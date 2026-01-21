Téphetik a hajukat Brüsszelben és Romániában: újra a parlament asztalára került Székelyföld autonómiájának terve

Eddig bírta magában tartani a volt román miniszterelnök: elmondta, miért irigykedik Magyarországra
Nagy bajban van Románia.
„Nem hátrálunk meg! Ez az üzenetünk Bukarestnek és Európának” – jelentette ki a Székely Nemzeti Tanács elnöke.
Hatodszor is a román parlament elé terjeszti Székelyföld autonómiastatútumát Zakariás Zoltán és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, de ezt megelőzően a Székely Nemzeti Tanács széleskörű társadalmi vitát kezdeményez a kérdésben – jelentették be az SZNT szerdai, Sepsiszentgyörgyön tartott lakossági fórumán.
Izsák Balázs, az SZNT elnöke elismerte: egyesek csalódhattak, hogy 23 év alatt nem valósult meg a székelyföldi autonómia,
és fontosnak nevezte, hogy a közösség kitartson mellette, mivel – mint fogalmazott – ha elfárad, akkor az a halálát jelenti. Kijelentette, hogy „a hatodik beterjesztés nem kudarc, hanem tartás”. „Nem hátrálunk meg! Ez az üzenetünk Bukarestnek és Európának” – fogalmazott.
Elmondta: mivel a román parlamentben az a gyakorlat alakult ki, hogy sürgősségi eljárással elutasítják el az autonómiatervezetet,
ezúttal „megfordítják a sorrendet”, és előbb széleskörű társadalmi vitát kezdeményeznek a kérdésről,
lakossági fórumokat, konferenciákat és más rendezvényeket szerveznek.
(MTI)
