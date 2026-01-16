Ezt már soha nem mossa le magáról Von der Leyen: cserben hagyta Magyarországot, Romániának viszont azonnal segített

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy nyolc ország – köztük Románia – SAFE védelmi hiteltervét jóváhagyták – számolt be róla az Euractiv.

Magyarország 16,2 milliárd eurós igénye a második legnagyobb Lengyelország után, de jogállamisági aggályok miatt nehezebben kaphat jóváhagyást

– írja a lap. Von der Leyen hangsúlyozta: a program célja a közös beszerzés ösztönzése.