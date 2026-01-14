Ft
Volodimir Zelesznkij julija timosenko Ukrajna fegyveres

Elszabadult a pokol Ukrajnában: harminc fegyveres szállta meg a volt ukrán miniszterelnök irodáját

2026. január 14. 14:52

Drámaian felgyorsultak az események.

2026. január 14. 14:52
null

Öt autóbusszal harminc fegyveres szállta meg Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök irodáját – számolt be a hírről a Pravda.

Az ellenzéki „Haza” párt vezetőjének elmondása szerint a fegyveresek bírósági végzés nélkül érkeztek, lefoglaltak minden dokumentumot, pénzt és még a telefonját is elvették.

Timosenko szerint az egész egy politikai leszámolás.

Ahogy fogalmazott: „Az ukrán politikában elkezdték kisöpörni a versenytársakat”.

A Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádja szerint az ukrán politikus aktívan vásárolta meg, vagy igyekezett megvásárolni más frakciók politikusait. Valamint Timosenko támogatta Volodimir Zelenszkij „Nyári hadjáratát” a korrupcióellenes szervek ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP

 

Obsitos Technikus
2026. január 14. 16:36
Csak a tisztánlátás végett: Júlia Timosenko az egykori férje nevén lett ismert, születési neve Júlia Grigjan (Hrihjan), apja Vlagyimir Grigjan szovjet személyijébe a nemzetiségnek a "litván" lett bejegyezve. (Anyja neve Nyelepova). Csavar a történetben, hogy az apai nagyapját (akitől a családnevét kapta volna) Avram Kapitelmann-nak hívták (Абрам Кельманович Капітельман 1914-1944), aki egy román határ melletti, zsidók lakta város jiddis iskolájának volt az igazgatója, és valamikor 1940 körül anyja családnevét, a Grigjan-t vette föl.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 14. 16:27
porhintes a nyugatiak szemebe
Válasz erre
0
0
Tuners
2026. január 14. 16:19
Oké…. Zelit mikor viszik a hóhérok? 🤔
Válasz erre
2
0
Medici
2026. január 14. 16:00
Mint a francia forradalom idején a jakubinusok. A következő események: valakit leszúrnak otthon a fürdőkádban, Zelenszkijt pedig a Rada új pozícióba emeli, ő lesz az ukrán Legfelsőbb Lény.
Válasz erre
1
0
