Lélegzetvisszafojtva figyelnek Brüsszelben: bármikor átállhat Románia a mi oldalunkra

Téphetik a hajukat Brüsszelben és Romániában: újra a parlament asztalára került Székelyföld autonómiájának terve
„Nem hátrálunk meg! Ez az üzenetünk Bukarestnek és Európának” – jelentette ki a Székely Nemzeti Tanács elnöke.
Ez lehetővé tenné a blokkoló kisebbség kialakulását.
Magyarország minden eszközzel azon van, hogy megakadályozza az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes hatályba lépését – jelentette ki Nagy István agrárminiszter hétfő este Brüsszelben.
A tárcavezető elmondta: tovább folytatják a küzdelmet annak érdekében, hogy megakadályozzák Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szándékát, miszerint a megállapodás valósággá váljon.
Nagy István szerint súlyos hibák történtek az egyezmény megkötése során, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a bizottsági elnök parlamenti jóváhagyás nélkül írta alá a dokumentumot. Felidézte: az Európai Parlament a múlt héten az Európai Unió Bírósága elé vitte az ügyet annak vizsgálatára, hogy az egyezmény tartalmaz-e elegendő védintézkedést az európai gazdák megóvására, illetve szabályos volt-e az aláírás.
„Teljességgel szabálytalan, hogy hatályba lépjen és érvényes legyen ez az egyezmény” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: Magyarország szövetségeseket keres az ideiglenes alkalmazás megakadályozására.
Kiemelte: jó hír, hogy Románia várhatóan csatlakozhat az egyezményt ellenző tagállamokhoz,
ami ismét lehetővé teheti a blokkoló kisebbség kialakulását.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem hátrálunk meg! Ez az üzenetünk Bukarestnek és Európának” – jelentette ki a Székely Nemzeti Tanács elnöke.
(MTI)
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP