Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
czepek gábor brüsszel európai parlament Ursula von der Leyen Magyar Péter Európai Bizottság európa Európai Unió rezsi orbán viktor

Meghozta a döntést Orbán Viktor: felveszi a kesztyűt és megtámadja a brüsszeli döntést (VIDEÓ)

2025. december 29. 11:38

Újra Von der Leyen térfelén pattog a labda.

2025. december 29. 11:38
null

A magyar családok rezsivédelmére a kormány az idén is 800 milliárd forintot fordított, és arról is döntöttek, hogy a rezsivédelmet 2026-ban is fenntartják – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok ma is Európa legalacsonyabb villany- és gázárait fizetik

– mondta. Egyúttal rámutatott, a kormány rendkívüli ellenszélben küzd a rezsicsökkentésért és ez a harc egyre élesebb. „Brüsszel és bábjai jelentik a legnagyobb veszélyt a rezsicsökkentésre” – fogalmazott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszel terve

Az államtitkár kiemelte, Brüsszel nem csak a piaci árakat akarja rákényszeríteni Magyarországra, hanem egyenesen be akarja tiltani az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamban. Ez a döntés jogszerűtlen, és önmagában is akár háromszorosára emelheti a magyar családok rezsiszámláit – jegyezte meg. „Az Európai Parlamentben kizárólag kormánypárti képviselők harcoltak az érdekeinkért,

a Tisza képviselői sunnyogtak és hagyták megszavazni ezt a botrányos határozatot”

– tette hozzá. Brüsszelt és az ellenzéket egyáltalán nem érdekli, hogy veszélybe sodorják a magyar emberek energiabiztonságát, többszörösére emelik a rezsit – mondta az államtitkár, leszögezve: a nemzeti kormány felveszi a kesztyűt és megtámadja a brüsszeli döntést.

Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy ez a magyar emberek akarata is, a legutóbbi nemzeti konzultációban 99 százalék állt ki az olcsóbb orosz energia vásárlása és a rezsivédelem mellett.

„Ne legyen kétségünk, ha Magyarországon is egy brüsszeli bábkormány kerül hatalomra, a magyar családok rezsiszámlája háromszorosára is nőhet, mert rákényszerítenék az országot a drága energia vásárlására, és eltörölnék a hatósági árakat, vagyis a rezsicsökkentést. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!” – fogalmazott az EM államtitkára.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mlotta
2025. december 29. 11:39
Hajrá Orbán Kesztyűt Felvevő Viktor !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!