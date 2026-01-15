Ft
01. 15.
csütörtök
volodimir zelenszkij magyar péter timosenko európai néppárt Manfred Weber

Ezt nem mossák le magukról: Magyar Péter brüsszeli gazdájával fotózkodott az ukrán kormányt zsebében tartó korrupt politikus

2026. január 15. 14:41

Timosenkóról olyan fotó készült, amelyen az ukrán politikus Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével látható.

2026. január 15. 14:41
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Julija Timosenkót, az ukrán ellenzéki Batykivscsina (Haza) párt vezetőjét és volt ukrán miniszterelnököt vesztegetéssel vádolták meg.

A vád szerint a politikus egy intézményesített kenőpénzfizetési rendszert akart kialakítani a kormánypárti képviselők körében, hogy irányítsa szavazásaikat és megbuktassa Volodimir Zelenszkij parlamenti többségét.

A hatóságok nyilvánosságra hoztak egy hangüzenetet is, amelyet állítólag Timosenko küldött egy képviselőnek. Ebben arra utasította, hogy szavazzon több vezető tisztségviselő, köztük az ukrán titkosszolgálat vezetőjének, valamint a védelmi és a digitális miniszterek leváltása mellett. Ugyanakkor elleneznie kellett volna új kinevezéseket is a kulcstárcák élére.

A NABU által közzétett hangfelvétel szerint Timosenko havonta két parlamenti ülésszakra „tízet” ajánlott képviselőnként előlegként; a hatóságok szerint ez tízezer dollárt jelenthetett.

A volt miniszterelnök ezt másnap a Facebookon megerősítette, és politikai támadásnak minősítette az eljárást. Azt állította, hogy nem találtak semmit, csak elvitték munkahelyi telefonjait, parlamenti iratait.

Timosenko Facebook-oldaláról nemrég egy fotó is előkerült, amelyen az ellenzéki párt elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével látható, aki közismerten háborúpárti álláspontot képvisel, és rendszeresen felszólal Ukrajna érdekei mellett. Az Európai Néppárt ukránbarát frakcióját erősítik még egyébként Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői is.

Forrás:   facebook

Nyitókép: Facebook / Julija Timosenkót

SzaboGeza
2026. január 15. 16:23
Egy brancs EZ !!! Együtt lopják szét Európát, szolidárisan, jóemberkedve!!! MERT HAGYJUK!!!!
fintaj-2
•••
2026. január 15. 16:14 Szerkesztve
A bűnben fogant (Majdan) forradalmi puccs megeszi gyermekeit. A bomlás jelei.
macilaci52
2026. január 15. 16:11
Szép lesz, ha egyszer mégis csak választaniuk kell az ukrán polgároknak! Egyik jelölt jobb mint a másik! Vajon az fog dönteni, hogy ki az aki többet lop? Az EU meg asszisztál ehhez? Addig sem foglalkoznak a usi-weber korrupt dolgokkal! Na ez már igazán hányinger keltő!!!
AGab
2026. január 15. 16:08
Mondjuk, az nem világos, hogy ha Zelenszkijt akarja megbuktatni, akkor hogy lehet a zsebében a teljes ukrán kormány? Akkor már rég megbuktathatta volna, nem?
