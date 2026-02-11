Most végre kimutatták a foguk fehérjét: ezt a felvételt látva senki sem fog Magyar Péterre szavazni (VIDEÓ)
„Ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani” – mondta Lázár János.
Soha nem késő ezen elkezdeni elgondolkozni.
„Tudjátok, vannak azok a balos képviselők például, akik kitörölgetik a negatív kommenteket, amik arról szólnak, hogy szarul végzik a dolgukat, meg az amúgy konstruktív észrevételeket, mert akkor szerintük megszűnik a probléma.
Meg vannak a Magyar Péterek, aki odaküldik az agykutatóikat, meg a részecskefizikusokat üvöltözni egy rendezvényre, akik mellesleg ukránnyalogatóként azon röhögnek, hogy ukránok halnak meg a fronton (nem csak okos, következetes is).
Látszólag nincs kapcsolat a kettő között, de valójában nagyon is van. Mégpedig az hogy a komcsik amellett hogy aljas szar emberek, fingjuk sincsen arról, hogy a kamuzáson, a börtönbe záráson, a veseleverésen, a hergelésen, a vagyonelkobzáson és a simliskedésen kívül mi mást lehet csinálni az életben. Soha nem késő ezen elkezdeni elgondolkozni.”
