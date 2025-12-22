Ft
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza bors magyar péter lázár jános

Magyar Péter megidézte a szocialista diktatúra szellemiségét: a Bors betiltása a Kádár-rendszert idézi (VIDEÓ)

2025. december 22. 13:41

Lázár János úgy fogalmazott, hogy a kiadvány betiltása visszarepít a nyolcvanas évekbe, amikor szamizdatokká váltak az igazságot tartalmazó lapok.

2025. december 22. 13:41
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon közzétett videóban reagált a Bors különszámának betiltására, élesen bírálva az ellenzéki Tisza Párt gazdaságpolitikai terveit és a bírói döntést.

A miniszter a felvételen az újságot lapozgatva úgy fogalmazott, hogy a kiadvány betiltása visszarepít a nyolcvanas évekbe, amikor szamizdatokká – azaz illegálisan kiadott sajtótermékké – váltak az igazságot tartalmazó lapok.

Lázár János elmagyarázta, hogy a kiadvány megjelenését egy a Tisza Párthoz köthető fővárosi bírónő akadályozta meg, akinek a neve szerepelt a korábban kiszivárgott Tisza-aktivisták listáján. 

Ezt is ajánljuk a témában

A szóban forgó kiadvány a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit ismertette és élesen bírálta a megszorító intézkedéseket, amelyek a magasabb adókat és alacsonyabb béreket hoznának.

A miniszter a kormány álláspontját is szembeállította a Tisza Párt terveivel, kiemelve, hogy a Fidesz a magasabb jövedelem és a csökkentett rezsi pártján áll.

Lázár János nem kímélte a bírói kart sem: ironikusan úgy fogalmazott, hogy a magyar bírók függetlensége gyakorlatilag azt jelenti, hogy „csak a Tiszának nyalnak”.

A Fővárosi Törvényszék múlt pénteken azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, fellebbezésnek helye nem volt. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter, a döntés nyilvánosságra kerülése után felszólította a Mediaworksöt, hogy függessze fel a lap kiszállítását.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

bagoly-29
2025. december 22. 15:14
Lassan eljutunk oda ahova "demokrácia" hazája, az USA már megérkezett! Ott niemand szövetségi bírók (akiket kampánypénzen választanak meg helyileg) megtehetik, hogy az elnök lépéseit vétózzák meg, semmisitik meg. Nálunk meg fővárosi birócskák - főleg nők - teljesitik az ellenzékiek kéréseit! S kollektíven fel is háborodnak, hogy hogy merészeli valaki nem teljesíteni az ők elvárásaikat!
Válasz erre
2
0
galancza-2
2025. december 22. 15:11
bagoly-29! Hát akkor kurva nagy baj van a törvényekkel, törvényalkotással, törvényalkotókkal. És legyünk tragikusan őszinték: a Fidesz 16. éve 2/3-dal van kormányon.Hogyan létezhet ilyen abszurd törvény hogy egy bíró saját hatáskörrel,tárgyalás nélkül fellebbezés nélkül hozhat ítéletet fél nap alatt??? Ettől függetlenül Hajrá Fidesz, de azért OV-éknak sok tekintetben nagyon magukba kéne nézniük.
Válasz erre
3
0
galancza-2
2025. december 22. 15:00
Én nem vagyok jogász. Az most komoly hogy egy bíró tárgyalás nélkül, fellebbezés lehetősége nélkül saját hatáskörben fél nap alatt törvényesen betilthat bármit????
Válasz erre
3
0
Szerintem
2025. december 22. 14:55
Kár a gőzért A tiszafostos összes szakértője az adóemelések, megszorítások mellett egybehangzóan kardoskodik. Ami a tiszafostost toló Ursula, Weber követelményeivel is egybehangzik. Próbálja meg azokat betiltatni.
Válasz erre
3
0
