Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ChatGTP mesterséges intelligencia digitális eszköz

Figyelmeztet a szakpszichológus: súlyos veszélyei vannak a mesterséges intelligencia használatának

2026. január 02. 22:53

Veszélyesen megnő a döntési bizonytalanság és sokkal kevesebbet gondolkozunk– figyelmeztetett Tari Annamária.

2026. január 02. 22:53
null

A ChatGPT képes érzelmi köteléket alkotni, miközben semmilyen érzelem nincs benne. És mégis százmilliók bombázzák olyan érzelmi kérdésekkel, amelyekre embertől kellene választ kapni – olvasható Tari Annamáraia „Üresre töltve” című könyvében, amelyről a klinikai szakpszichológus pedig az InfoRádióban nyilatkozott.

A legfontosabb kérdés szerinte, hogy az online függőségben szenvedő felismeri-e, hogy korlátoznia kéne az okoseszközök, a közösségi média használatát. Mint mondta, 10-15 éve a közösségi média megjelenésével, majd most a mesterséges intelligencia térhódításával még inkább tapasztalja, hogy érzelmi kötődést, gyorsan elillanó kellemes érzést nyújtanak a digitális eszközök. „Bármikor a kezembe vehetem, amikor csak akarom” – szerinte ez a kulcs a közösségi média örömforrásának, ami mágnesként vonzza a felhasználót, ráadásul most már kiegészül a ChatGPT-vel és az AI chatbotokkal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A függőség tünetei nem különböznek a korábban megszokottaktól. Az inger vagy impulzus hiánya esetén elvonási tünetek lépnek fel. 

„A 15 és 20 év közöttieknél ez a hiánytünet nem állhat elő, mert ez a generáció le sem teszi a kezéből a telefonját. De a 30, 40 vagy 50 éveseknél megjelenhet a nyugtalanság, valamilyen díszkomfort érzés” – mutatott rá a pszichoterapeuta.

Tari Annamária szerint fel kell ismerni, hogy az örömszerzés, a dopamin forrása nem a valódi világ; az emberi rendszerek mellett a közösségi média nem személyes kapcsolódás. „Az ember idegrendszere, az érzelmi apparátusa mégis úgy viselkedik, mintha valódi élményt okozna az online világ. Megfelelési kényszert is érezhetünk, mivel a 21. században organikus fejlődésként tapasztaljuk az információtechnológia folyamatos fejlődését” – magyarázta a klinikai szakpszichológus. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Elbutít vagy átalakít? – a ChatGPT használata és a mentális folyamatok

A gondolkodás folytatódik – csak éppen az agyban nem ugyanott és nem úgy, mint korábban.

Szerinte a ChatGPT különösen veszélyes, hiszen szinte minden kérdésre választ ad az algoritmus. 

Úgy véli,

meg kellett volna hagyni az AI technológiát a tudomány, a gazdaság és az ipar területén, nem kellett volna megosztani az átlagemberekkel. 

Most bárki, bármikor, bármit kérdezhet, így veszélyesen megnő a döntési bizonytalanság és sokkal kevesebbet gondolkozunk – figyelmeztetett Tari Annamária. Pedig a gondolkodás az ember egyik legfontosabb kognitív funkciója, amire nagyon alkalmas a szürkeállományunk.

A szakember digitális hedonizmusnak nevezi az online térben könnyen elérhető hatalmat és örömforrást, amit gyors kiüresedés követ offline, egyfajta analóg depresszív állapot, mivel az online megélt sikereknek a töredékét sem tudjuk beváltani a valóságban. „A jelenség komoly jelzése annak, hogy nem jó helyen keressük a boldogságot, egy látszólag kisebb elérhetőségű, de offline tevékenység gazdagabb élményt nyújt” – mutatott rá. 

Fotó: Justin TALLIS / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2026. január 02. 23:41
Az AI-nek nincs öntudata, csak 'bejelentkező‘ AI szövege. Ha az AI-nak megköszönöm egész évi munkáját és internet port küldenék hálából NEKI, az öntudat nélküli AI olyan választ rittyent, hogy na!
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2026. január 02. 23:22
A mesterséges intelligencia legfőbb ismérve, hogy roppant unintelligens.
Válasz erre
0
0
Kormánypárti2
2026. január 02. 23:00
Főként a pszihomókusokra. Olyan módon rántja le róluk a leplet, hogy arról koldulnak!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!