Európa vezetői függetlenedni akarnak Amerikától, de már össze is vesztek a részleteken

Más fővárosok is gyorsan reagáltak. „Jó, hogy Macron látja a szükségességét annak, hogy befektessünk Európa jövőbeli gazdaságába” – mondta egy közepes méretű országból származó EU-diplomata. A diplomata azonban hozzátette, hogy egy ilyen kezdeményezés „álmodozásnak” minősül.

Interjújában Macron azzal is fenyegetőzött, hogy felfüggeszti a francia-német harckocsi-fejlesztési programot.

Míg Franciaország a „vegyél európait” politikát támogatja, amely az EU-s iparágakat részesítené előnyben a támogatások és a közbeszerzési szerződések terén, a skandináv és balti országok közös állásfoglalásban ellenezték ezt az ötletet, mondván, hogy ez csak felesleges bonyodalmakat okozna, miközben Európa éppen a deregulációra törekszik.

Ugyanakkor Németország Olaszországgal összefogva ellenzi a francia kezdeményezéseket, és helyette a deregulációra összpontosító programot támogat.

Merz és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök által támogatott közös vitaanyagban „vészféket” követelnek az új uniós jogszabályokra, amelynek értelmében a fővárosok megakadályozhatnák Brüsszelt abban, hogy nekik nem tetsző törvényeket hozzon.