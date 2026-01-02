Figyelmeztet a szakpszichológus: súlyos veszélyei vannak a mesterséges intelligencia használatának

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Veszélyesen megnő a döntési bizonytalanság és sokkal kevesebbet gondolkozunk– figyelmeztetett Tari Annamária.
A ChatGPT képes érzelmi köteléket alkotni, miközben semmilyen érzelem nincs benne. És mégis százmilliók bombázzák olyan érzelmi kérdésekkel, amelyekre embertől kellene választ kapni – olvasható Tari Annamáraia „Üresre töltve” című könyvében, amelyről a klinikai szakpszichológus pedig az InfoRádióban nyilatkozott.
A legfontosabb kérdés szerinte, hogy az online függőségben szenvedő felismeri-e, hogy korlátoznia kéne az okoseszközök, a közösségi média használatát. Mint mondta, 10-15 éve a közösségi média megjelenésével, majd most a mesterséges intelligencia térhódításával még inkább tapasztalja, hogy érzelmi kötődést, gyorsan elillanó kellemes érzést nyújtanak a digitális eszközök. „Bármikor a kezembe vehetem, amikor csak akarom” – szerinte ez a kulcs a közösségi média örömforrásának, ami mágnesként vonzza a felhasználót, ráadásul most már kiegészül a ChatGPT-vel és az AI chatbotokkal.
A függőség tünetei nem különböznek a korábban megszokottaktól. Az inger vagy impulzus hiánya esetén elvonási tünetek lépnek fel.
„A 15 és 20 év közöttieknél ez a hiánytünet nem állhat elő, mert ez a generáció le sem teszi a kezéből a telefonját. De a 30, 40 vagy 50 éveseknél megjelenhet a nyugtalanság, valamilyen díszkomfort érzés” – mutatott rá a pszichoterapeuta.
Tari Annamária szerint fel kell ismerni, hogy az örömszerzés, a dopamin forrása nem a valódi világ; az emberi rendszerek mellett a közösségi média nem személyes kapcsolódás. „Az ember idegrendszere, az érzelmi apparátusa mégis úgy viselkedik, mintha valódi élményt okozna az online világ. Megfelelési kényszert is érezhetünk, mivel a 21. században organikus fejlődésként tapasztaljuk az információtechnológia folyamatos fejlődését” – magyarázta a klinikai szakpszichológus.
Szerinte a ChatGPT különösen veszélyes, hiszen szinte minden kérdésre választ ad az algoritmus.
Úgy véli,
meg kellett volna hagyni az AI technológiát a tudomány, a gazdaság és az ipar területén, nem kellett volna megosztani az átlagemberekkel.
Most bárki, bármikor, bármit kérdezhet, így veszélyesen megnő a döntési bizonytalanság és sokkal kevesebbet gondolkozunk – figyelmeztetett Tari Annamária. Pedig a gondolkodás az ember egyik legfontosabb kognitív funkciója, amire nagyon alkalmas a szürkeállományunk.
A szakember digitális hedonizmusnak nevezi az online térben könnyen elérhető hatalmat és örömforrást, amit gyors kiüresedés követ offline, egyfajta analóg depresszív állapot, mivel az online megélt sikereknek a töredékét sem tudjuk beváltani a valóságban. „A jelenség komoly jelzése annak, hogy nem jó helyen keressük a boldogságot, egy látszólag kisebb elérhetőségű, de offline tevékenység gazdagabb élményt nyújt” – mutatott rá.
