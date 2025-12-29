A baloldali újságíró szervezet szerint a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza megszorítócsomagjáról

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Fővárosi Törvényszék decemberben azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, fellebbezésnek helye nem volt. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter, a döntés nyilvánosságra kerülése után felszólította a Mediaworksöt, hogy függessze fel a lap kiszállítását.

Végre kifejtette a véleményét a Bors különszámának betiltásáról a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ).