09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Lengyelország Ukrajna sorozás

Megjöttek az adatok: fejvesztve menekülnek a fiatal férfiak Ukrajnából

2025. szeptember 14. 08:04

Életbe lépett az új törvény, kiderült az igazság.

2025. szeptember 14. 08:04
A lengyel Rzeczpospolita arról ír, hogy 

tömegesen érkeznek Lengyelországba a 18 és 22 év közötti ukrán férfiak, akiknek augusztus végén engedélyezték, hogy elhagyhassák az országot

 – erről az Index számol be.

A jelentések szerint az új szabályok bevezetésének első hetében 10 600, – az említett korosztályba tartozó – ukrán lépett be át a lengyel határon. 

Uff-uff
2025. szeptember 14. 11:12
"tömegesen érkeznek Lengyelországba a 18 és 22 év közötti ukrán férfiak, akiknek augusztus végén engedélyezték, hogy elhagyhassák az országot" Másik cikkben meg ezt olvasom : "Özönlenek a lengyel önkéntesek katonának, Oroszország ellen harcolnának" Mi van ? Lakosság csere ? Hát ez qrva jó !!!
SzkeptiKUSS
2025. szeptember 14. 10:56
Ha van egy fiatalnak veszélyérzete és önvédelmi reflexe, megpucol.
Kanmacska
2025. szeptember 14. 09:40
Na de Trump megbízottja szerint az ukránok mostmár megnyerik a háborút.
Ninini
2025. szeptember 14. 09:34
Offtopic, de nem tudok elszakadni ettől a cikktől. Cím: Szakadék szélén táncol Magyarország az oroszok miatt – drámai jelentéseket publikált az IMF Tartalom: Bár az elemzők szerint idén enyhe fellendülés jöhet, a kilátások fölött továbbra is sötét felhők gyülekeznek – a kormányzati kiigazítás halogatása vagy a geopolitikai feszültségek is könnyen letéríthetik az országot a növekedésről. Konklúzió: Nemzethalál, bár aránylag jól állunk, de ha történik valami, lehet, hogy nem állunk majd jól. Ezektől tanul címet adni a Mandi?
