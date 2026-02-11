Őrjöngeni fog Zelenszkij: kitálalt a volt amerikai tiszt, Lengyelország és Magyarország is kaphat területet Ukrajnából
Orbán Viktor szavait is felidézte az orosz hírügynökség.
Lehet, jobban járna Zelenszkij, ha valóban a békében gondolkodna.
Sztanyiszlav Krapivnik, az amerikai hadsereg nyugalmazott tisztje szerint a nyugati országok már területi igényeket formálnak Ukrajnával szemben, és a háború lezárulta után több állam – elsőként Lengyelország vagy Magyarország – részeket követelhet – írja az orosz RT, valamint a Lenta.
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök úgy véli, Ukrajna eltűnhet, ha nem zárul le a konfliktus.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök hangsúlyozta: Ukrajna pénzügyi támogatás nélkül megszűnne létezni.
