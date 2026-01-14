Elesett Kijev: sötétségbe borult az ukrán főváros
Mindent bevetett az orosz hadsereg.
Drámaian felgyorsultak az események.
Öt autóbusszal harminc fegyveres szállta meg Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök irodáját – számolt be a hírről a Pravda.
Az ellenzéki „Haza” párt vezetőjének elmondása szerint a fegyveresek bírósági végzés nélkül érkeztek, lefoglaltak minden dokumentumot, pénzt és még a telefonját is elvették.
Timosenko szerint az egész egy politikai leszámolás.
Ahogy fogalmazott: „Az ukrán politikában elkezdték kisöpörni a versenytársakat”.
A Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádja szerint az ukrán politikus aktívan vásárolta meg, vagy igyekezett megvásárolni más frakciók politikusait. Valamint Timosenko támogatta Volodimir Zelenszkij „Nyári hadjáratát” a korrupcióellenes szervek ellen.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP