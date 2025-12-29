Csata nélkül is győzött Orbán Viktor: nem bírt vele lépést tartani Magyar Péter

Magyar Péter viszonylagos népszerűtlenségét a Tisza Párt további arcai sem tudják érdemben ellensúlyozni, hiszen a párt prominens politikusainak ismertségi adatai kifejezetten alacsonyak: Kulja Andrást a válaszadók 64 százaléka, Tarr Zoltánt 48 százalék, Bódis Krisztát pedig 45 százalék egyáltalán nem ismeri.

A Tisza másodvonalából Ruszin-Szendi Romulusz számít a „legismertebbnek”, ugyanakkor még róla sem hallott a magyarok ötöde (20 százalék). A szimpátiaindexek szintén nem erősítik a párt összképét: Bódis Krisztát és Ruszin-Szendi Romuluszt a válaszadók 21-21 százaléka tartja inkább szimpatikusnak, Kulja András esetében ez az arány 14 százalék, míg Tarr Zoltánnál mindössze 13 százalék.