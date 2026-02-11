Ft
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszel franciaország németország macron európa európai bizottság

Európa vezetői függetlenedni akarnak Amerikától, de már össze is vesztek a részleteken

2026. február 11. 08:31

A legnagyobb ellentét Franciaország és Németország között van.

2026. február 11. 08:31
null

A csütörtöki, versenyképességre fókuszáló informális vezetői találkozó előtt az európaiak egységet ígértek és egy nagyobb autonómia felé vezető utat vázoltak fel. De miközben a vezetők a csúcstalálkozóra készülnek, az egységes front máris felbomlott – írja a Politico. 

Párizs kontra Berlin

A Politico elismeri, hogy a találkozó várhatóan nem eredményez kötelező érvényű kötelezettségvállalásokat, de meghatározza az Európai Bizottság általános politikai irányvonalát, amelynek március végén, a hivatalos csúcstalálkozó előtt javaslatokat kell kidolgoznia.

A legnagyobb ellentét a franciák és a németek között van, miután Macron elutasította a Mercosur-kereskedelmi megállapodás támogatását. Valamint a francia elnök azt is felvetette, hogy közös európai hitelfelvételre van szükség az ambiciózus ipari és védelmi projektek finanszírozásához – ezt a felhívást Németország azonnal elutasította.

Más fővárosok is gyorsan reagáltak. „Jó, hogy Macron látja a szükségességét annak, hogy befektessünk Európa jövőbeli gazdaságába” – mondta egy közepes méretű országból származó EU-diplomata. A diplomata azonban hozzátette, hogy egy ilyen kezdeményezés „álmodozásnak” minősül.

Interjújában Macron azzal is fenyegetőzött, hogy felfüggeszti a francia-német harckocsi-fejlesztési programot.

Míg Franciaország a „vegyél európait” politikát támogatja, amely az EU-s iparágakat részesítené előnyben a támogatások és a közbeszerzési szerződések terén, a skandináv és balti országok közös állásfoglalásban ellenezték ezt az ötletet, mondván, hogy ez csak felesleges bonyodalmakat okozna, miközben Európa éppen a deregulációra törekszik.

Ugyanakkor Németország Olaszországgal összefogva ellenzi a francia kezdeményezéseket, és helyette a deregulációra összpontosító programot támogat.

Merz és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök által támogatott közös vitaanyagban „vészféket” követelnek az új uniós jogszabályokra, amelynek értelmében a fővárosok megakadályozhatnák Brüsszelt abban, hogy nekik nem tetsző törvényeket hozzon.

Ha ezek a nézeteltérések most kerülnek napvilágra, az azért van, mert azok a vezetők, akik eddig elkerülték a belső reformokról szóló nehéz beszélgetéseket, most már nem engedhetik meg maguknak, hogy továbbra is így tegyenek – írja a Politico. 

A blokk széttagolt egységes piacának véglegesítésére vagy egy valódi európai elrettentő képesség kiépítésére irányuló reformok már évek, egyes esetekben évtizedek óta napirenden vannak. A vezetők régóta úgy döntöttek, hogy udvariasan figyelmen kívül hagyják őket, mert a reformok végrehajtása veszélyeztetné a nemzeti iparágakat.

Annak ellenére, hogy konszenzus van abban, hogy Európának saját utat kell járnia, több ország nem hajlandó kockáztatni, hogy elidegenítse Washingtont – vagy hogy az EU védelmi politikája miatt cégei ne tudjanak az amerikai piacra értékesíteni. Néhány diplomata szerint a Brüsszel és Washington közötti kapcsolatok a grönlandi válság után könnyen visszatérhetnek a normális kerékvágásba.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

