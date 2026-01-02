Ft
tisza párt magyar péter fidesz - kdnp

„Halállista": börtönt és deportálást követelnek a fideszeseknek és családtagjaiknak Magyar Péter fanatikus támogatói

2026. január 02. 22:46

„Szeretetország" a javából.

2026. január 02. 22:46
null

Még a karácsonyi ünnepek alatt sem állt le a gyűlöletkeltés Magyar Péter támogatói körében – írta a Magyar Nemzet. Egy Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban, a „Tisza Pártot Támogató Szimpatizánsok és Rendszerváltók Csatlakozzatok” nevű közösségben december 25-én tették fel azt a kérdést a tagoknak: 

melyek azok a fideszes politikusok, akiket a legsúlyosabb következményekkel sújtanának egy esetleges Tisza győzelem után.

Több tízezer reakció és szavazat érkezett arra vonatkozóan, hogy mely kormánypárti politikusokat, azok családtagjait és támogatóit zárnák börtönbe. A kommentelők egy része szerint a Tisza hatalomra kerülése esetén bírósági eljárás és bizonyítékok nélkül is le kellene tartóztatni a Fidesz-KDNP valamennyi politikusát, valamint a hozzájuk köthető közszereplőket. 

Többen továbbmentek:

a kormánypárti szavazókat, a politikusok családtagjait is börtönnel vagy akár szibériai száműzetéssel sújtanák, továbbá a kormányközeli médiumok dolgozóit is felelősségre vonnák kizárólag politikai nézeteik miatt.

A szavazás több mint egy hete tart, és összecseng azzal, hogy Magyar Péter újévi üzenetében arról  beszélt: „aki a magyar nép akaratával szembefordul – legyen az köztársasági elnök, titkosszolgálati dolgozó vagy alkotmánybíró –, és részt vesz egy esetleges alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat”.

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

holger78
2026. január 03. 00:19
"Esetleg egy rövid infó, hogy "hát kérem lehet, hogy a facebook posztjai miatt eltiltották a közügyektől." A közügyektől titokban nem lehet valakit eltiltani, ahhoz jogerős büntetőbírósági döntés kell. Elég valószínűtlen, hogy valakit úgy tiltsanak el a közügyektől, hogy arról ő ne szerezzen tudomást.
Zsolt75
2026. január 03. 00:18
Én Szibériában is megtalálnám a boldogulásom, ti meg az édenkertből is a kiutat keresnétek...
holger78
2026. január 03. 00:17
"Úgy tűnik, ez az egyetlen esélye maradt MP-nek, ha elveszti a választást, utcára vinni a felhergelt hiveit." Én ebben nem vagyok biztos. Ha ő is kap egy 20 % körüli zakót, mint 4 éve Márki, akkor fülét-farkát behúzva fog elkullogni ez a gyerek is. Abban a másodpercben megsemmisül politikusként. Nem mintha valaha is annak számított volna.
holger78
2026. január 03. 00:14 Szerkesztve
"Bezzeg az itteni fórumozók soha nem írnak ilyet, és ha ezt a Fidesz leendő politikájának állítaná be a HVG v Telex, akkor mi lenne?" Az itteni fórumozók mikor írnak olyat, hogy halállistát kell összeállítani a balos liberókról, Szibériába kell őket elszállítani, illetve az összeset le kell tartóztatni, ráadásul mindenféle hatósági eljárás nélkül? Mert ha nem tudsz ilyen hozzászólásokat idézni, akkor csak simán hazudsz. Ahogy ti balos liberók mindig teszitek, amikor kinyitjátok a pofátokat, vagy leírtok egy sort.
