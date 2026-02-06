„A teljes eljelentéktelenedés felé haladó DK elővette a régi baloldali kártyát, és ismét a határontúliak ellen hergelve akar szavazatokat szerezni. Azt állítják, hogy a Fidesz félmillió szavazattal akarja elcsalni a választást. Nézzük a tényeket: A DK szerint körülbelül 270.000 érvényes szavazat érkezett négy évvel ezelőtt, most pedig körülbelül kétszer annyian, 470.000-en regisztráltak.

A Demokratikus Koalíció nem érti, hogy mit mivel kell összehasonlítani, és nem tudja, mi a különbség a regisztrációs kérelem, a névjegyzékben szereplés és az érvényesen leadott szavazat között. Volt (és büszke) Bolyaisként szívesen segítek: 2022-ben 456 129-en szerepeltek a névjegyzékben, jelenleg 457 359-en. Akárhogyan számolok, nem jön ki a kétszeres növekedés.