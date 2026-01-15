Bemutatták Ukrajna igazi arcát: ide tolná a világ minden kincsét Von der Leyen, Manfred Weber és Magyar Péter

Ezt nem mossák le magukról: Magyar Péter brüsszeli gazdájával fotózkodott az ukrán kormányt zsebében tartó korrupt politikus
Timosenkóról olyan fotó készült, amelyen az ukrán politikus Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével látható.
Ennek csak Orbán Viktor parancsolhat megálljt.
A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy öt autóbusszal harminc fegyveres szállta meg Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök irodáját.
Ezt is ajánljuk a témában
Timosenkóról olyan fotó készült, amelyen az ukrán politikus Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével látható.
Ukrajna abszurd valósága: a korrupt vádolja a még korruptabbat – fogalmazott a hír kapcsán Hidvéghi Balázs. „Ukrajna már minden szinten a korrupció melegágyává vált – az államfőtől a legalacsonyabb rangú tisztviselőig”, idézte fel a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Julija Tyimosenko, volt ukrán miniszterelnök szavait.
„Miközben ilyen mondatok hangzanak el Kijevben, addig Brüsszelben Von der Leyen, Manfred Weber és itthon Magyar Péter és a Tisza Párt, egy háborúban álló, korrupciótól bűzlő oligarchaállamot akarnak tovább pénzelni, sőt, az Európai Unióba betolni.
Természetesen a magyar adófizetők pénzéből.
Ebből nem kérünk: egyetlen magyar forint sem landolhat az ukrán oligarchák zsebében” – jelentette ki Hidvéghi Balázs.
Ezt is ajánljuk a témában
Drámaian felgyorsultak az események.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Gondolkodás nélkül öntené a pénzt Ukrajnába.
Most már csak Nawrocki aláírására vár.
Százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül az ukrán fővárosban.