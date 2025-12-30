Élete legnagyobb baklövését követte el Von der Leyen: akkor akarja eltakarítani az útból Magyarországot, amikor már késő

– jegyezte meg. Hozzátette, Brüsszel kudarcos politikája így egyre szembeötlőbb és jól látszik, hogy az emberek hangját nem lehet elnyomni, Európa-szerte megkezdődött a patrióta forradalom. A magyarok már nincsenek egyedül és egyre több országban nyer többséget a felismerés, hogy egyedül a nemzeti kormányok képesek gátat vetni a kontinensünk mélyrepülésének.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, éppen ezért olyan fontos Brüsszelnek a magyar választás:

el akarnak minket takarítani az útból, ugyanis a magyar kormány világos cáfolata azon politikának,

ami válságba sodorta Európát és látják, hogy egyre több ország követi a magyar példát. A brüsszeli receptet ismerjük: egy mindenben engedelmeskedő bábkormány kell, ahol nem a nemzeti érdek, hanem a brüsszeli utasítás az első. Belesimulni a fősodorba, pénzt, fegyvert és katonát küldeni Ukrajnába, beengedni a migránsokat, valamint leválni az orosz energiáról, hiába kerül majd háromszor annyiba a gáz vagy a villany” – írta.