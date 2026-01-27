Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Magyarország mezőgazdaság Ursula von der Leyen Nagy István Európai Parlament Európai Bizottság Európai Unió Románia

Lélegzetvisszafojtva figyelnek Brüsszelben: bármikor átállhat Románia a mi oldalunkra

2026. január 27. 15:12

Ez lehetővé tenné a blokkoló kisebbség kialakulását.

2026. január 27. 15:12
null

Magyarország minden eszközzel azon van, hogy megakadályozza az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes hatályba lépését – jelentette ki Nagy István agrárminiszter hétfő este Brüsszelben.

A tárcavezető elmondta: tovább folytatják a küzdelmet annak érdekében, hogy megakadályozzák Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szándékát, miszerint a megállapodás valósággá váljon.

Nagy István szerint súlyos hibák történtek az egyezmény megkötése során, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a bizottsági elnök parlamenti jóváhagyás nélkül írta alá a dokumentumot. Felidézte: az Európai Parlament a múlt héten az Európai Unió Bírósága elé vitte az ügyet annak vizsgálatára, hogy az egyezmény tartalmaz-e elegendő védintézkedést az európai gazdák megóvására, illetve szabályos volt-e az aláírás.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

„Teljességgel szabálytalan, hogy hatályba lépjen és érvényes legyen ez az egyezmény” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: Magyarország szövetségeseket keres az ideiglenes alkalmazás megakadályozására.

Bármikor átállhatnak a románok

Kiemelte: jó hír, hogy Románia várhatóan csatlakozhat az egyezményt ellenző tagállamokhoz,

ami ismét lehetővé teheti a blokkoló kisebbség kialakulását.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Levinya
2026. január 27. 16:45
Sunyi nép az, gyűlölik a magyart, mint a szlovák, csak kaptak de nem adnak.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. január 27. 16:42
Jó lenne, ha egyszer megjönne az eszük és végre belátnák, hogy VELÜNK ők is csak nyertesek lesznek.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 27. 16:28
1. Románia a Balkán háborúk idején elárulta elsődleges szövetségesét Bulgáriát, és ezért jutalmul háromezer négyzetmérföld területet szerzett meg a maga számára volt szövetségesétől, Bulgáriától.2. Semmibe vette az Osztrák Magyar Monarchiával kötött semlegességi szerződést, és amikor úgy ítélte meg, hogy a Szövetséges hatalmaknak nagyobb esélye van a győzelemhez, titkos szerződést kötött az Antant hatalmakkal, és 1916 – ban megtámadta Magyarországot.3. Megszegte az Antant hatalmakkal kötött szövetséget és békét kötött a Központi hatalmakkal 4. Megszegte a bukaresti békét és a Monarchia összeomlása után megtámadta Magyarországot.5. Elárulta a Szövetséges hatalmakat, és Hitler oldalára által, amikor annak csillaga felmenőben volt. Ezért, 1940 – ben visszaadta Erdélyt Magyarországnak.6. Amikor Hitler vesztésre állt, Románia elárulta a Tengely hatalmakat, átállt a Szövetségesekhez és ezért jutalmul ismét megkapta Erdélyt. Romániának ez a kétszínűsége páratlan az országok történetében.
Válasz erre
1
0
canadian-deplorable
•••
2026. január 27. 16:21 Szerkesztve
Érdekes, hogy Magyarország milyen szégyenletesen el van maradva a hírekkel. Ti még a Mercosurnál tartotok, miközben az EU már aláírta a szabadkereskedelmi egyezményt Indiával. Mehetnek a gyárak Indiába, az most már olcsóbb, mint Magyarország. Indiából meg jöhetnek a mezőgazdasági termékek, tönkreverni a hazai gazdákat. A Szovjetúnió bukása után elszabadult a globalizmus. Amerika kezdte, Európa kénytelen követni. A nyugati országok leszegényítik saját magukat, mert a kormányaik képtelenek a multiknak és bankoknak ellenállni. Magyarország eddig haszonélvező volt, de ez most már változik, mert Magyarországon is felmentek a bérek és közben Európa egyre inkább a még olcsóbb helyeket nézegeti. Érdekes viszont, hogy közben Amerika (Trump) megálljt parancsolt a globalista ámokfutásnak, és kezdik hazavinni a termelést. Észrevették, hogy a globalizmussal saját magukat teszik tönkre. Európa még csak most indítja be igazán ezt az őrületet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!