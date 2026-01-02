Baloldali elemző mondta ki: fenyegető volt Magyar Péter újévi beszéde

A Tisza Párt elnöke az újévi beszédében az idei országgyűlési választásokkal összefüggésben kijelentette, hogy „aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával – legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró –, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat. Mint ahogy azok is, akik bármilyen szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén.”

Magyar Péter egy Orbán-ellenes népszavazásra szólítja fel az embereket. A népszavazás nem jogi, hanem politikai értelemben értendő, és észszerű kijelentés is, a Tisza igyekszik minél több, az Orbán-kormánnyal elégedetlen szavazót egyesíteni, kormányváltó hangulatot generálni.

– tette hozzá Nagy Attila Tibor.

Az ellenzéki politikus az alábbi mondatokkal próbálta átkeretezni a választást népszavazássá a beszédében: „Mindenki tudja, hogy az idei választás nem pártok versenye lesz, hanem egy derűs, békés, de sorsdöntő népszavazás. Népszavazás arról, hogy továbbra is működésképtelen hazát vagy egy működő országot akarunk-e. Népszavazás a magára hagyott magyar vidék jövőjéről. Népszavazás arról, hogy Magyarország maradjon-e Európa legszegényebb és legkorruptabb országa, vagy hogy újra erős bástyái legyünk-e az öreg kontinensnek.

Népszavazás az uniós forrásokról, amelyek járnak nekünk, de a jelenlegi hatalom elvette tőlünk. Népszavazás arról, hogy az orbáni Magyarországon, vagy egy emberséges hazában akarunk-e élni. Egyszóval: népszavazás a jövőnkről, népszavazás Magyarországról.”