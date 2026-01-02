Lengyelországban már mindenki tudja: Magyarország ezt soha nem fogja hagyni

Élete legnagyobb baklövését követte el Von der Leyen: akkor akarja eltakarítani az útból Magyarországot, amikor már késő
„A magyarok már nincsenek egyedül” – fogalmazott Szijjártó Péter.
Egyre több országban tudnak Orbán Viktor ígéretéről.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy 2026 egyik legnagyobb politikai küzdelme Magyarország ellenállása lesz az EU migrációs paktumával szemben – hívta fel rá a figyelmet a WPolityce.
Szijjártó kijelentette: a kormány Orbán Viktor vezetésével sem migránst nem fogad be, sem pénzt nem fizet más országok migránsaiért,
elutasítva Brüsszel nyomását és a hazánkra kirótt pénzbírságokat. Szijjártó bírálta az ellenzéki Tisza és DK pártokat, amiért támogatják a paktumot, szerinte csak a jelenlegi kormány képes megakadályozni annak végrehajtását Magyarországon – mutatott rá a lengyel lap.
