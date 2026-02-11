„Tudjátok, vannak azok a balos képviselők például, akik kitörölgetik a negatív kommenteket, amik arról szólnak, hogy szarul végzik a dolgukat, meg az amúgy konstruktív észrevételeket, mert akkor szerintük megszűnik a probléma.

Meg vannak a Magyar Péterek, aki odaküldik az agykutatóikat, meg a részecskefizikusokat üvöltözni egy rendezvényre, akik mellesleg ukránnyalogatóként azon röhögnek, hogy ukránok halnak meg a fronton (nem csak okos, következetes is).