Moszkva továbbra is érvényesnek tekinti az ukrajnai rendezésről az orosz és az amerikai elnök alaszkai találkozóján elért megegyezést – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz parlament alsóházában szerdán elmondott beszédében.

Lavrov szerint „nehéz nagyobb szégyent elképzelni az ENSZ számára”, mint azt, hogy António Guterres, a világszervezet főtitkára, eltagadta a Donyec-medence, „Novorosszija” és Krím önrendelkezési jogát.