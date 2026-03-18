Iráni rakétatámadás érte a NATO területét – azonnal lépett a szövetség, drasztikus intézkedést jelentettek be

Ez az új PAC-3 rendszer, amely hatékonyabb, mint az Incirlikben már telepített PAC-2, taktikai ballisztikus rakéták megsemmisítésére szolgál.

Ankara már a múlt héten bejelentette egy Patriot-rendszer telepítését az ország középkeleti részén lévő Kürecik légibázisán, egy stratégiai fontosságú helyszínen, amely 250 kilométerre fekszik Incirliktől, és amely egy olyan NATO korai figyelmeztető radarrendszerrel van felszerelve, amely képes észlelni az iráni rakétaindításokat. Amerikai csapatok is állomásoznak ezen a Malatya tartományban található bázison.

„Minden szükséges intézkedést megteszünk (...) a nemzetbiztonságunkat fenyegető veszélyek elhárítására”

– jelentette ki szerdán a török védelmi tárca.

Törökország szombaton közölte, hogy technikai bizonyítékokkal szembesíti Iránt a területére irányuló rakétatámadásokkal kapcsolatban, miután Teherán elutasított minden felelősséget a kérdésben.