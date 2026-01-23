Putyin az amerikai békedelegációval tárgyalt: egyetlen kérdés maradt!

Ennél durvább kritika nem létezik: még Hegyi Iván is korrektebb a Mediánnál és Török Gábornál
Nem kerteltek a szakértők.
Az orosz elnök megerősítette, hogy Moszkva is békét akar.
Vlagyimir Putyin csütörtökön a Kremlben találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, akiknek arról beszélt, Oroszország álláspontja szerint addig nem lehet beszélni a háború „hosszútávú rendezéséről”, amíg nem sikerül megállapodni a területi kérdésekről – számolt be a CNN.
A találkozóról a Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Uszakov számolt be a lapnak, aki elmondta:
„a legfontosabb, hogy az orosz elnök és az amerikaiak közötti tárgyalások során ismét egyértelművé vált, hogy a területi kérdés rendezése nélkül […] nem lehet hosszú távú megállapodást remélni”.
Hozzátette, Moszkva szerint a két elnök erről is megegyezett Anchorage-ben.
Az amerikai és orosz fél közti megbeszélés mintegy négy órán át tartott. Uszakov a találkozót
„kivételesen tartalmasnak, konstruktívnak, rendkívül őszintének és bizalmasnak”
értékelte
Witkoff már a moszkvai útja előtt, Davosban arról beszélt, hogy a béketárgyalások „egyetlen kérdésre” szűkültek. „Eljutottunk egy kérdésre, és annak különböző változatait is átbeszéltük, vagyis megoldható” – fogalmazott. Egy európai tisztviselő később megerősítette, hogy ez a területi rendezés kérdése.
Putyin a találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország
„őszintén érdekelt az ukrán válság politikai és diplomáciai rendezésében”.
Uszakov ugyanakkor hozzátette: amíg ez nem valósul meg, Moszkva folytatja a hadműveleteket, mivel „a harctéren az orosz fegyveres erőknél van a stratégiai előny”.
