Ezt már soha nem mossa le magáról Von der Leyen: cserben hagyta Magyarországot, Romániának viszont azonnal segített

Bemutatták Ukrajna igazi arcát: ide tolná a világ minden kincsét Von der Leyen, Manfred Weber és Magyar Péter
Ennek csak Orbán Viktor parancsolhat megálljt.
Természetesen most is a jogállamisági aggályok miatt.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy nyolc ország – köztük Románia – SAFE védelmi hiteltervét jóváhagyták – számolt be róla az Euractiv.
Magyarország 16,2 milliárd eurós igénye a második legnagyobb Lengyelország után, de jogállamisági aggályok miatt nehezebben kaphat jóváhagyást
– írja a lap. Von der Leyen hangsúlyozta: a program célja a közös beszerzés ösztönzése.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennek csak Orbán Viktor parancsolhat megálljt.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.