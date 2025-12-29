A baloldali újságíró szervezet szerint a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza megszorítócsomagjáról

– írták. „Rendkívüli helyzetben rendkívüli döntést hozott a bíróság. Ideiglenesen betiltotta a különszám terjesztését. A demokrácia két alapjoga ütközött: a sajtószabadság versus választások tisztasága, jó hírnévhez való jog. De valóban alapjog hazugságok, rágalmak tudatos terjesztése?! Nem, mert a sajtószabadság nem terjed ki a tények elferdítésére, álhírek terjesztésére. Aki ilyeneket gyárt, tesz, az nem újságíró, hanem propagandista, akinek nem a valóság korrekt bemutatása a célja.
A propagandista manipulál, a tényeket úgy hajlítja, ahogy az érdeke, megbízója kívánja”
– tették hozzá.
Lázár János újra rátapintott a lényegre
A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, Lázár János elmagyarázta, hogy a kiadvány megjelenését egy a Tisza Párthoz köthető fővárosi bírónő akadályozta meg, akinek a neve szerepelt a korábban kiszivárgott Tisza-aktivisták listáján.