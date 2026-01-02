Színt vallott a román lap: Orbán Viktor miatt lassan már egész Európa Magyarországra irigykedik

Lengyelországban már mindenki tudja: Magyarország ezt soha nem fogja hagyni
Egyre több országban tudnak Orbán Viktor ígéretéről.
Világossá vált, hogy csak a magyar miniszterelnök néz szembe a valósággal.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-csatlakozást a biztonsági garanciák kulcselemének tartja, de a tagállamok közül főként Magyarország ellenzi ezt – mutatott rá a Cotidianul.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint Ukrajna csatlakozása óriási pénzügyi terhet jelentene.
Mint kiderült, több európai vezető is osztja aggodalmait, bár nyíltan nem vállalják fel.
A magyarországi Voks 2025 konzultáció eredményei alapján a lakosság többsége elutasítja Ukrajna EU-tagságát. Szakértők szerint csak átmeneti tagság és korlátozott jogkörű biztonsági garancia lehet reális, miközben az USA egyre inkább Európára bízná Ukrajna ügyét – írta a román lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
Nyilvánosság elé lépett az ukrán elnök.
A legfontosabb cél a kritikus fontosságú létesítmények védelme.
Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított a támadás ügyében.