Brüsszel Ursula von der Leyen uniós források Európai Bizottság Európai Unió Románia

Hiába öntötte a pénzt Romániába Von der Leyen: ekkora káosz helyreállításához még Brüsszel is kevés volt

2026. január 27. 15:53

Csúnyán elszámolták magukat a románok.

2026. január 27. 15:53
null

146,03 milliárd lejes (mintegy 10 948 milliárd forint) deficittel zárta a 2025-ös évet a központi költségvetés – közölte kedden a bukaresti pénzügyminisztérium.

Ez minden idők második legnagyobb értéke a 2024-es 152,72 milliárd lej mögött.

A GDP-arányos költségvetési hiány az egy évvel korábbi 8,65 százalékról 7,65 százalékra csökkent. Ez meghaladja a 2025-ös költségvetés tervezetének elkészítésekor várt 7,04 százalékot, azonban elmarad a büdzsé tavaly szeptemberi kiigazításakor prognosztizált 8,4 százaléktól.

A kormányzati bevételek 15,3 százalékkal 662,70 milliárd lejre (mintegy 49 683 milliárd forint) emelkedtek, miközben a kiadások 11,2 százalékkal 808,73 milliárd lejre (mintegy 60 630 milliárd forint) nőttek.

Az uniós támogatások 75,9 milliárd lejt (mintegy 5676 milliárd forint) tettek ki, ami minden idők legnagyobb értéke.

„Sikerült 1 százalékponttal csökkentenünk a deficitet. (…) Ha az év utolsó hónapjaiban nem tartottuk volna szigorú ellenőrzés alatt a kiadásokat, azt kockáztattuk volna, hogy nem teszünk eleget az Európai Bizottság felé vállalt 8,4 százalékos deficitcélnak, veszélyeztetve az ország gazdasági stabilitását” – nyilatkozta Alxandru Nazare pénzügyminiszter.

Augusztusban a Bolojan-kabinet adóemelést hajtott végre, többek között 2 százalékponttal emelve meg az általános áfakulcsot és az élelmiszerek áfáját, az ősz folyamán pedig költségcsökkentő megszorításokat léptetett életbe.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

(MTI)

 

