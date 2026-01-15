Ft
Brüsszel Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Manfred Weber orosz-ukrán háború Magyar Péter Orbán Viktor Európai Unió

Bemutatták Ukrajna igazi arcát: ide tolná a világ minden kincsét Von der Leyen, Manfred Weber és Magyar Péter

2026. január 15. 22:54

Ennek csak Orbán Viktor parancsolhat megálljt.

2026. január 15. 22:54
null

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy öt autóbusszal harminc fegyveres szállta meg Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök irodáját.

Ukrajna abszurd valósága: a korrupt vádolja a még korruptabbat – fogalmazott a hír kapcsán Hidvéghi Balázs. „Ukrajna már minden szinten a korrupció melegágyává vált – az államfőtől a legalacsonyabb rangú tisztviselőig”, idézte fel a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Julija Tyimosenko, volt ukrán miniszterelnök szavait.

„Miközben ilyen mondatok hangzanak el Kijevben, addig Brüsszelben Von der Leyen, Manfred Weber és itthon Magyar Péter és a Tisza Párt, egy háborúban álló, korrupciótól bűzlő oligarchaállamot akarnak tovább pénzelni, sőt, az Európai Unióba betolni.

Természetesen a magyar adófizetők pénzéből.

Ebből nem kérünk: egyetlen magyar forint sem landolhat az ukrán oligarchák zsebében” – jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

