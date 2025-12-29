Csata nélkül is győzött Orbán Viktor: nem bírt vele lépést tartani Magyar Péter

A baloldali újságíró szervezet szerint a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza megszorítócsomagjáról
Végre kifejtette a véleményét a Bors különszámának betiltásáról a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ).
Tapintható a különbség a két politikus megítélése között.
A Magyar Társadalomkutató 2025. december 22–23. között végzett telefonos közvélemény-kutatása alapján Orbán Viktor a legnépszerűbb hazai politikus.
A megkérdezettek 44 százaléka a miniszterelnököt inkább szimpatikusnak tartja,
11 százalék semlegesnek ítéli meg, míg 43 százalék inkább ellenszenvesnek. Magyar Péter támogatottsága ettől érdemben elmarad: a válaszadóknak csak harmada (34 százalék) nyilatkozott úgy, hogy szimpatikusnak tartja a Tisza Párt elnökét, 16 százalék semlegesnek értékelte személyét, ugyanakkor a magyarok közel fele (47 százalék) inkább ellenszenvesnek tartja. Ezek alapján a két vezető politikus szimpátiaindexében kétszámjegyű különbségről beszélhetünk.
Magyar Péter viszonylagos népszerűtlenségét a Tisza Párt további arcai sem tudják érdemben ellensúlyozni, hiszen a párt prominens politikusainak ismertségi adatai kifejezetten alacsonyak: Kulja Andrást a válaszadók 64 százaléka, Tarr Zoltánt 48 százalék, Bódis Krisztát pedig 45 százalék egyáltalán nem ismeri.
A Tisza másodvonalából Ruszin-Szendi Romulusz számít a „legismertebbnek”, ugyanakkor még róla sem hallott a magyarok ötöde (20 százalék). A szimpátiaindexek szintén nem erősítik a párt összképét: Bódis Krisztát és Ruszin-Szendi Romuluszt a válaszadók 21-21 százaléka tartja inkább szimpatikusnak, Kulja András esetében ez az arány 14 százalék, míg Tarr Zoltánnál mindössze 13 százalék.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a Tisza Párt 2025 végére sem tudott érdemben túllépni a „one-man show” jellegű működésen
– állapította meg a Magyar Társadalomkutató.
Ezt is ajánljuk a témában
Végre kifejtette a véleményét a Bors különszámának betiltásáról a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ).
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor