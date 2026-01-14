Elszabadult a pokol Ukrajnában: harminc fegyveres szállta meg a volt ukrán miniszterelnök irodáját

Öt autóbusszal harminc fegyveres szállta meg Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök irodáját – számolt be a hírről a Pravda.

Az ellenzéki „Haza” párt vezetőjének elmondása szerint a fegyveresek bírósági végzés nélkül érkeztek, lefoglaltak minden dokumentumot, pénzt és még a telefonját is elvették.