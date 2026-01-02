Ft
magyar péter Nagy Attila Tibor népszavazás európa beszéd

Baloldali elemző mondta ki: fenyegető volt Magyar Péter újévi beszéde

2026. január 02. 21:40

A már szokásosnak tekinthető fenyegetőzés mellett azonban a Tisza-vezér beszéde ezúttal új elemeket is hozott.

2026. január 02. 21:40
null

Nagy Attila Tibor politikai elemző az Indexnek nyilatkozott Magyar Péter újévi beszéde kapcsán. A baloldali elemző szerint a beszéd fenyegetőnek tűnt, bizonyos szempontból viszont a népszavazásról szóló kommunikációval újdonságot is hozott.

Ez az újévi beszéd egyszerre volt fenyegető és hozott új elemet, ami a népszavazást illeti” 

– mondta a lapnak Nagy Attila Tibor.

A politikai elemző szerint „ a beszéd fenyegető volt”,  ugyanis Magyar Péter a legsúlyosabb következményeket helyezte kilátásba, amennyiben „az állam vezetői nem engedelmeskednek a magyar nép akaratának”.

A Tisza Párt elnöke az újévi beszédében az idei országgyűlési választásokkal összefüggésben kijelentette, hogy „aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával – legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró –, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat. Mint ahogy azok is, akik bármilyen szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén.”

Magyar Péter egy Orbán-ellenes népszavazásra szólítja fel az embereket. A népszavazás nem jogi, hanem politikai értelemben értendő, és észszerű kijelentés is, a Tisza igyekszik minél több, az Orbán-kormánnyal elégedetlen szavazót egyesíteni, kormányváltó hangulatot generálni.

– tette hozzá Nagy Attila Tibor.

Az ellenzéki politikus az alábbi mondatokkal próbálta átkeretezni a választást népszavazássá a beszédében: „Mindenki tudja, hogy az idei választás nem pártok versenye lesz, hanem egy derűs, békés, de sorsdöntő népszavazás. Népszavazás arról, hogy továbbra is működésképtelen hazát vagy egy működő országot akarunk-e. Népszavazás a magára hagyott magyar vidék jövőjéről. Népszavazás arról, hogy Magyarország maradjon-e Európa legszegényebb és legkorruptabb országa, vagy hogy újra erős bástyái legyünk-e az öreg kontinensnek.

Népszavazás az uniós forrásokról, amelyek járnak nekünk, de a jelenlegi hatalom elvette tőlünk. Népszavazás arról, hogy az orbáni Magyarországon, vagy egy emberséges hazában akarunk-e élni. Egyszóval: népszavazás a jövőnkről, népszavazás Magyarországról.”

A pillanat uralása szempontjából van jelentősége az éjféli beszédnek, ezért is dönthettek úgy, hogy még egyszer nem engedhető meg, hogy Sulyok Tamás ne mondjon újévi beszédet, és Magyar Péter uralja ezt az idősávot. Magyarországon megszokhattuk, hogy az államfő újévi beszédet tart, de Sulyok Tamáséktól jött az a képtelen ötlet, hogy karácsonykor mond köszöntőt újév helyett. Idén karácsonykor is megszólalt Sulyok Tamás, de valaki jelezhette neki, hogy újévkor is legyen beszéd, így egy héten belül kétszer állt a kamerák elé.

– tette hozzá az elemző.

Nagy Attila Tibor a lap azon kérdésére, hogy Orbán Viktornak érdemes lett volna-e beszállnia a szilveszteri figyelemért vívott versenybe egy éjféli megszólalással, azt mondta, hogy „a miniszterelnökkel december 31-én jelent meg egy interjú az M1-en. Hagyományosan a köztársasági elnök szólal meg éjfélkor. Formabontó, de egyben kockázatos is lett volna, ha Orbán Viktor beszédet mond, ráadásul azt az érzetet keltette volna, hogy csak Magyar Pétert akarja ellensúlyozni. Hamarosan egyébként is nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

***

