„Halállista”: börtönt és deportálást követelnek a fideszeseknek és családtagjaiknak Magyar Péter fanatikus támogatói

Még a karácsonyi ünnepek alatt sem állt le a gyűlöletkeltés Magyar Péter támogatói körében – írta a Magyar Nemzet. Egy Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban, a „Tisza Pártot Támogató Szimpatizánsok és Rendszerváltók Csatlakozzatok” nevű közösségben december 25-én tették fel azt a kérdést a tagoknak:

melyek azok a fideszes politikusok, akiket a legsúlyosabb következményekkel sújtanának egy esetleges Tisza győzelem után.

Több tízezer reakció és szavazat érkezett arra vonatkozóan, hogy mely kormánypárti politikusokat, azok családtagjait és támogatóit zárnák börtönbe. A kommentelők egy része szerint a Tisza hatalomra kerülése esetén bírósági eljárás és bizonyítékok nélkül is le kellene tartóztatni a Fidesz-KDNP valamennyi politikusát, valamint a hozzájuk köthető közszereplőket.