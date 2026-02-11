Amerika elérte: hamarosan elnökválasztás jöhet Ukrajnában

Európa vezetői függetlenedni akarnak Amerikától, de már össze is vesztek a részleteken
A legnagyobb ellentét Franciaország és Németország között van.
Az amerikaiak bekeményítettek: csak akkor adnak biztonsági garanciákat, ha Ukrajna lezárja a háborút, és választást tart.
Ukrajna megkezdte az elnökválasztás és az Oroszországgal kötendő békeszerződésről szóló népszavazás tervezését, miután a Trump-kormány nyomást gyakorolt Kijevre, hogy mindkét szavazást május 15-ig tartsa meg, különben elveszítheti az Egyesült Államok által javasolt biztonsági garanciákat – tudta meg a Financial Times.
Az ukrán és nyugati tisztviselők, valamint más, az üggyel tisztában lévő források szerint a Fehér Ház nyomást gyakorol Kijevre, hogy tavasszal zárja le az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalásokat.
Zelenszkij nemrég nyilatkozott arról, hogy Amerika júniusig lezárná a konfliktust.
A választások megtartása drámai politikai fordulatot jelentene egy olyan elnök számára, aki többször is hangoztatta, hogy ilyen szavazások lehetetlenek, amíg az országban hadiállapot van, több millió ukrán menekültként él, és az ország mintegy 20 százaléka orosz megszállás alatt áll.
A tervezésben részt vevő ukrán és európai tisztviselők, valamint más, az ügyről tájékoztatott források szerint Zelenszkij február 24-én, Oroszország inváziójának negyedik évfordulóján kívánja bejelenteni az elnökválasztás és a népszavazás tervét.
Ukrán és nyugati tisztviselők hangsúlyozták, hogy mind az ütemterv, mind az amerikai ultimátum valószínűleg nem fog megvalósulni, mivel több tényezőtől függ, többek között attól, hogy előrelépés történik-e a békeegyezmény megkötése felé Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
A közvélemény-kutatások szerint Zelenszkij népszerűsége, bár továbbra is jelentős, de nagy mértékben visszaesett.
Zelenszkijhez közeli források szerint ő és csapata jelezték a Trump-kormánynak, hogy nyitottak a rendkívül gyors ütemtervre, annak ellenére, hogy háború idején logisztikai nehézségekbe ütköznek.
Az amerikai elnök jelezte Kijevnek, hogy az amerikai biztonsági garanciák feltétele egy szélesebb körű békeszerződés megkötése.
Az amerikai tervezet valószínűleg magában foglalná a Donbász régió Oroszországnak történő átadását, amit Ukrajna eddig határozottan ellenzett.
