Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Háború Ukrajnában volodimir zelenszkij Brüsszel Magyarország magyarország orosz-ukrán háború eu európa ukrajna orbán viktor

Színt vallott a román lap: Orbán Viktor miatt lassan már egész Európa Magyarországra irigykedik

2026. január 02. 13:12

Világossá vált, hogy csak a magyar miniszterelnök néz szembe a valósággal.

2026. január 02. 13:12
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-csatlakozást a biztonsági garanciák kulcselemének tartja, de a tagállamok közül főként Magyarország ellenzi ezt – mutatott rá a Cotidianul.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint Ukrajna csatlakozása óriási pénzügyi terhet jelentene.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Mint kiderült, több európai vezető is osztja aggodalmait, bár nyíltan nem vállalják fel.

A magyarországi Voks 2025 konzultáció eredményei alapján a lakosság többsége elutasítja Ukrajna EU-tagságát. Szakértők szerint csak átmeneti tagság és korlátozott jogkörű biztonsági garancia lehet reális, miközben az USA egyre inkább Európára bízná Ukrajna ügyét – írta a román lap.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekéret
2026. január 02. 14:02
Előttem szólók meglepetten konstatálják, hogy a mandi totál mást állít, mint ami az általa hivatkozott cikkben írva vagyon. Miért ez a meglepetés? A cikkeinek 95%-ban ezt teszi, azóta ami óta évekkel ezelőtt hivatalosan is kattitásvadász bulvárlappá alakult.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. január 02. 13:50
A román összeteheti a kezét, hogy Orbán egy csomó olyan dolgot megakadályoz, ami a tománokat még rosszabbul érintené mint mbennünket, lévén kormányuk elég gyenge és a korrupció is meglehetős.
Válasz erre
2
0
Typhoon
2026. január 02. 13:38
Mi értelme hazudni, amikor az eredeti cikk itt elolvasható? Még akkor is, ha nem beszélsz románul, a fordító megoldja, és egy másodperc alatt kiderül a hazugság, ahogy azt az előttem szóló is már megemlítette.
Válasz erre
2
1
flesh ripper
•••
2026. január 02. 13:28 Szerkesztve
Elolvastam a román cikket. A Mandiner A LAP TARTALMI lényegét, következtetését hamisan prezentálja. Nincs szó "irigységről", sőt a román lap - igaz, a manipulatív és ellenzéki elfogultsággal, bekötöttséggel terhelt közvéleménykutatókra hivatkozva -, már az ellenzéki Bütyök győzelmére fogad, a Tisza győzelmét reméli, ami persze, Ukrajna olajozott Nato- és EU-csatlakozását jelentené. Más kérdés az, hogy a Poloskának, a valóságban semmi esélye... Nagy bukta lesz, s újabb Fidesz 2/3!
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!