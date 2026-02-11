48 évesen meghalt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
A színész vastagbélrákkal küzdött.
48 éves korában elhunyt James Van Der Beek amerikai színész, akit a legtöbben a kultikussá vált Dawson és a haverok című tinisorozat főszereplőjeként ismertek – számolt be a BBC. A színész vastagbélrákkal küzdött.
Családja közleményben tudatta a hírt a közösségi oldalán: „Szeretett James David Van Der Beek ma reggel békésen elhunyt. Utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal élte meg.”
A színésznél 2023 második felében diagnosztizálták a betegséget, de a nyilvánosság előtt csak 2024 novemberében beszélt róla. Egy interjúban elmondta: a tünetek – többek között a megváltozott székletürítési szokások – késztették arra, hogy kivizsgáltassa magát. A szűrővizsgálat során kiderült, hogy a daganat a harmadik stádiumban van, vagyis már átterjedt a közeli nyirokcsomókra.
Nyitókép: Facebook