Felháborító, amit Gyurcsányék művelnek: a Vajdaságból üzentek a DK-nak, elég volt a magyarellenességből

„Amikor ők a különböző nemzetközi szervezeteknél meg az Európai Uniónál feljelentik ez ügyben a magyar kormányt, akkor figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy számos olyan európai uniós tagország van, amelyben a külföldön élő állampolgároknak, a nemzeti kisebbségeiknek szavazati joguk van” – húzta alá legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke.

Pásztor Bálint példaként említette a Szerbiában élő horvátokat, románokat és szlovéneket, akiknek szintén van szavazati joguk az anyaországukban, és rámutatott, hogy mindezen felül a szerbiai Horvát Nemzeti Tanács elnöke egyben országgyűlési képviselő a horvát parlamentben is.

A VMSZ elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a határon túli magyarok nem „saját akaratukból” váltak határon túlivá.

„Végigküzdöttük generációkon át az elmúlt most már több mint száz évet, úgyhogy azt gondolom, hogy igencsak megérdemeljük azt, hogy az egységes magyar nemzet részeként beleszólhassunk a nemzetnek az ügyeibe”

– emelte ki.