Itt az újabb háború: atomhatalom üzent hadat

Pakisztán „nyílt háborút” üzent Afganisztánnak, és légicsapásokat indított fővárosa, Kabul ellen – írja a GB News. Havadzsa Aszif pakisztáni védelmi miniszter péntek kora reggel azt nyilatkozta, hogy az ország minden erőfeszítést megtett a konfliktus elkerülése érdekében, de a türelme „elfogyott”.

Most nyílt háború folyik” – mondta Aszif.

Az Afganisztánt irányító tálibok válaszul azt közölték: „A gyáva pakisztáni hadsereg légicsapásokat hajtott végre Kabul, Kandahár és Paktia bizonyos területein”.