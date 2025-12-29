Ft
12. 29.
hétfő
A baloldali újságíró szervezet szerint a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza megszorítócsomagjáról

2025. december 29. 10:38

Végre kifejtette a véleményét a Bors különszámának betiltásáról a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ).

2025. december 29. 10:38
null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Fővárosi Törvényszék decemberben azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, fellebbezésnek helye nem volt. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter, a döntés nyilvánosságra kerülése után felszólította a Mediaworksöt, hogy függessze fel a lap kiszállítását.

Végre kifejtette a véleményét a Bors különszámának betiltásáról a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ).

„A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta, mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett,

s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság

– írták. „Rendkívüli helyzetben rendkívüli döntést hozott a bíróság. Ideiglenesen betiltotta a különszám terjesztését. A demokrácia két alapjoga ütközött: a sajtószabadság versus választások tisztasága, jó hírnévhez való jog. De valóban alapjog hazugságok, rágalmak tudatos terjesztése?! Nem, mert a sajtószabadság nem terjed ki a tények elferdítésére, álhírek terjesztésére. Aki ilyeneket gyárt, tesz, az nem újságíró, hanem propagandista, akinek nem a valóság korrekt bemutatása a célja.

A propagandista manipulál, a tényeket úgy hajlítja, ahogy az érdeke, megbízója kívánja”

– tették hozzá.

Lázár János újra rátapintott a lényegre

A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, Lázár János elmagyarázta, hogy a kiadvány megjelenését egy a Tisza Párthoz köthető fővárosi bírónő akadályozta meg, akinek a neve szerepelt a korábban kiszivárgott Tisza-aktivisták listáján.

A szóban forgó kiadvány a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit ismertette és élesen bírálta a megszorító intézkedéseket, amelyek a magasabb adókat és alacsonyabb béreket hoznának.

A miniszter a kormány álláspontját is szembeállította a Tisza Párt terveivel, kiemelve, hogy a Fidesz a magasabb jövedelem és a csökkentett rezsi pártján áll. Lázár János nem kímélte a bírói kart sem: ironikusan úgy fogalmazott, hogy

a magyar bírók függetlensége gyakorlatilag azt jelenti, hogy „csak a Tiszának nyalnak”.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

