Megjöttek az adatok: fejvesztve menekülnek a fiatal férfiak Ukrajnából

A lengyel Rzeczpospolita arról ír, hogy

tömegesen érkeznek Lengyelországba a 18 és 22 év közötti ukrán férfiak, akiknek augusztus végén engedélyezték, hogy elhagyhassák az országot

– erről az Index számol be.

A jelentések szerint az új szabályok bevezetésének első hetében 10 600, – az említett korosztályba tartozó – ukrán lépett be át a lengyel határon.