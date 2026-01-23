Ft
moszkva kreml steve witkoff béke orosz-ukrán háború oroszország

Putyin az amerikai békedelegációval tárgyalt: egyetlen kérdés maradt!

2026. január 23. 06:27

Az orosz elnök megerősítette, hogy Moszkva is békét akar.

2026. január 23. 06:27
null

Vlagyimir Putyin csütörtökön a Kremlben találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és  Jared Kushnerrel, akiknek arról beszélt, Oroszország álláspontja szerint addig nem lehet beszélni a háború „hosszútávú rendezéséről”, amíg nem sikerül megállapodni a területi kérdésekről – számolt be a CNN.

A találkozóról a Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Uszakov számolt be a lapnak, aki elmondta: 

„a legfontosabb, hogy az orosz elnök és az amerikaiak közötti tárgyalások során ismét egyértelművé vált, hogy a területi kérdés rendezése nélkül […] nem lehet hosszú távú megállapodást remélni”.

 Hozzátette, Moszkva szerint a két elnök erről is megegyezett Anchorage-ben.

Az amerikai és orosz fél közti megbeszélés mintegy négy órán át tartott. Uszakov a találkozót 

„kivételesen tartalmasnak, konstruktívnak, rendkívül őszintének és bizalmasnak”

 értékelte

Witkoff már a moszkvai útja előtt, Davosban arról beszélt, hogy a béketárgyalások „egyetlen kérdésre” szűkültek. „Eljutottunk egy kérdésre, és annak különböző változatait is átbeszéltük, vagyis megoldható” – fogalmazott. Egy európai tisztviselő később megerősítette, hogy ez a területi rendezés kérdése.

Putyin a találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország 

„őszintén érdekelt az ukrán válság politikai és diplomáciai rendezésében”.

 Uszakov ugyanakkor hozzátette: amíg ez nem valósul meg, Moszkva folytatja a hadműveleteket, mivel „a harctéren az orosz fegyveres erőknél van a stratégiai előny”.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

csulak
2026. január 23. 10:28
sok sikert ! es ugyeljenek mert a zukran hazudik !
ördöngös pepecselés
2026. január 23. 06:46
mindig is egy kérdés volt mert minden háború területért folyik mindegy, hogy ásványkincs, biztonsági , ideológiai vagy más máz kerül rá. Béke akkor lesz ha Trumpnak sikerül meggyőzni a Pöcszongoristát vagy a gazdáit arról, hogy veszített.
jump-ing
2026. január 23. 06:38 Szerkesztve
egyetlen kérdés maradt! ---- melyik fegyverexportőr akar itt békét? (jelentkezzen, ha mer)
lacika-985
2026. január 23. 06:37
Már csak egyetlen kérdés maradt - MIKOR TERITIK KI ZSELÉ BŐRÉT SZÁRADNI .
