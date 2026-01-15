Ezt nem mossák le magukról: Magyar Péter brüsszeli gazdájával fotózkodott az ukrán kormányt zsebében tartó korrupt politikus

A NABU által közzétett hangfelvétel szerint Timosenko havonta két parlamenti ülésszakra „tízet” ajánlott képviselőnként előlegként; a hatóságok szerint ez tízezer dollárt jelenthetett.

A volt miniszterelnök ezt másnap a Facebookon megerősítette, és politikai támadásnak minősítette az eljárást. Azt állította, hogy nem találtak semmit, csak elvitték munkahelyi telefonjait, parlamenti iratait.

Timosenko Facebook-oldaláról nemrég egy fotó is előkerült, amelyen az ellenzéki párt elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével látható, aki közismerten háborúpárti álláspontot képvisel, és rendszeresen felszólal Ukrajna érdekei mellett. Az Európai Néppárt ukránbarát frakcióját erősítik még egyébként Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői is.

Forrás: facebook

Nyitókép: Facebook / Julija Timosenkót