Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Pakisztán Afganisztán

Itt az újabb háború: atomhatalom üzent hadat

2026. február 27. 10:14

Pakisztán kihirdette a „nyílt háborút” a tálibok uralta Afganisztán ellen.

2026. február 27. 10:14
null

Pakisztán „nyílt háborút” üzent Afganisztánnak, és légicsapásokat indított fővárosa, Kabul ellen – írja a GB News. Havadzsa Aszif pakisztáni védelmi miniszter péntek kora reggel azt nyilatkozta, hogy az ország minden erőfeszítést megtett a konfliktus elkerülése érdekében, de a türelme „elfogyott”. 

Most nyílt háború folyik” – mondta Aszif.

Az Afganisztánt irányító tálibok válaszul azt közölték: „A gyáva pakisztáni hadsereg légicsapásokat hajtott végre Kabul, Kandahár és Paktia bizonyos területein”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Pakisztán közölte, hogy 133 tálib harcos halt meg a csapásokban, további 200-an pedig megsebesültek. Mosharraf Zaidi szóvivő hozzátette, hogy a kabuli, paktiai és kandahári katonai célpontok elleni csapások után sokkal több áldozat lesz. Zaidi azt is állította, hogy 27 afgán tálib állást semmisítettek meg, kilencet elfoglaltak.

A megsemmisített katonai célpontok között két hadtestparancsnokság, három dandárparancsnokság, két lőszerraktár, egy logisztikai bázis, három zászlóalj-parancsnokság és két szektorparancsnokság volt.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotón: tálib fegyveresek az afgán-pakisztáni határon (Aimal Zahir / AFP)
 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. február 27. 10:27
Ez ismét egy jó összecsapás, jó háború! A háborodott fehérek csak irtsák egymást..! Legfeljebb azon lehet sajnálkozni, hogy nem keresztények..! Mennyivel jobb, tökéletesebb a helyzet Ukrajnában, ahol többségében a gyűlölt keresztények ölik egymást...
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 27. 10:20
vannak boven, hadd jatszadazonak a bolondok
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!