james van der beek dawson és a haverok elhunyt

48 évesen meghalt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja

2026. február 11. 21:16

A színész vastagbélrákkal küzdött.

2026. február 11. 21:16
null

48 éves korában elhunyt James Van Der Beek amerikai színész, akit a legtöbben a kultikussá vált Dawson és a haverok című tinisorozat főszereplőjeként ismertek – számolt be a BBC. A színész vastagbélrákkal küzdött.

Családja közleményben tudatta a hírt a közösségi oldalán: „Szeretett James David Van Der Beek ma reggel békésen elhunyt. Utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal élte meg.”

Későn beszélt a betegségéről

A színésznél 2023 második felében diagnosztizálták a betegséget, de a nyilvánosság előtt csak 2024 novemberében beszélt róla. Egy interjúban elmondta: a tünetek – többek között a megváltozott székletürítési szokások – késztették arra, hogy kivizsgáltassa magát. A szűrővizsgálat során kiderült, hogy a daganat a harmadik stádiumban van, vagyis már átterjedt a közeli nyirokcsomókra.

Nyitókép: Facebook

 

 

pepu
2026. február 11. 22:29
Országos szűrés van. Mindenkinek postázzák az értesítőt, és a háziorvosnál átvehető a csomag. Székletminta ingyenesen postán beküldhető a laborba. Ez a szar magyar egészségügy miket csinál?
Válasz erre
2
0
Pandaka pygmaea
2026. február 11. 21:20
Ezért fontos megelőzésként rendszeresen járni orvosi szűrővizsgálatokra.
Válasz erre
4
0
