Elhunyt Dragonits Tamás

Dragonits Tamás 1924. november 13-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Szent Benedek Gimnáziumban végezte, majd 1942-ben kezdte meg építészmérnöki tanulmányait a Műegyetemen. A második világháború alatt – az úgynevezett dániás építészek egyikeként – kényszerült külföldre: Dánián keresztül Svédországba jutott, ahol előbb mezőgazdasági munkát vállalt, majd egy építészirodában dolgozott. A skandináv építészeti és szakmai tapasztalatok későbbi pályáját alapvetően meghatározták –írja az Építészfórum.

1947-ben tért haza Magyarországra, diplomáját 1948-ban szerezte meg. Pályáját a Fővárosi Tervező Irodában kezdte, ahol kezdetben háborús károkat szenvedett épületek, később műemlékek helyreállításán dolgozott. Az 1950-es évek elejétől a KÖZTI munkatársa volt, majd 1958-tól egészen 1984-ig a VÁTI osztályvezetőjeként és irodavezetőjeként tevékenykedett.