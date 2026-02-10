Felháborító, amit Gyurcsányék művelnek: a Vajdaságból üzentek a DK-nak, elég volt a magyarellenességből

Szintet léptek Dobrevék: a DK a rács mögé került alpolgármestert indítja Fejér megyében
Dobrev Klára politikai indíttatásúnak nevezte az alpolgármester elleni eljárást.
A Demokratikus Koalíció (DK), Gyurcsány Ferenc egykori pártja a túlélésért küzd, és olyan eszközöket vet be a kampányban, amelyek már nem férnek bele, hiszen megosztják a nemzetet – hangsúlyozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke kedden a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjúban.
Hozzátette: a DK valótlanságokat állít a külhoni magyarok szavazati jogával kapcsolatban, „hiszen az, hogy a külhoni közösségeknek szavazati joguk van, nem egy magyar találmány”.
„Amikor ők a különböző nemzetközi szervezeteknél meg az Európai Uniónál feljelentik ez ügyben a magyar kormányt, akkor figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy számos olyan európai uniós tagország van, amelyben a külföldön élő állampolgároknak, a nemzeti kisebbségeiknek szavazati joguk van” – húzta alá legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke.
Pásztor Bálint példaként említette a Szerbiában élő horvátokat, románokat és szlovéneket, akiknek szintén van szavazati joguk az anyaországukban, és rámutatott, hogy mindezen felül a szerbiai Horvát Nemzeti Tanács elnöke egyben országgyűlési képviselő a horvát parlamentben is.
A VMSZ elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a határon túli magyarok nem „saját akaratukból” váltak határon túlivá.
„Végigküzdöttük generációkon át az elmúlt most már több mint száz évet, úgyhogy azt gondolom, hogy igencsak megérdemeljük azt, hogy az egységes magyar nemzet részeként beleszólhassunk a nemzetnek az ügyeibe”
– emelte ki.
„De ez a beleszólás szimbolikus jelentőségű, hiszen a 199 tagú magyar országgyűlésben a határon túli magyarok összesen – ideértve az erdélyieket, bennünket és mindenki mást – kettő mandátumnak a sorsába tudnak beleszólni” – részletezte.
A politikus végül elégedetten konstatálta:
senki más erre a DK-s vonatra nem ült föl Magyarországon, és nem járultak ahhoz hozzá, hogy megosszák a magyar közösséget, éljenek a határ bármely oldalán”
(MTI)
Nyitókép forrása: Dobrev Klára Facebook-oldala