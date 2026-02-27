Itt az újabb háború: atomhatalom üzent hadat

Ez még a középkornál is rosszabb – hihetetlen, mi történik az afgán nőkkel!
A jövőben a nők a köztereken meg sem szólalhatnak, sőt, a tévékből és a rádiókból is kivesznek a női hangok.
Pakisztán kihirdette a „nyílt háborút” a tálibok uralta Afganisztán ellen.
Pakisztán „nyílt háborút” üzent Afganisztánnak, és légicsapásokat indított fővárosa, Kabul ellen – írja a GB News. Havadzsa Aszif pakisztáni védelmi miniszter péntek kora reggel azt nyilatkozta, hogy az ország minden erőfeszítést megtett a konfliktus elkerülése érdekében, de a türelme „elfogyott”.
Most nyílt háború folyik” – mondta Aszif.
Az Afganisztánt irányító tálibok válaszul azt közölték: „A gyáva pakisztáni hadsereg légicsapásokat hajtott végre Kabul, Kandahár és Paktia bizonyos területein”.
Pakisztán közölte, hogy 133 tálib harcos halt meg a csapásokban, további 200-an pedig megsebesültek. Mosharraf Zaidi szóvivő hozzátette, hogy a kabuli, paktiai és kandahári katonai célpontok elleni csapások után sokkal több áldozat lesz. Zaidi azt is állította, hogy 27 afgán tálib állást semmisítettek meg, kilencet elfoglaltak.
A megsemmisített katonai célpontok között két hadtestparancsnokság, három dandárparancsnokság, két lőszerraktár, egy logisztikai bázis, három zászlóalj-parancsnokság és két szektorparancsnokság volt.
Fotón: tálib fegyveresek az afgán-pakisztáni határon (Aimal Zahir / AFP)