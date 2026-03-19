A belga miniszterelnök kikotyogta Brüsszel B-tervét: az Unió minden követ megmozgat, hogy átgázoljon Magyarországon

Bart De Wever belga kormányfő a csütörtöki brüsszeli EU csúcson hangsúlyozta: a 90 milliárd eurós hitelt a magyar ellenállás ellenére is végre kell hajtani. Szerinte létezik egy alternatív megoldás arra az esetre, ha Orbán Viktor nem támogatja a kezdeményezést, ugyanakkor úgy fogalmazott, „nem lenne bölcs” ennek részleteit nyilvánosan ismertetni – számolt be a miniszterelnök szavairól a Politico.

De Wever kiemelte, hogy az EU-nak a magyar ellenállás dacára is előre kell lépnie az ukrajnai hitel ügyében, mivel a vezetőknek végre kell hajtaniuk a már megszavazott döntéseket.