Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Bukarest Brüsszel magyar kisebbség székely autonómia Székelyföld Székely Nemzeti Tanács autonómia kisebbség Európai Unió Románia

Téphetik a hajukat Brüsszelben és Romániában: újra a parlament asztalára került Székelyföld autonómiájának terve

2026. január 21. 20:40

„Nem hátrálunk meg! Ez az üzenetünk Bukarestnek és Európának” – jelentette ki a Székely Nemzeti Tanács elnöke.

2026. január 21. 20:40
Székelyföld, székely zászló.

Hatodszor is a román parlament elé terjeszti Székelyföld autonómiastatútumát Zakariás Zoltán és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, de ezt megelőzően a Székely Nemzeti Tanács széleskörű társadalmi vitát kezdeményez a kérdésben – jelentették be az SZNT szerdai, Sepsiszentgyörgyön tartott lakossági fórumán.

Izsák Balázs, az SZNT elnöke elismerte: egyesek csalódhattak, hogy 23 év alatt nem valósult meg a székelyföldi autonómia,

és fontosnak nevezte, hogy a közösség kitartson mellette, mivel – mint fogalmazott – ha elfárad, akkor az a halálát jelenti. Kijelentette, hogy „a hatodik beterjesztés nem kudarc, hanem tartás”. „Nem hátrálunk meg! Ez az üzenetünk Bukarestnek és Európának” – fogalmazott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

Elmondta: mivel a román parlamentben az a gyakorlat alakult ki, hogy sürgősségi eljárással elutasítják el az autonómiatervezetet,

ezúttal „megfordítják a sorrendet”, és előbb széleskörű társadalmi vitát kezdeményeznek a kérdésről,

lakossági fórumokat, konferenciákat és más rendezvényeket szerveznek.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI / Henning János

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 22. 16:47
mindig lefogjak szavazni, de melegen kell tartani a vasat
Válasz erre
0
0
Hedvig58
2026. január 21. 23:16
Nem fognak mellénk állni sem Brüsszelben, sem Romániában, de nem szabad hagyni hogy elaludjon ez a kezdeményezés. Addig addig kell követelni, míg meg nem valósul! Az anyaország is besegít gondolom az európai ismertetésbe, hiszen ott sokan nem is tudják, hogy kerültek magyarok Romániába. Nyugaton sikerült ezt a témát asztal alá söpörni, hiszen nem is tanítják, hogy mi történt Trianonban. Ha egyáltalán felmerül ez a téma, akkor csakis a román, szlovák stb. álláspont hangzik el. Ideje felébredni, és a világ elé tárni az igazat, ezt nem végzi el helyettünk senki. Egyébként itthon is nagyobb figyelmez kellene fordítani a trianoni események ismertetésére, hogy megszűnjön végre a határainkon kívülre került magyarok leszlovákozása, lerománozása. Időszerű lenne felvilágosítani a hazai magyarságot a kint élők életkörülményeinek, ill. az elrománosításnak, a körülményeit a magyar közvélemény elé tárni, akkor talán megszűnne végre ez a folyamatos irigység a határontúliak támogatása miatt.
Válasz erre
1
0
lacika-985
2026. január 21. 20:59
Az autonómia jó dolog , de előtte az Erdélyben tevékenykedő SZDSZ-t ( RMDSZ Ö ki kell iktatni - Ők kártékonyabban bármelyik magyargyűlölő román pártnál
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!