Bemutatták Ukrajna igazi arcát: ide tolná a világ minden kincsét Von der Leyen, Manfred Weber és Magyar Péter

Ukrajna abszurd valósága: a korrupt vádolja a még korruptabbat – fogalmazott a hír kapcsán Hidvéghi Balázs. „Ukrajna már minden szinten a korrupció melegágyává vált – az államfőtől a legalacsonyabb rangú tisztviselőig”, idézte fel a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Julija Tyimosenko, volt ukrán miniszterelnök szavait.