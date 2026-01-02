Figyelmeztet a szakpszichológus: súlyos veszélyei vannak a mesterséges intelligencia használatának

A ChatGPT képes érzelmi köteléket alkotni, miközben semmilyen érzelem nincs benne. És mégis százmilliók bombázzák olyan érzelmi kérdésekkel, amelyekre embertől kellene választ kapni – olvasható Tari Annamáraia „Üresre töltve” című könyvében, amelyről a klinikai szakpszichológus pedig az InfoRádióban nyilatkozott.

A legfontosabb kérdés szerinte, hogy az online függőségben szenvedő felismeri-e, hogy korlátoznia kéne az okoseszközök, a közösségi média használatát. Mint mondta, 10-15 éve a közösségi média megjelenésével, majd most a mesterséges intelligencia térhódításával még inkább tapasztalja, hogy érzelmi kötődést, gyorsan elillanó kellemes érzést nyújtanak a digitális eszközök. „Bármikor a kezembe vehetem, amikor csak akarom” – szerinte ez a kulcs a közösségi média örömforrásának, ami mágnesként vonzza a felhasználót, ráadásul most már kiegészül a ChatGPT-vel és az AI chatbotokkal.