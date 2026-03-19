unió vétó bart de wever brüsszel magyarország hitel Belgium

A belga miniszterelnök kikotyogta Brüsszel B-tervét: az Unió minden követ megmozgat, hogy átgázoljon Magyarországon

2026. március 19. 11:10

Bart De Wever hangsúlyozta: a 90 milliárd eurós ukrán hitelt a magyar ellenállás ellenére is végre kell hajtani.

Bart De Wever belga kormányfő a csütörtöki brüsszeli EU csúcson hangsúlyozta: a 90 milliárd eurós hitelt a magyar ellenállás ellenére is végre kell hajtani. Szerinte létezik egy alternatív megoldás arra az esetre, ha Orbán Viktor nem támogatja a kezdeményezést, ugyanakkor úgy fogalmazott, „nem lenne bölcs” ennek részleteit nyilvánosan ismertetni – számolt be a miniszterelnök szavairól a Politico.

De Wever kiemelte, hogy az EU-nak a magyar ellenállás dacára is előre kell lépnie az ukrajnai hitel ügyében, mivel a vezetőknek végre kell hajtaniuk a már megszavazott döntéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

Meg kell valósítani a hitelt. Ez ilyen egyszerű” 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Európának továbbra is pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.

Arra is utalt, hogy létezik egy „B terv” arra az esetre, ha Magyarország nem járul hozzá a hitelhez, de ennek részleteiről nem kívánt beszélni.

A brüsszeli csúcstalálkozón eredetileg a versenyképességi kérdések domináltak volna, azonban előfordulhat, hogy Ukrajna finanszírozása kerül majd a középpontba. A legnagyobb vita a 90 milliárd eurós hitel körül alakulhat ki, amelyet Magyarország és Szlovákia egyelőre blokkol. A két ország álláspontja szerint addig nem támogatható a csomag, amíg nem rendeződik a Barátság kőolajvezeték helyzete.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2026. március 19. 12:38
Múltkor is "meggyőzték " szlovákiát,a végén átállt brüsszel mellé,most sem várok mást.🙄
lendvaiildiko
2026. március 19. 12:28
Most orbánabb Orbán Viktornál, s közben megszavazza a 90 milliárdot? Miért hallgat?
optimista-2
2026. március 19. 12:11
Ukrajna szuverén állam- mondta Fodor Gábor. Nem is értem, akkor miért kell a 90 milliárd ? 2. Ha így is úgy is odaadják, akkor mit szarakodnak a magyar hozzájáruláson ?
Hangillat
2026. március 19. 12:09
"Meg kell valósítani a hitelt. Ez ilyen egyszerű” Nem kell megvalósítani a hitelt. Ez ilyen egyszerű” A meg nem valósítás veszélyezteti a veszélyt. Ez ilyen bonyolult.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!