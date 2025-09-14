Megjöttek az adatok: fejvesztve menekülnek a fiatal férfiak Ukrajnából

Zelenszkijék furcsa döntése: engedélyezték a 18–22 éves fiatalok számára az ország elhagyását
Az ukrán kormány módosította az államhatár átlépésének rendjét.
Életbe lépett az új törvény, kiderült az igazság.
A lengyel Rzeczpospolita arról ír, hogy
tömegesen érkeznek Lengyelországba a 18 és 22 év közötti ukrán férfiak, akiknek augusztus végén engedélyezték, hogy elhagyhassák az országot
– erről az Index számol be.
A jelentések szerint az új szabályok bevezetésének első hetében 10 600, – az említett korosztályba tartozó – ukrán lépett be át a lengyel határon.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán kormány módosította az államhatár átlépésének rendjét.
Nyitókép: RG
***
Ezt is ajánljuk a témában
Előre szólunk: tízből négy diplomás nem tudja majd értelmezni az itt következő szöveget. Francesca Rivafinoli írása.
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Keith Kellogg szerint Ukrajna már nem veszíti el ezt a háborút, és „erkölcsi fölényük van”.
Az Európai Bizottság azt mondja, hogy Ukrajna esetében nem szabad megállni.
Az orosz dróntámadás feltüzelte a lengyeleket.