Az ukrán katonák belefásultak a háborúba – és visszasírják Joe Bident

Végre valaki ki merte mondani: ha ez így megy tovább, Ukrajnát leradírozzák a térképről
A frontkatonák nincsenek megelégedve a Trump-adminisztrációval a Spectator riportja szerint.
A háború negyedik évfordulójához közeledve Ukrajna nemcsak katonai, hanem lelki értelemben is „szürke zónába” került – írja helyszíni riportjában a Spectator. A lap munkatársai Harkiv külvárosában jártak, ahol mínusz 20 fokban újonc ukrán bakák tanulták a harctéri orvoslás alapjait egy bunkerben. A katonák sem a harci helyzettel, sem a szövetségeseikkel nem voltak megelégedve, és visszasírták a Biden-kormányzatot.
A front és a hátország határai ma már nem ott húzódnak, ahol korábban. A drónháború átalakította a harcteret:
a korábbi „sárga zóna”, amely néhány kilométerrel a vörös, közvetlen harci övezet mögött húzódott, mára „szürke zónává” vált.
A pilóta nélküli eszközök akár 40 kilométerre a fronttól is csapást mérhetnek, így a sebesültek kimenekítése is életveszélyes. Az idősebb katonák nosztalgiával gondoltak vissza a háború elejére, amikor „csak” a tarackok és a géppuskák jelentettek fenyegetést.
A Spectator szerint az ukrán front általános hangulata borús. Míg a Donald Trump által szorgalmazott, és a Zelenszkij-rezsim ellenében is folyamatosan szervezett béketárgyalások uralják a nyugati médiát, a tűzvonalban sokan már nem is követik az eseményeket. Sokan azt sem tudják, ki az a Steve Witkoff, az amerikai elnök ukrajnai békéért felelős különmegbízottja.
Egy fiatal harctéri egészségügyi gyakornok így fogalmazott a lapnak:
Trump üzletember, nem igazán érdekli az emberek sorsa. Biden jobb volt Ukrajna számára.”
A Spectator amiatt kesereg, hogy a világ figyelmét sem kizárólag a 2022 óta dühöngő háború uralja: a konfliktus ma már
verseng a címlapokért.
A tél idén különösen kemény. A mínusz 25 fokos hidegben az elektronikai eszközök – köztük a drónok akkumulátorai és a hőkamerák – gyorsan felmondják a szolgálatot, a lövészárkok pedig jégpályává fagynak. Kijevben az orosz támadások az energia- és fűtési infrastruktúrát célozzák, ami nemcsak a fronton, hanem a hátországban is rombolja a morált.
A riport középpontjában áll Daniel Ridley, egykori brit katona, aki a Trident Defence Initiative nevű program keretében eddig több mint 19 ezer ukrán katonát képzett ki NATO-szabvány szerint. A hangsúly ma már a harctéri orvosláson van:
a katonák valódi holttesteken gyakorolnak sürgősségi beavatkozásokat, hogy pszichésen is felkészüljenek a valóságra.
Ridley elárulta:
Ha nem tudnak megbirkózni egy holttest látványával, nem engedjük át őket.”
Az ukrán „nagy generáció”, a húszas éveik elején önként jelentkező fiatalok közül sokan már elesettek. A mostani újoncok inkább harmincas-negyvenes férfiak. A lap becslései szerint nagyjából kétmillió katonaszökevény bujkál ilyen-olyan módon a katonai behívó elől, de a Spectator szerint a fronton szolgálók nem is tartanak igényt ezekre az emberekre:
Nem akarunk olyanokat a lövészárokban, akikben nem bízhatunk.”
A lap szerint az ukrán katonák – akiket arról nem kérdeztek, hogy a saját kormányzatukról mi a véleményük – leginkább „fáradtak”. Abba is belefásultak, hogy „a világ hősökként beszél róluk”, mert – ahogy a riport fogalmaz – „senki sem akar örökké hős lenni”.
Fotó: ALEX WROBLEWSKI / AFP