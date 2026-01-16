Ft
jogállamiság Brüsszel Lengyelország Magyarország Ursula von der Leyen hitel Európai Bizottság Európai Unió Románia

Ezt már soha nem mossa le magáról Von der Leyen: cserben hagyta Magyarországot, Romániának viszont azonnal segített

2026. január 16. 09:13

Természetesen most is a jogállamisági aggályok miatt.

2026. január 16. 09:13
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy nyolc ország – köztük Románia – SAFE védelmi hiteltervét jóváhagyták – számolt be róla az Euractiv.

Magyarország 16,2 milliárd eurós igénye a második legnagyobb Lengyelország után, de jogállamisági aggályok miatt nehezebben kaphat jóváhagyást

– írja a lap. Von der Leyen hangsúlyozta: a program célja a közös beszerzés ösztönzése.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

