Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború tisza kormány kampány Magyar Péter választás beszéd

Jön a legmocskosabb

2026. január 02. 10:55

Ha a Tisza bukik, ahogyan azt már a torzonborz prófétájuk is adagolja a híveknek (csíkokban), akkor jön a palotaforradalom.

2026. január 02. 10:55
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

»A Tisza-kormány alatt nem lesz háború és nem lesz sorkötelezettség, és aki mást állít, hazudik« – hazudta. Háború tényleg nem lesz, mivel már van. A Tiszát pórázra vevő Európai Néppárt vezetői pedig európai katonák Ukrajnába küldésével fenyegetőznek naponta. S ha Weberék újra bevezetik a sorkötelezettséget, akkor helyi csicskájukat is erre fogják kötelezni. Ahogy a szlava ukrajinis, obsitos tábornokuk mondá: ha baj lesz, »mindenkit be kell rántani azonnal«. 

Látnivaló: nincs egy ép, komolyan vehető gondolata konteómessiás úrnak. Közben fűt-fát ígér. Minden adót csökkent, minden támogatást emel, mindenkinek szuper jó lesz. Hogy miből csökkent és emel és adományoz, ha most úgymond minden romokban hever és csőd meg kárhozat dúl? Ne bolygassuk! Programügyben pofa be van, mióta kiszivárgott a hatszáz oldalas megszorítósdijuk. Választást kell nyerni, oszt’ utána mindent lehet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ám mindenekelőtt kiegyezés kell »magyar és magyar közt«, susogja. Pár mondattal azután, hogy nagyjából minden magyart a legsúlyosabb következményekkel fenyegetett meg, aki akadályozza az ő trónra lépését.

Értjük, hogyne értenénk. Ha a Tisza bukik, ahogyan azt már a torzonborz prófétájuk is adagolja a híveknek (csíkokban), akkor jön a palotaforradalom. A lószerszámos is beígérte a minap: »ha a propagandájukkal, a választási csalásaikkal nyernének, abba nem szabad belenyugodni«.

Egy dolgot felejtenek el ezek (immár tizenhat éve): ehhez az épeszű többségnek is lesz egy-két szava.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
antipoloska
2026. január 02. 11:38
fogadjanak már fel egy talpraesett moszadost.aztán annyi.
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2026. január 02. 11:31 Szerkesztve
Legaggasztóbb a Tisza a valóságnál 2-3x nagyobbnak "bemérése". Így választást nem lehet nyerni, csak hergelni lehet azt a minimális mennyiségű hülyét, aki elhiszi, hogy vezethetnek, úgy hogy a Fidesz egy átlagos vidéki körzetben 63%-ot kap és még egész Magyarország legballiberálisabb körzetében, Újpesten is 30%-ra áll. És ez nem közvéleménykutatás, ez választás volt.
Válasz erre
1
0
Amerigo
2026. január 02. 11:28
Reformkomenista zsűritagok, libtardált éttermiségiek és semmirekellő csepűrágók alkotják a kanmajom hátországát. Déja vú érzés. 1918-ban a nyúlszájú vörös gróf került így hatalomra, majd lett belőle a "dicsőséges 133 nap". Aztán jött a 134.nap. Nem szabad megengedni, hogy mindez megismétlődjön.
Válasz erre
0
0
FredShine
2026. január 02. 11:23
Szóval már ott tartunk, hogy a Tisza kormány alatt nem lesz háború, tehát Magyar Péter már világbékével kampányol. Valóban messiás komplexusban szenved, mint az osztrák szobafestő.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!