Magyar Péter megidézte a szocialista diktatúra szellemiségét: a Bors betiltása a Kádár-rendszert idézi (VIDEÓ)

Lábbal tiporja a sajtószabadságot Magyar Péter: ha nem tetszik neki egy sajtótermék, betiltatja
Letiltás, betiltás, tagadás – ezt tudja produkálni a Tisza-vezér, ha számára kellemetlen információk kerülnek napvilágra.
Lázár János úgy fogalmazott, hogy a kiadvány betiltása visszarepít a nyolcvanas évekbe, amikor szamizdatokká váltak az igazságot tartalmazó lapok.
Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon közzétett videóban reagált a Bors különszámának betiltására, élesen bírálva az ellenzéki Tisza Párt gazdaságpolitikai terveit és a bírói döntést.
A miniszter a felvételen az újságot lapozgatva úgy fogalmazott, hogy a kiadvány betiltása visszarepít a nyolcvanas évekbe, amikor szamizdatokká – azaz illegálisan kiadott sajtótermékké – váltak az igazságot tartalmazó lapok.
Lázár János elmagyarázta, hogy a kiadvány megjelenését egy a Tisza Párthoz köthető fővárosi bírónő akadályozta meg, akinek a neve szerepelt a korábban kiszivárgott Tisza-aktivisták listáján.
Ezt is ajánljuk a témában
Letiltás, betiltás, tagadás – ezt tudja produkálni a Tisza-vezér, ha számára kellemetlen információk kerülnek napvilágra.
A szóban forgó kiadvány a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit ismertette és élesen bírálta a megszorító intézkedéseket, amelyek a magasabb adókat és alacsonyabb béreket hoznának.
A miniszter a kormány álláspontját is szembeállította a Tisza Párt terveivel, kiemelve, hogy a Fidesz a magasabb jövedelem és a csökkentett rezsi pártján áll.
Lázár János nem kímélte a bírói kart sem: ironikusan úgy fogalmazott, hogy a magyar bírók függetlensége gyakorlatilag azt jelenti, hogy „csak a Tiszának nyalnak”.
A Fővárosi Törvényszék múlt pénteken azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, fellebbezésnek helye nem volt. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter, a döntés nyilvánosságra kerülése után felszólította a Mediaworksöt, hogy függessze fel a lap kiszállítását.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP