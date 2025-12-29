Ft
Csata nélkül is győzött Orbán Viktor: nem bírt vele lépést tartani Magyar Péter

2025. december 29. 11:19

Tapintható a különbség a két politikus megítélése között.

2025. december 29. 11:19
null

A Magyar Társadalomkutató 2025. december 22–23. között végzett telefonos közvélemény-kutatása alapján Orbán Viktor a legnépszerűbb hazai politikus.

A megkérdezettek 44 százaléka a miniszterelnököt inkább szimpatikusnak tartja,

11 százalék semlegesnek ítéli meg, míg 43 százalék inkább ellenszenvesnek. Magyar Péter támogatottsága ettől érdemben elmarad: a válaszadóknak csak harmada (34 százalék) nyilatkozott úgy, hogy szimpatikusnak tartja a Tisza Párt elnökét, 16 százalék semlegesnek értékelte személyét, ugyanakkor a magyarok közel fele (47 százalék) inkább ellenszenvesnek tartja. Ezek alapján a két vezető politikus szimpátiaindexében kétszámjegyű különbségről beszélhetünk.

Magyar Péter viszonylagos népszerűtlenségét a Tisza Párt további arcai sem tudják érdemben ellensúlyozni, hiszen a párt prominens politikusainak ismertségi adatai kifejezetten alacsonyak: Kulja Andrást a válaszadók 64 százaléka, Tarr Zoltánt 48 százalék, Bódis Krisztát pedig 45 százalék egyáltalán nem ismeri.

A Tisza másodvonalából Ruszin-Szendi Romulusz számít a „legismertebbnek”, ugyanakkor még róla sem hallott a magyarok ötöde (20 százalék). A szimpátiaindexek szintén nem erősítik a párt összképét: Bódis Krisztát és Ruszin-Szendi Romuluszt a válaszadók 21-21 százaléka tartja inkább szimpatikusnak, Kulja András esetében ez az arány 14 százalék, míg Tarr Zoltánnál mindössze 13 százalék.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Tisza Párt 2025 végére sem tudott érdemben túllépni a „one-man show” jellegű működésen

állapította meg a Magyar Társadalomkutató.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Robert-N
2025. december 29. 11:50
nyolcadikutasagyozo 2025. december 29. 11:43 Csata nélkül is győzött Orbán Viktor" kivel háborútott megint a degenerált?Faterjávan győzővel és most ő rugta le a fejét?💖💖💖 Kemény a viktor mint az egyhetes kutyaszar ----- Aha te böszme akkor mi faszt vonyítotok 15 éve?
Válasz erre
0
0
patikus-3
2025. december 29. 11:47
szimpi
Válasz erre
0
0
Robert-N
2025. december 29. 11:47
nuevoreynuevaley ••• 2025. december 29. 11:45 • Szerkesztve Nem szimpatikus miniszterelnokre van most szukseg, hanem bosszuallora A bosszu elkerulhetetlen --- Na mivan hülye buzi csak ennyi?
Válasz erre
1
0
Robert-N
2025. december 29. 11:46
mlotta 2025. december 29. 11:35 Szoros lesz a végeredmény. Mind a Fidesz mind a Tisza győzhet. Egy két százalék fog dönteni. --- Ja látszik, már ekkorát ti se tudtok hazudni. 😅
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!