01. 17.
szombat
Európa Magyarország Ursula von der Leyen Emmanuel Macron Donald Trump Victor Ponta Orbán Viktor Európai Unió Románia Egyesült Államok

Eddig bírta magában tartani a volt román miniszterelnök: elmondta, miért irigykedik Magyarországra

2026. január 16. 22:37

Nagy bajban van Románia.

2026. január 16. 22:37
null

Victor Ponta volt román miniszterelnök szerint Romániának új nagykövetet kellene kineveznie az Egyesült Államokba, mivel Klaus Iohannis által delegált jelenlegi nagykövetnek nincs bejárása a Fehér Házhoz és a külügyminisztériumhoz – írja a Cotidianul.

Ponta hangsúlyozza, hogy Donald Trump visszatérése alapjaiban változtatja meg a nemzetközi politikát, s szerinte sem Románia, sem Európa – beleértve Ursula von der Leyen bizottsági elnököt és Emmanuel Macron francia elnököt – nincs felkészülve erre.

Kiemeli Orbán Viktor magyar miniszterelnök személyes kapcsolatát Trumppal mint követendő példát,

amelyet irigylésre méltónak tart.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

lenyegtelen
2026. január 16. 22:43
"Victor Ponta volt román miniszterelnök szerint Romániának új nagykövetet kellene kineveznie az Egyesült Államokba, mivel Klaus Iohannis által delegált jelenlegi nagykövetnek nincs bejárása a Fehér Házhoz és a külügyminisztériumhoz " Már dolgoznak az átálláson...
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
2026. január 16. 22:41
Bezzeg! Nektek mindegy, hogy kivel milyen kapcsolatban vagytok, amikor kell, úgyis átálltok, mert ahhoz jól értetek.
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. január 16. 22:40
Titeket senki sem irigyel, viszont még mindig Románia a viszonyítási alap. :)
Válasz erre
0
0
