Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában légtér Fehéroroszország Lengyelország léggömb orosz-ukrán háború Oroszország provokáció

Teljesen kiakadtak Lengyelországban: bemutatták, hogy provokálja őket Oroszország

2026. február 09. 11:40

Megkongatta a vészharangot a Rzeczpospolita.

2026. február 09. 11:40
null

Hétfőre virradóra a lengyel katonai rádiolokációs rendszerek újabb, léggömb jellegű tárgyak behatolását észleltek a lengyel légtérben – közölte a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.

A léggömböket a lengyel katonai felderítő rendszerek folyamatosan követték, a helyzetet „teljes mértékben ellenőrzés alatt tartották” – írták. Aláhúzták: az incidens nem veszélyeztette a légi közlekedést és a lengyel állampolgárokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

A DORSZ nem közölte, a léggömbök mely ország területéről repültek be.

A lengyel hatóságok január végén és február elején több esetről is beszámoltak, amikor Fehéroroszország irányából történtek ilyen légtérsértések. A lengyel határőrség közlése szerint feltehetőleg csempész léggömbökről volt szó.

A Rzeczpospolita című lengyel napilap hétfőn azt írta: tavaly a lengyel határőrségnek csaknem 200 alkalommal kellett beavatkoznia a léggömbök leszállásának helyszínén. Ennek kapcsán tavaly 29, cigarettacsempészettel gyanúsított személyt vettek őrizetbe, köztük 14 lengyel, 10 fehérorosz, négy litván és egy ukrán állampolgárt.

Ezeket a személyeket a csempészet mellett a nemzetbiztonsági előírások, valamint „az Ukrajnával szembeni agresszió támogatásának megakadályozását célzó különleges intézkedésekről” szóló törvény alapján gyanúsították meg. Ezekért legalább 3 év szabadságvesztés és több éves kitiltás a schengeni övezetből is kiszabható.

A Rzeczpospolita szerint a cigarettacsempészet valójában Oroszország által támogatott, Fehéroroszország által végrehajtott hibrid provokációt jelent, amelynek célja, hogy a lengyel szolgálatok reakcióját tesztelje.

A lap Stanislaw Zarynt, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter volt helyettesét idézi, aki szerint a Fehéroroszországból berepülő légi tárgyak érzékelőkkel, GPS-eszközökkel és egyéb mozgáskövető alkatrészekkel vannak felszerelve. Ez arra utal Zaryn szerint, hogy Oroszország és Fehéroroszország információgyűjtésre használhatja fel az objektumokat.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. február 09. 14:16
" A Rzeczpospolita című lengyel napilap hétfőn azt írta: tavaly a lengyel határőrségnek csaknem 200 alkalommal kellett beavatkoznia a léggömbök leszállásának helyszínén. Ennek kapcsán tavaly 29, cigarettacsempészettel gyanúsított személyt vettek őrizetbe, köztük 14 lengyel, 10 fehérorosz, négy litván és egy ukrán állampolgárt. "
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2026. február 09. 14:12
"a cigarettacsempészet valójában Oroszország által támogatott" A "két láb rossz, négy láb jó" versike lengyel változatban: "minden ami rossz, az orosz"
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
•••
2026. február 09. 13:46 Szerkesztve
Sztem a lézeres fegyverekkel előtt-utóbb a drónokat le tudják majd szedni, mert ezekre drága rakétákat elpazarolni értelmetlen
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 09. 13:33
A hülye polákok fegyverrek tömik Ulrajnát , szerintük ez nem provokáció. Ha egy ismeretlen eredetű léggömb berepül hozzájuk, az igen. Hülye a Tuskó, meg az egész bandája!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!