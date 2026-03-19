A belga miniszterelnök kikotyogta Brüsszel B-tervét: az Unió minden követ megmozgat, hogy átgázoljon Magyarországon

Hatalmas beismerés Brüsszelből: „Nem normális, hogy egy olyan háborút pénzelünk, aminek még csak részt sem vehetünk a béketárgyalásain”
A belga miniszterelnök szerint sokan gondolják így Európában.
Bart De Wever hangsúlyozta: a 90 milliárd eurós ukrán hitelt a magyar ellenállás ellenére is végre kell hajtani.
Bart De Wever belga kormányfő a csütörtöki brüsszeli EU csúcson hangsúlyozta: a 90 milliárd eurós hitelt a magyar ellenállás ellenére is végre kell hajtani. Szerinte létezik egy alternatív megoldás arra az esetre, ha Orbán Viktor nem támogatja a kezdeményezést, ugyanakkor úgy fogalmazott, „nem lenne bölcs” ennek részleteit nyilvánosan ismertetni – számolt be a miniszterelnök szavairól a Politico.
De Wever kiemelte, hogy az EU-nak a magyar ellenállás dacára is előre kell lépnie az ukrajnai hitel ügyében, mivel a vezetőknek végre kell hajtaniuk a már megszavazott döntéseket.
Meg kell valósítani a hitelt. Ez ilyen egyszerű”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy Európának továbbra is pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.
Arra is utalt, hogy létezik egy „B terv” arra az esetre, ha Magyarország nem járul hozzá a hitelhez, de ennek részleteiről nem kívánt beszélni.
A brüsszeli csúcstalálkozón eredetileg a versenyképességi kérdések domináltak volna, azonban előfordulhat, hogy Ukrajna finanszírozása kerül majd a középpontba. A legnagyobb vita a 90 milliárd eurós hitel körül alakulhat ki, amelyet Magyarország és Szlovákia egyelőre blokkol. A két ország álláspontja szerint addig nem támogatható a csomag, amíg nem rendeződik a Barátság kőolajvezeték helyzete.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP