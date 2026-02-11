48 évesen meghalt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja

48 éves korában elhunyt James Van Der Beek amerikai színész, akit a legtöbben a kultikussá vált Dawson és a haverok című tinisorozat főszereplőjeként ismertek – számolt be a BBC. A színész vastagbélrákkal küzdött.

Családja közleményben tudatta a hírt a közösségi oldalán: „Szeretett James David Van Der Beek ma reggel békésen elhunyt. Utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal élte meg.”