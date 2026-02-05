»Amikor a tiszás etikai kódexet megkaptuk, nagyon konstruktívan válaszoltunk, és őszintén azt hittem, ez egy párbeszéd kezdete lesz. Aztán kiderült, hogy ez az akciójuk is egypercnyi hírnév, egy Facebook-poszt-bajnokság megnyerése volt, utána síri csend jött, és a továbbiakban nem is volt róla szó. Nagy csalódás volt, pedig szerintem több ilyen típusú, de ténylegesen el is induló beszélgetésre lenne szükség az ellenzék oldalán.«

A DK nagy bajban van, most már észrevették ők is, hogy Magyar Péter kizárólag a Facebookra játszik, ott akar megnyerni minden lájkot, a való világ nem érdekli egy cseppet sem. Az is igaz, hogy ott legalább tud kamuzni, hitegetni, ígérgetni fűt, fát, mert a valós programjuk egy népnyúzó, Magyarországot és a magyar családokat tönkretevő valami, amiről nem lehet a választás előtt beszélni, mert akkor megbuknának, ahogy azt a Tisza Párt alelnöke el is mondta.”