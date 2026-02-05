Nem tudni, mi lelte Von der Leyent: Románia mellett Magyarország is kapott uniós forrást

Hiába öntötte a pénzt Romániába Von der Leyen: ekkora káosz helyreállításához még Brüsszel is kevés volt
Csúnyán elszámolták magukat a románok.
Még a lengyeleknek és a bolgároknak is jutott.
Az Európai Bizottság 49,8 millió eurós rendkívüli támogatást hagyott jóvá Bulgária, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország és Románia mezőgazdasági szektorainak a kedvezőtlen időjárás okozta károk enyhítésére – írja az Agerpres.
A román hírügynökség felhívta rá a figyelmet, hogy a magyar gazdák is részesülnek ebből a támogatásból.
A román kormány további jogszabályokat tárgyal: egyrészt a SLAPP-perek elleni védelemről szóló törvénytervezetet terjesztenek elő, másrészt gazdaságélénkítő csomagot mutat be Ilie Bolojan miniszterelnök és Alexandru Nazare pénzügyminiszter – ismertette a lap.
Ezt is ajánljuk a témában
Csúnyán elszámolták magukat a románok.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP