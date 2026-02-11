Ft
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Steve Witkoff front Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Joe Biden Egyesült Államok

Az ukrán katonák belefásultak a háborúba – és visszasírják Joe Bident

2026. február 11. 21:32

A frontkatonák nincsenek megelégedve a Trump-adminisztrációval a Spectator riportja szerint.

2026. február 11. 21:32
null

A háború negyedik évfordulójához közeledve Ukrajna nemcsak katonai, hanem lelki értelemben is „szürke zónába” került – írja helyszíni riportjában a Spectator. A lap munkatársai Harkiv külvárosában jártak, ahol mínusz 20 fokban újonc ukrán bakák tanulták a harctéri orvoslás alapjait egy bunkerben. A katonák sem a harci helyzettel, sem a szövetségeseikkel nem voltak megelégedve, és visszasírták a Biden-kormányzatot.

A front és a hátország határai ma már nem ott húzódnak, ahol korábban. A drónháború átalakította a harcteret:

a korábbi „sárga zóna”, amely néhány kilométerrel a vörös, közvetlen harci övezet mögött húzódott, mára „szürke zónává” vált.

A pilóta nélküli eszközök akár 40 kilométerre a fronttól is csapást mérhetnek, így a sebesültek kimenekítése is életveszélyes. Az idősebb katonák nosztalgiával gondoltak vissza a háború elejére, amikor „csak” a tarackok és a géppuskák jelentettek fenyegetést.

A Spectator szerint az ukrán front általános hangulata borús. Míg a Donald Trump által szorgalmazott, és a Zelenszkij-rezsim ellenében is folyamatosan szervezett béketárgyalások uralják a nyugati médiát, a tűzvonalban sokan már nem is követik az eseményeket. Sokan azt sem tudják, ki az a Steve Witkoff, az amerikai elnök ukrajnai békéért felelős különmegbízottja.

Egy fiatal harctéri egészségügyi gyakornok így fogalmazott a lapnak:

Trump üzletember, nem igazán érdekli az emberek sorsa. Biden jobb volt Ukrajna számára.”

A Spectator amiatt kesereg, hogy a világ figyelmét sem kizárólag a 2022 óta dühöngő háború uralja: a konfliktus ma már

  • Venezuelával,
  • Gázával és
  • Iránnal

verseng a címlapokért.

A tél idén különösen kemény. A mínusz 25 fokos hidegben az elektronikai eszközök – köztük a drónok akkumulátorai és a hőkamerák – gyorsan felmondják a szolgálatot, a lövészárkok pedig jégpályává fagynak. Kijevben az orosz támadások az energia- és fűtési infrastruktúrát célozzák, ami nemcsak a fronton, hanem a hátországban is rombolja a morált.

A riport középpontjában áll Daniel Ridley, egykori brit katona, aki a Trident Defence Initiative nevű program keretében eddig több mint 19 ezer ukrán katonát képzett ki NATO-szabvány szerint. A hangsúly ma már a harctéri orvosláson van:

a katonák valódi holttesteken gyakorolnak sürgősségi beavatkozásokat, hogy pszichésen is felkészüljenek a valóságra.

Ridley elárulta:

Ha nem tudnak megbirkózni egy holttest látványával, nem engedjük át őket.”

Az ukrán „nagy generáció”, a húszas éveik elején önként jelentkező fiatalok közül sokan már elesettek. A mostani újoncok inkább harmincas-negyvenes férfiak. A lap becslései szerint nagyjából kétmillió katonaszökevény bujkál ilyen-olyan módon a katonai behívó elől, de a Spectator szerint a fronton szolgálók nem is tartanak igényt ezekre az emberekre:

Nem akarunk olyanokat a lövészárokban, akikben nem bízhatunk.”

A lap szerint az ukrán katonák – akiket arról nem kérdeztek, hogy a saját kormányzatukról mi a véleményük – leginkább „fáradtak”. Abba is belefásultak, hogy „a világ hősökként beszél róluk”, mert – ahogy a riport fogalmaz – „senki sem akar örökké hős lenni”.

***

Fotó: ALEX WROBLEWSKI / AFP

 

Összesen 11 komment

figyelő4322
2026. február 11. 22:55
Nem szeretik Trumpot, mert ő békét akar? Mert nem akar százezreket a vágóhídra küldeni? A szerencsétlen hohol népet az aranybudis banda totál meghülyítette, hogy a ruszkik rosszat akarnak nekik! Holott Putyin nem is akart háborút, csak az ukrajnai oroszoknak kért normális, szabadabb életet. Felajánlotta Ukrajna semlegességét is. De az aranybudis DS csicskák erről hallani sem akartak. Inkább pusztuljanak a hoholok, hogy csináljanak helyet a migriknek!
24fokos32
2026. február 11. 22:47
Az ukrán nép és az ukrán katonák - már akik még élnek belőlük - szenvednek, fagyoskodnak. Kijevben utcai sátrakban alszanak a téli hidegben. De hátha legalább az a tudat vigasztalhatja őket, hogy az ő szenvedéseikből hülyére gazdagodó hadimilliomos náci oligarcháik aranybudiba szarhatnak...
cint04
2026. február 11. 22:27 Szerkesztve
Ja, hogy Biden alatt jobb volt! Nem lep meg, akkor 3-4db 70millió dolláros rakétát is eldurranthattak egy egy tankra. Most meg szóltak nekik, hogy nincs. Hogy is van a mondás? - Az a baj a szocialistákkal, hogy előbb utóbb elfogy a mások pénze. Nomeg amikor valaki úgy nő fel, hogy ő egy ártatlan áldozat, minden országok legjobbikában és az 5000 éves felsőrendű ukrán faj tagja akkor lehetnek olyan gondolatai, hogy körülötte forog a világ. BTW, hol is voltak ezek bidé alatt? Odahaza ültek az iskolába kijevben bulizgattak és az óvóhelyen hallgatták csillogószemű Fjodor Sanyibácsitól az ukránfaj felsőrendűségéről szóló mesét. Talán beszélniük kéne valaki olyannal is aki Bidé elnök alatt a lövészárokban rohadt.. Jaaa persze (homlokracsap) ilyen nincs sook mert azok valahogy eltűntek.. Vagy oroszország anyácska irányában vagy aföld alatt várják a feltámadást.
szamoca-2
2026. február 11. 22:07 Szerkesztve
"a húszas éveik elején önként jelentkező fiatalok közül sokan már elesettek" Elesettek? Nem elestek? Az nem ugyanaz. Ha csak elesettek lennének, akkor szarul éreznék magukat, de még élnének. Tisztelt Szerkesztőség! A magyar nyelvvizsgát tegyétek már kötelezővé a szerkesztőitek számára. Köszönöm!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!