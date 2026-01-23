Putyin az amerikai békedelegációval tárgyalt: egyetlen kérdés maradt!

Vlagyimir Putyin csütörtökön a Kremlben találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, akiknek arról beszélt, Oroszország álláspontja szerint addig nem lehet beszélni a háború „hosszútávú rendezéséről”, amíg nem sikerül megállapodni a területi kérdésekről – számolt be a CNN.

A találkozóról a Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Uszakov számolt be a lapnak, aki elmondta: