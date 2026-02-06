Ft
Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára fidesz dk

A teljes eljelentéktelenedés felé haladó DK elővette a régi baloldali kártyát, és ismét a határontúliak ellen hergelve akar szavazatokat szerezni

2026. február 06. 08:40

Azt állítják, hogy a Fidesz félmillió szavazattal akarja elcsalni a választást. Nézzük a tényeket!

2026. február 06. 08:40
Zsigmond Barna Pál
Zsigmond Barna Pál
„A teljes eljelentéktelenedés felé haladó DK elővette a régi baloldali kártyát, és ismét a határontúliak ellen hergelve akar szavazatokat szerezni. Azt állítják, hogy a Fidesz félmillió szavazattal akarja elcsalni a választást. Nézzük a tényeket: A DK szerint körülbelül 270.000 érvényes szavazat érkezett négy évvel ezelőtt, most pedig körülbelül kétszer annyian, 470.000-en regisztráltak.

A Demokratikus Koalíció nem érti, hogy mit mivel kell összehasonlítani, és nem tudja, mi a különbség a regisztrációs kérelem, a névjegyzékben szereplés és az érvényesen leadott szavazat között. Volt (és büszke) Bolyaisként szívesen segítek: 2022-ben 456 129-en szerepeltek a névjegyzékben, jelenleg 457 359-en. Akárhogyan számolok, nem jön ki a kétszeres növekedés.

A levélszavazás rendszere nemzetközileg kipróbált, rendkívül szigorú szabályokon nyugszik. 2022-ben a nemzetközi független megfigyelők sem tártak fel visszaéléseket. Ez nem véletlen.

Csak a névjegyzékben szereplők szavazhatnak, a regisztráció pedig 10 évre érvényes.

Személy szerint azt kívánom, hogy minél több határon túli magyar regisztráljon, kerüljön be a névjegyzékbe és szavazzon érvényesen. Mi abban hiszünk, hogy minden magyar felelős minden magyarért!

Magyarország előre megy, nem pedig vissza a gyurcsányi nemzetellenes politikába!”

Nyitókép forrása: Dobrev Klára Facebook-oldala

londonbaby
2026. február 06. 10:57
NA MÉ JÁRKÁLSZ TESTŐRÖKKEL TE ROHADT NÉPIRTÓ FAJTA FASISZTA BOLGÁR CSATADISZÓ ???? . CSAK NEM FOSOL TE ROHADT KURVA.. VAN MITŐL PEDIG HOGY ROHADJÁL MEG !!!!
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 06. 10:34
Dobrev a Tiszáért aggódik? Mert a DK győzelmét nem a határon túliak szavazatai gátolják meg, az biztos. Tiszának DK-nak egy a hangja, de vajon az miért van, hogy a határon túli, többet próbált magyarok nem bíznak a régi és a legújabb balban sem? Elgondolkodtak-e már ezen ott, a baloldalon? Bajban ismerszik meg a bal.
Válasz erre
1
0
satrafa-2
2026. február 06. 09:59
Ez fontos infó. Ha 2022-ben és most is kb. ugyanannyian vannak a névjegyzékben, akkor miről beszél Klára? Nem lehet eldönteni, hogy hazudik, vagy egyszerűen nagyon buta. Egyáltalán, végtelenül kínos, hogy ez a nő még a ma Magyarországán politikai porondon lehet.
Válasz erre
3
0
Nyégé
2026. február 06. 09:53
"Tetszettek volna" a magyarság érdekében politizálni, S lenne szavazat a gúnyhatáron túli magyaroktól is.
Válasz erre
1
0
