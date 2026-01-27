Hiába öntötte a pénzt Romániába Von der Leyen: ekkora káosz helyreállításához még Brüsszel is kevés volt

Az uniós támogatások 75,9 milliárd lejt (mintegy 5676 milliárd forint) tettek ki, ami minden idők legnagyobb értéke.

„Sikerült 1 százalékponttal csökkentenünk a deficitet. (…) Ha az év utolsó hónapjaiban nem tartottuk volna szigorú ellenőrzés alatt a kiadásokat, azt kockáztattuk volna, hogy nem teszünk eleget az Európai Bizottság felé vállalt 8,4 százalékos deficitcélnak, veszélyeztetve az ország gazdasági stabilitását” – nyilatkozta Alxandru Nazare pénzügyminiszter.

Augusztusban a Bolojan-kabinet adóemelést hajtott végre, többek között 2 százalékponttal emelve meg az általános áfakulcsot és az élelmiszerek áfáját, az ősz folyamán pedig költségcsökkentő megszorításokat léptetett életbe.