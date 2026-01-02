Ft
Lengyelországban már mindenki tudja: Magyarország ezt soha nem fogja hagyni

2026. január 02. 10:13

Egyre több országban tudnak Orbán Viktor ígéretéről.

2026. január 02. 10:13
Orbán Viktor, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy 2026 egyik legnagyobb politikai küzdelme Magyarország ellenállása lesz az EU migrációs paktumával szemben – hívta fel rá a figyelmet a WPolityce.

Szijjártó kijelentette: a kormány Orbán Viktor vezetésével sem migránst nem fogad be, sem pénzt nem fizet más országok migránsaiért,

elutasítva Brüsszel nyomását és a hazánkra kirótt pénzbírságokat. Szijjártó bírálta az ellenzéki Tisza és DK pártokat, amiért támogatják a paktumot, szerinte csak a jelenlegi kormány képes megakadályozni annak végrehajtását Magyarországon – mutatott rá a lengyel lap.

