valamint „az Ukrajnával szembeni agresszió támogatásának megakadályozását célzó különleges intézkedésekről” szóló törvény alapján gyanúsították meg. Ezekért legalább 3 év szabadságvesztés és több éves kitiltás a schengeni övezetből is kiszabható.

A Rzeczpospolita szerint a cigarettacsempészet valójában Oroszország által támogatott, Fehéroroszország által végrehajtott hibrid provokációt jelent, amelynek célja, hogy a lengyel szolgálatok reakcióját tesztelje.

A lap Stanislaw Zarynt, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter volt helyettesét idézi, aki szerint a Fehéroroszországból berepülő légi tárgyak érzékelőkkel, GPS-eszközökkel és egyéb mozgáskövető alkatrészekkel vannak felszerelve. Ez arra utal Zaryn szerint, hogy Oroszország és Fehéroroszország információgyűjtésre használhatja fel az objektumokat.