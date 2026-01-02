Színt vallott a román lap: Orbán Viktor miatt lassan már egész Európa Magyarországra irigykedik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-csatlakozást a biztonsági garanciák kulcselemének tartja, de a tagállamok közül főként Magyarország ellenzi ezt – mutatott rá a Cotidianul.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint Ukrajna csatlakozása óriási pénzügyi terhet jelentene.