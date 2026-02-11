Az ukrán katonák belefásultak a háborúba – és visszasírják Joe Bident

A háború negyedik évfordulójához közeledve Ukrajna nemcsak katonai, hanem lelki értelemben is „szürke zónába” került – írja helyszíni riportjában a Spectator. A lap munkatársai Harkiv külvárosában jártak, ahol mínusz 20 fokban újonc ukrán bakák tanulták a harctéri orvoslás alapjait egy bunkerben. A katonák sem a harci helyzettel, sem a szövetségeseikkel nem voltak megelégedve, és visszasírták a Biden-kormányzatot.

A front és a hátország határai ma már nem ott húzódnak, ahol korábban. A drónháború átalakította a harcteret: