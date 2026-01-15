Pattanásig feszült a helyzet: az egész ukrán elit érintett a vesztegetési ügyben, Zelenszkij emberei nyakig benne vannak (VIDEÓ)
A volt miniszterelnök a kormánypárti képviselők között akart vesztegetési hálózatot kiépíteni.
Timosenkóról olyan fotó készült, amelyen az ukrán politikus Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével látható.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Julija Timosenkót, az ukrán ellenzéki Batykivscsina (Haza) párt vezetőjét és volt ukrán miniszterelnököt vesztegetéssel vádolták meg.
A vád szerint a politikus egy intézményesített kenőpénzfizetési rendszert akart kialakítani a kormánypárti képviselők körében, hogy irányítsa szavazásaikat és megbuktassa Volodimir Zelenszkij parlamenti többségét.
A hatóságok nyilvánosságra hoztak egy hangüzenetet is, amelyet állítólag Timosenko küldött egy képviselőnek. Ebben arra utasította, hogy szavazzon több vezető tisztségviselő, köztük az ukrán titkosszolgálat vezetőjének, valamint a védelmi és a digitális miniszterek leváltása mellett. Ugyanakkor elleneznie kellett volna új kinevezéseket is a kulcstárcák élére.
A NABU által közzétett hangfelvétel szerint Timosenko havonta két parlamenti ülésszakra „tízet” ajánlott képviselőnként előlegként; a hatóságok szerint ez tízezer dollárt jelenthetett.
A volt miniszterelnök ezt másnap a Facebookon megerősítette, és politikai támadásnak minősítette az eljárást. Azt állította, hogy nem találtak semmit, csak elvitték munkahelyi telefonjait, parlamenti iratait.
Timosenko Facebook-oldaláról nemrég egy fotó is előkerült, amelyen az ellenzéki párt elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével látható, aki közismerten háborúpárti álláspontot képvisel, és rendszeresen felszólal Ukrajna érdekei mellett. Az Európai Néppárt ukránbarát frakcióját erősítik még egyébként Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői is.
