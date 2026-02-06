Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Azt állítják, hogy a Fidesz félmillió szavazattal akarja elcsalni a választást. Nézzük a tényeket!
„A teljes eljelentéktelenedés felé haladó DK elővette a régi baloldali kártyát, és ismét a határontúliak ellen hergelve akar szavazatokat szerezni. Azt állítják, hogy a Fidesz félmillió szavazattal akarja elcsalni a választást. Nézzük a tényeket: A DK szerint körülbelül 270.000 érvényes szavazat érkezett négy évvel ezelőtt, most pedig körülbelül kétszer annyian, 470.000-en regisztráltak.
A Demokratikus Koalíció nem érti, hogy mit mivel kell összehasonlítani, és nem tudja, mi a különbség a regisztrációs kérelem, a névjegyzékben szereplés és az érvényesen leadott szavazat között. Volt (és büszke) Bolyaisként szívesen segítek: 2022-ben 456 129-en szerepeltek a névjegyzékben, jelenleg 457 359-en. Akárhogyan számolok, nem jön ki a kétszeres növekedés.
A levélszavazás rendszere nemzetközileg kipróbált, rendkívül szigorú szabályokon nyugszik. 2022-ben a nemzetközi független megfigyelők sem tártak fel visszaéléseket. Ez nem véletlen.
Csak a névjegyzékben szereplők szavazhatnak, a regisztráció pedig 10 évre érvényes.
Személy szerint azt kívánom, hogy minél több határon túli magyar regisztráljon, kerüljön be a névjegyzékbe és szavazzon érvényesen. Mi abban hiszünk, hogy minden magyar felelős minden magyarért!
Magyarország előre megy, nem pedig vissza a gyurcsányi nemzetellenes politikába!”
Nyitókép forrása: Dobrev Klára Facebook-oldala
