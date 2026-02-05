Ft
Brüsszel Magyarország támogatás mezőgazdaság uniós források Európai Unió Románia

Nem tudni, mi lelte Von der Leyent: Románia mellett Magyarország is kapott uniós forrást

2026. február 05. 22:27

Még a lengyeleknek és a bolgároknak is jutott.

2026. február 05. 22:27
null

Az Európai Bizottság 49,8 millió eurós rendkívüli támogatást hagyott jóvá Bulgária, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország és Románia mezőgazdasági szektorainak a kedvezőtlen időjárás okozta károk enyhítésére – írja az Agerpres.

A román hírügynökség felhívta rá a figyelmet, hogy a magyar gazdák is részesülnek ebből a támogatásból.

A román kormány további jogszabályokat tárgyal: egyrészt a SLAPP-perek elleni védelemről szóló törvénytervezetet terjesztenek elő, másrészt gazdaságélénkítő csomagot mutat be Ilie Bolojan miniszterelnök és Alexandru Nazare pénzügyminiszter – ismertette a lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP

 

nuevoreynuevaley
2026. február 05. 22:55
"49,8 millió eurós rendkívüli támogatást hagyott jóvá Bulgária, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország és Románia mezőgazdasági szektorainak" 20 milliard euroval tartozik a magyaroknak Orban (kamatok nelkul). Az pont 400x ennyi, ebben nincsenek benne a brusszeli buntetesek
Paplacs
2026. február 05. 22:50
Jóváhagyni jóváhagyják, csak majd amikor utalni kell, akkor fog eszükbe jutni, hogy ja a jogállam..., ja a migránsok..., ja az antifa..., ja az orosz gáz... Ismerjük már ezt. Tudjátok, mikor lesz ennek vége? A választások után. De nem magyar, hanem az Európai Parlamenti után. Mikor a mostani brüsszeli garnitúra végre méltó helyére kerül.
hexahelicene
2026. február 05. 22:33
Ursula von der Demon
sersem
2026. február 05. 22:31
Babszemek. Ennyit az ukránok hetente ellopnak.
