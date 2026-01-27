Lélegzetvisszafojtva figyelnek Brüsszelben: bármikor átállhat Románia a mi oldalunkra

Magyarország minden eszközzel azon van, hogy megakadályozza az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes hatályba lépését – jelentette ki Nagy István agrárminiszter hétfő este Brüsszelben.

A tárcavezető elmondta: tovább folytatják a küzdelmet annak érdekében, hogy megakadályozzák Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szándékát, miszerint a megállapodás valósággá váljon.

Nagy István szerint súlyos hibák történtek az egyezmény megkötése során, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a bizottsági elnök parlamenti jóváhagyás nélkül írta alá a dokumentumot. Felidézte: az Európai Parlament a múlt héten az Európai Unió Bírósága elé vitte az ügyet annak vizsgálatára, hogy az egyezmény tartalmaz-e elegendő védintézkedést az európai gazdák megóvására, illetve szabályos volt-e az aláírás.