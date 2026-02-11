Amerika elérte: hamarosan elnökválasztás jöhet Ukrajnában

A tervezésben részt vevő ukrán és európai tisztviselők, valamint más, az ügyről tájékoztatott források szerint Zelenszkij február 24-én, Oroszország inváziójának negyedik évfordulóján kívánja bejelenteni az elnökválasztás és a népszavazás tervét.

Ukrán és nyugati tisztviselők hangsúlyozták, hogy mind az ütemterv, mind az amerikai ultimátum valószínűleg nem fog megvalósulni, mivel több tényezőtől függ, többek között attól, hogy előrelépés történik-e a békeegyezmény megkötése felé Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A közvélemény-kutatások szerint Zelenszkij népszerűsége, bár továbbra is jelentős, de nagy mértékben visszaesett.

Zelenszkijhez közeli források szerint ő és csapata jelezték a Trump-kormánynak, hogy nyitottak a rendkívül gyors ütemtervre, annak ellenére, hogy háború idején logisztikai nehézségekbe ütköznek.

Az amerikai elnök jelezte Kijevnek, hogy az amerikai biztonsági garanciák feltétele egy szélesebb körű békeszerződés megkötése.