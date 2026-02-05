Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
DK Magyar Péter Dobrev Klára

Dobrev Klára durván kitálalt Magyar Péterrel kapcsolatban

2026. február 05. 06:15

Ebből balhé lesz.

2026. február 05. 06:15
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ahogy közeledünk a választásokhoz, egyre többen ismerik fel Magyar Péter valódi arcát. Már Dobrevék is kezdik felismerni, hogy Magyar felzabálta a szavazóikat, elszívta tőlük a levegőt.

A Demokratikus Koalíció elnöke a Blikknek adott interjút, ahol keményen beleállt a Tisza Párt elnökébe:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja
Tovább a cikkhezchevron

»Amikor a tiszás etikai kódexet megkaptuk, nagyon konstruktívan válaszoltunk, és őszintén azt hittem, ez egy párbeszéd kezdete lesz. Aztán kiderült, hogy ez az akciójuk is egypercnyi hírnév, egy Facebook-poszt-bajnokság megnyerése volt, utána síri csend jött, és a továbbiakban nem is volt róla szó. Nagy csalódás volt, pedig szerintem több ilyen típusú, de ténylegesen el is induló beszélgetésre lenne szükség az ellenzék oldalán.«

A DK nagy bajban van, most már észrevették ők is, hogy Magyar Péter kizárólag a Facebookra játszik, ott akar megnyerni minden lájkot, a való világ nem érdekli egy cseppet sem. Az is igaz, hogy ott legalább tud kamuzni, hitegetni, ígérgetni fűt, fát, mert a valós programjuk egy népnyúzó, Magyarországot és a magyar családokat tönkretevő valami, amiről nem lehet a választás előtt beszélni, mert akkor megbuknának, ahogy azt a Tisza Párt alelnöke el is mondta.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. február 05. 08:57
Hogy lesz ebből közös lista? 😆😆😆
Válasz erre
0
0
zrx8
2026. február 05. 08:34
"Már Dobrevék is kezdik felismerni, hogy Magyar felzabálta a szavazóikat" Aki a csürhére épít homokvárat, ne csodálkozzon, ha kimossa az alapját a tisza.
Válasz erre
6
0
gyokertiszasok
2026. február 05. 08:29
Ti se féljetek ! végre végleg mentek a levesbe, a politika pöcegödrébe !
Válasz erre
1
0
Majdmegmondom
2026. február 05. 08:25
Nem vártam mást a DK-tól. A túlélés érdekében szövetkeztek volna a Tiszával, de a közvéleménykutatások kimutatták, hogy azzal a Tisza csak veszít, Brüsszelben a főkutyák pedig kiadták a parancsot, hogy nem kell foglalkozni a kegyvesztettekkel, majd elintézik, hogy minél nehezebb legyen az indulás. Ebben csak az az igazán szép, hogy nem is olyan régen a DK is ugyanezt művelte... KARMA
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!