Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
patriot törökország irán nato

Iráni rakétatámadás érte a NATO területét – azonnal lépett a szövetség, drasztikus intézkedést jelentettek be

2026. március 18. 12:30

Új Patriot légvédelmi rendszert telepítenek.

2026. március 18. 12:30
null

Törökország szerdán bejelentette, hogy a NATO új Patriot légvédelmi rendszert telepít az ország déli részén fekvő, amerikai erőknek is otthont adó Incirlik katonai támaszpontra, miután március elején három ballisztikus rakétát fogtak el, amelyeket Iránból indítottak a török terület felé.

„A németországi Ramsteinben található szövetséges légiparancsnokság irányítása alatt álló 

új Patriot-rendszer telepítése jelenleg is folyik (...), kiegészítve a már üzemelő spanyol Patriot-rendszert”

– közölte a török védelmi minisztérium egy sajtóközleményben.

Ez az új PAC-3 rendszer, amely hatékonyabb, mint az Incirlikben már telepített PAC-2, taktikai ballisztikus rakéták megsemmisítésére szolgál.

Ankara már a múlt héten bejelentette egy Patriot-rendszer telepítését az ország középkeleti részén lévő Kürecik légibázisán, egy stratégiai fontosságú helyszínen, amely 250 kilométerre fekszik Incirliktől, és amely egy olyan NATO korai figyelmeztető radarrendszerrel van felszerelve, amely képes észlelni az iráni rakétaindításokat. Amerikai csapatok is állomásoznak ezen a Malatya tartományban található bázison.

„Minden szükséges intézkedést megteszünk (...) a nemzetbiztonságunkat fenyegető veszélyek elhárítására”

– jelentette ki szerdán a török védelmi tárca.

Törökország szombaton közölte, hogy technikai bizonyítékokkal szembesíti Iránt a területére irányuló rakétatámadásokkal kapcsolatban, miután Teherán elutasított minden felelősséget a kérdésben.

Recep Tayyip Erdogan török elnök kijelentette, hogy nem hagyja magát „provokációkba” belesodorni. 

Elsődleges feladatunk annak megakadályozása, hogy országunkat belerángassák ebbe a tűzvészbe”

– mondta a szerdán a 19. napjába lépett közel-keleti háborúra utalva.

Az Adana városa közelében található török Incirlik légitámaszpontot más országok (az Egyesült Államok, Spanyolország, Lengyelország, Katar...) is használják a NATO-val kötött és más kétoldalú megállapodások keretében.

(MTI) 

Nyitókép: Eren Bozkurt / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
•••
2026. március 18. 14:12 Szerkesztve
" Donald Trump: Nincs szükségünk a NATO-tagállamok segítségére Magyar Nemzet " -->> magyarnemzet.hu/kulfold/2026/03/donald-trump-nato-tagallamok
Válasz erre
1
1
pandalala
2026. március 18. 14:08
a "NATO"-nak nincs "területe" a NATO az nem egy ország ... " amerikai erőknek is otthont adó Incirlik katonai támaszpontra " aha, akik megtámadták Iránt. Nem a NATO, hanem Izrael és az USA.
Válasz erre
1
1
esvany-0
2026. március 18. 14:00
Küldje el onnan az USraeli katonákat. Vagy már az is gond, ha Irán VISSZAlő?
Válasz erre
1
1
bakafant-28
2026. március 18. 13:21
Ahonnan támadják Iránt,oda visszalő...Ha egy NATO országból,akkor is.Ne csodálkozzon senki..Ne engedjék a törökök a jenkiket a területükről támadni..Ennyi...
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!