02. 11.
szerda
02. 11.
szerda
orosz-ukrán fegyverszünet Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Amerika elérte: hamarosan elnökválasztás jöhet Ukrajnában

2026. február 11. 10:00

Az amerikaiak bekeményítettek: csak akkor adnak biztonsági garanciákat, ha Ukrajna lezárja a háborút, és választást tart.

2026. február 11. 10:00
null

Ukrajna megkezdte az elnökválasztás és az Oroszországgal kötendő békeszerződésről szóló népszavazás tervezését, miután a Trump-kormány nyomást gyakorolt Kijevre, hogy mindkét szavazást május 15-ig tartsa meg, különben elveszítheti az Egyesült Államok által javasolt biztonsági garanciákat – tudta meg a Financial Times. 

Az ukrán és nyugati tisztviselők, valamint más, az üggyel tisztában lévő források szerint a Fehér Ház nyomást gyakorol Kijevre, hogy tavasszal zárja le az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalásokat.

Zelenszkij nemrég nyilatkozott arról, hogy Amerika júniusig lezárná a konfliktust. 

A választások megtartása drámai politikai fordulatot jelentene egy olyan elnök számára, aki többször is hangoztatta, hogy ilyen szavazások lehetetlenek, amíg az országban hadiállapot van, több millió ukrán menekültként él, és az ország mintegy 20 százaléka orosz megszállás alatt áll. 

A tervezésben részt vevő ukrán és európai tisztviselők, valamint más, az ügyről tájékoztatott források szerint Zelenszkij február 24-én, Oroszország inváziójának negyedik évfordulóján kívánja bejelenteni az elnökválasztás és a népszavazás tervét. 

Ukrán és nyugati tisztviselők hangsúlyozták, hogy mind az ütemterv, mind az amerikai ultimátum valószínűleg nem fog megvalósulni, mivel több tényezőtől függ, többek között attól, hogy előrelépés történik-e a békeegyezmény megkötése felé Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. 

A közvélemény-kutatások szerint Zelenszkij népszerűsége, bár továbbra is jelentős, de nagy mértékben visszaesett.

Zelenszkijhez közeli források szerint ő és csapata jelezték a Trump-kormánynak, hogy nyitottak a rendkívül gyors ütemtervre, annak ellenére, hogy háború idején logisztikai nehézségekbe ütköznek. 

Az amerikai elnök jelezte Kijevnek, hogy az amerikai biztonsági garanciák feltétele egy szélesebb körű békeszerződés megkötése.

Az amerikai tervezet valószínűleg magában foglalná a Donbász régió Oroszországnak történő átadását, amit Ukrajna eddig határozottan ellenzett.

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

vezker
2026. február 11. 12:21
Az itten a faszság, kérem, hogy választást nem törvényes rendkívüli- vagy vészhelyzetben kiírni. A békéhez meg a mostani helyzetet kellene benyelni, mert tárgyalni hitelesen nem tud senki Ukrajna részéről, vagyis marad a megadás. Ezt elbaszta már Boris, ha csak nem ez volt kétszínű aljadék eredeti szándéka. Jugoszláviával nem sikerült évtizedes tűzfészket kialakítani, most Ukrajnával játsszák ugyanazt, csak kicsit rafkósabban. Lényeg a politikai destabilizálás.
vezker
2026. február 11. 12:11
Ez meg Putyin feltétele, csak a teljesség kedvéért. Lejárt elnökkel minimum vitatható bármilyen egyezség. Felesleges lenne teríteni a lapokat egy senki által nem legitmált "vezető" elé.
szantofer
2026. február 11. 11:51
És ha az ukránok megint Zelenszkijt választják a NERtársak agyfaszt kapnak, oszt jó napot.
hlaci83
•••
2026. február 11. 11:32 Szerkesztve
“ boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2: Ebből is látszik, hogy nem hatalommániás ” :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Ekkora balfaszokat nem hordott még hátán a föld.:)))))) Nektek fonom a szar, kapjátok is a FOS-t, egyétek….
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!