Nem tudni, mi lelte Von der Leyent: Románia mellett Magyarország is kapott uniós forrást

Az Európai Bizottság 49,8 millió eurós rendkívüli támogatást hagyott jóvá Bulgária, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország és Románia mezőgazdasági szektorainak a kedvezőtlen időjárás okozta károk enyhítésére – írja az Agerpres.

A román hírügynökség felhívta rá a figyelmet, hogy a magyar gazdák is részesülnek ebből a támogatásból.

A román kormány további jogszabályokat tárgyal: egyrészt a SLAPP-perek elleni védelemről szóló törvénytervezetet terjesztenek elő, másrészt gazdaságélénkítő csomagot mutat be Ilie Bolojan miniszterelnök és Alexandru Nazare pénzügyminiszter – ismertette a lap.