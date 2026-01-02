Jön a legmocskosabb

„»A Tisza-kormány alatt nem lesz háború és nem lesz sorkötelezettség, és aki mást állít, hazudik« – hazudta. Háború tényleg nem lesz, mivel már van. A Tiszát pórázra vevő Európai Néppárt vezetői pedig európai katonák Ukrajnába küldésével fenyegetőznek naponta. S ha Weberék újra bevezetik a sorkötelezettséget, akkor helyi csicskájukat is erre fogják kötelezni. Ahogy a szlava ukrajinis, obsitos tábornokuk mondá: ha baj lesz, »mindenkit be kell rántani azonnal«.

Látnivaló: nincs egy ép, komolyan vehető gondolata konteómessiás úrnak. Közben fűt-fát ígér. Minden adót csökkent, minden támogatást emel, mindenkinek szuper jó lesz. Hogy miből csökkent és emel és adományoz, ha most úgymond minden romokban hever és csőd meg kárhozat dúl? Ne bolygassuk! Programügyben pofa be van, mióta kiszivárgott a hatszáz oldalas megszorítósdijuk. Választást kell nyerni, oszt’ utána mindent lehet.