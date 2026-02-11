Ft
Szergej Lavrov háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Nagy bajban van Zelenszkij: megállapodott Trump és Putyin

2026. február 11. 16:56

Az oroszok legalábbis már megegyezésről beszélnek.

2026. február 11. 16:56
null

Moszkva továbbra is érvényesnek tekinti az ukrajnai rendezésről az orosz és az amerikai elnök alaszkai találkozóján elért megegyezést – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz parlament alsóházában szerdán elmondott beszédében.

Lavrov szerint „nehéz nagyobb szégyent elképzelni az ENSZ számára”, mint azt, hogy António Guterres, a világszervezet főtitkára, eltagadta a Donyec-medence, „Novorosszija” és Krím önrendelkezési jogát.

Leszögezte, hogy Moszkva továbbra is kiáll az említett régiók jogaiért, hogy önállóan döntsenek sorsukról, „egységben Oroszországgal”.

A miniszter kijelentette, hogy Oroszország okult a Nyugattal az ENSZ-ben való együttműködés tapasztalataiból, és nem hisz annak elemi tisztességében.

Ismételten kifejezte Oroszország háláját Észak-Koreának azért a „szövetségesi segítségért”, amelyet a kurszki régió felszabadításához nyújtott, és méltatta az Egyesült Arab Emírségek Ukrajnával kapcsolatos közvetítői erőfeszítéseit. „Az orosz tárgyalók azon dolgoznak, hogy az ország nyugati határainak biztonsága, az oroszok és az orosz nyelvű emberek jogai megbízhatóan biztosítva legyenek, és a kijevi rezsim és támogatói által jelentett fenyegetések megszűnjenek”hangoztatta.

(MTI)

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

 

