Azon röhögnek, hogy ukránok halnak meg a fronton

2026. február 11. 22:38

Soha nem késő ezen elkezdeni elgondolkozni.

Dezse Balázs
Dezse Balázs
„Tudjátok, vannak azok a balos képviselők például, akik kitörölgetik a negatív kommenteket, amik arról szólnak, hogy szarul végzik a dolgukat, meg az amúgy konstruktív észrevételeket, mert akkor szerintük megszűnik a probléma.

Meg vannak a Magyar Péterek, aki odaküldik az agykutatóikat, meg a részecskefizikusokat üvöltözni egy rendezvényre, akik mellesleg ukránnyalogatóként azon röhögnek, hogy ukránok halnak meg a fronton (nem csak okos, következetes is).

Látszólag nincs kapcsolat a kettő között, de valójában nagyon is van. Mégpedig az hogy a komcsik amellett hogy aljas szar emberek, fingjuk sincsen arról, hogy a kamuzáson, a börtönbe záráson, a veseleverésen, a hergelésen, a vagyonelkobzáson és a simliskedésen kívül mi mást lehet csinálni az életben. Soha nem késő ezen elkezdeni elgondolkozni.”

Nyitókép: Képernyőfotó

