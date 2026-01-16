Eddig bírta magában tartani a volt román miniszterelnök: elmondta, miért irigykedik Magyarországra

Ezt már soha nem mossa le magáról Von der Leyen: cserben hagyta Magyarországot, Romániának viszont azonnal segített
Természetesen most is a jogállamisági aggályok miatt.
Nagy bajban van Románia.
Victor Ponta volt román miniszterelnök szerint Romániának új nagykövetet kellene kineveznie az Egyesült Államokba, mivel Klaus Iohannis által delegált jelenlegi nagykövetnek nincs bejárása a Fehér Házhoz és a külügyminisztériumhoz – írja a Cotidianul.
Ponta hangsúlyozza, hogy Donald Trump visszatérése alapjaiban változtatja meg a nemzetközi politikát, s szerinte sem Románia, sem Európa – beleértve Ursula von der Leyen bizottsági elnököt és Emmanuel Macron francia elnököt – nincs felkészülve erre.
Kiemeli Orbán Viktor magyar miniszterelnök személyes kapcsolatát Trumppal mint követendő példát,
amelyet irigylésre méltónak tart.
Ezt is ajánljuk a témában
Természetesen most is a jogállamisági aggályok miatt.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.