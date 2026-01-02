„Halállista”: börtönt és deportálást követelnek a fideszeseknek és családtagjaiknak Magyar Péter fanatikus támogatói

Baloldali elemző mondta ki: fenyegető volt Magyar Péter újévi beszéde
A már szokásosnak tekinthető fenyegetőzés mellett azonban a Tisza-vezér beszéde ezúttal új elemeket is hozott.
„Szeretetország” a javából.
Még a karácsonyi ünnepek alatt sem állt le a gyűlöletkeltés Magyar Péter támogatói körében – írta a Magyar Nemzet. Egy Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban, a „Tisza Pártot Támogató Szimpatizánsok és Rendszerváltók Csatlakozzatok” nevű közösségben december 25-én tették fel azt a kérdést a tagoknak:
melyek azok a fideszes politikusok, akiket a legsúlyosabb következményekkel sújtanának egy esetleges Tisza győzelem után.
Több tízezer reakció és szavazat érkezett arra vonatkozóan, hogy mely kormánypárti politikusokat, azok családtagjait és támogatóit zárnák börtönbe. A kommentelők egy része szerint a Tisza hatalomra kerülése esetén bírósági eljárás és bizonyítékok nélkül is le kellene tartóztatni a Fidesz-KDNP valamennyi politikusát, valamint a hozzájuk köthető közszereplőket.
Többen továbbmentek:
a kormánypárti szavazókat, a politikusok családtagjait is börtönnel vagy akár szibériai száműzetéssel sújtanák, továbbá a kormányközeli médiumok dolgozóit is felelősségre vonnák kizárólag politikai nézeteik miatt.
A szavazás több mint egy hete tart, és összecseng azzal, hogy Magyar Péter újévi üzenetében arról beszélt: „aki a magyar nép akaratával szembefordul – legyen az köztársasági elnök, titkosszolgálati dolgozó vagy alkotmánybíró –, és részt vesz egy esetleges alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat”.
Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP
