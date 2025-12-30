Ft
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború szijjártó péter brüsszel Magyarország migráció Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború migráns Szijjártó Péter Európai Unió

Élete legnagyobb baklövését követte el Von der Leyen: akkor akarja eltakarítani az útból Magyarországot, amikor már késő

2025. december 30. 16:43

„A magyarok már nincsenek egyedül” – fogalmazott Szijjártó Péter.

2025. december 30. 16:43
null

Háború, migráció és energiabiztonság. A teljesség igénye nélkül ezen sorsdöntő kérdésekre Brüsszel rendre téves válaszokat ad, gátolva ezzel az európai emberek boldogulását és lényegében veszélybe sodorva a teljes kontinens jövőjét.

A brüsszeli vezetés kudarcos mérlege egyértelmű: Európa országai napról napra sodródnak bele a háborúba, és amíg migránsok lepik el a nyugati nagyvárosok utcáit, addig a háztartások energiaszámlái brutálisan elszállnak szerte a kontinensen – közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán kedden.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Szijjártó Péter azt írta, „ezzel szemben vagyunk mi, magyarok, akik elsőként álltunk ki és tettük világossá, hogy kimaradunk a háborúból, nem fogadunk be egyetlen migránst sem és nem mondunk le az orosz energiahordozókról, tehát megőrizzük Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit.

Nálunk nemzeti kormány van, így a józan ész és a realitás talaján állunk, egyetlen szempontot figyelembe véve: a magyar emberek érdekét

– jegyezte meg. Hozzátette, Brüsszel kudarcos politikája így egyre szembeötlőbb és jól látszik, hogy az emberek hangját nem lehet elnyomni, Európa-szerte megkezdődött a patrióta forradalom. A magyarok már nincsenek egyedül és egyre több országban nyer többséget a felismerés, hogy egyedül a nemzeti kormányok képesek gátat vetni a kontinensünk mélyrepülésének.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, éppen ezért olyan fontos Brüsszelnek a magyar választás:

el akarnak minket takarítani az útból, ugyanis a magyar kormány világos cáfolata azon politikának,

ami válságba sodorta Európát és látják, hogy egyre több ország követi a magyar példát. A brüsszeli receptet ismerjük: egy mindenben engedelmeskedő bábkormány kell, ahol nem a nemzeti érdek, hanem a brüsszeli utasítás az első. Belesimulni a fősodorba, pénzt, fegyvert és katonát küldeni Ukrajnába, beengedni a migránsokat, valamint leválni az orosz energiáról, hiába kerül majd háromszor annyiba a gáz vagy a villany” – írta.

Ez lesz a 2026-os választás tétje:

Kimaradunk a háborúból vagy belesodródunk? Kívül tartjuk a migránsokat vagy beengedjük őket? Megvédjük a rezsicsökkentést, vagy hagyjuk elszállni az energiaárakat? Rövidebben: nemzeti kormány vezeti majd az országot vagy bábkormány várja majd az utasításokat? – sorolta.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

patikus-3
2025. december 30. 17:01
nyafika Jah, és sörre pezsgőt iszunk, hajnalban meg snapszot sertés virslivel... Bajszá be nyafika, amig lehet. Jövőre mi jövünk! Hehe.
Válasz erre
0
0
patikus-3
2025. december 30. 16:59
Kár, hogy Orbán politikája = gonoszság. Úgy, hogy hiába üvöltözi Petyka gyerek kétségbeesve, az egybites választási propagandát, mindenki tudja, hogy csak mellébeszél. Hello, Petyka, december van. Nem korai ez még? Majd áprilisban üvöltözz, mint a fába szorult féreg, akinek a tyúkszemére léptek. Hehe!
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 30. 16:56
Jobb későn, mint soha. A "patrióták" Brüsszelt akarják elfoglalni. Ez fog szenvedni némi késlekedést, ha Magyarországon - akármikor - megbukik a Fidesz. Ezt még egy narancssárga pártfanatikus is képes lehetne belátni. Az MTI-nél ilyenek dolgoznak.
Válasz erre
0
1
nyafika
2025. december 30. 16:51
Jah, és sörre pezsgőt iszunk, hajnalban meg snapszot sertés virslivel...és túléljük vidáman, nem kényszer vigyorogva a halal nevű árja muszlim szaradékot...
Válasz erre
0
1
