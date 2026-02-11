Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Lengyelország Magyarország béke Aljakszandr Lukasenka Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Orbán Viktor

Végre valaki ki merte mondani: ha ez így megy tovább, Ukrajnát leradírozzák a térképről

2026. február 11. 15:24

Lehet, jobban járna Zelenszkij, ha valóban a békében gondolkodna.

2026. február 11. 15:24
null

Sztanyiszlav Krapivnik, az amerikai hadsereg nyugalmazott tisztje szerint a nyugati országok már területi igényeket formálnak Ukrajnával szemben, és a háború lezárulta után több állam – elsőként Lengyelország vagy Magyarország – részeket követelhet – írja az orosz RT, valamint a Lenta.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök úgy véli, Ukrajna eltűnhet, ha nem zárul le a konfliktus.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök hangsúlyozta: Ukrajna pénzügyi támogatás nélkül megszűnne létezni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. február 11. 16:55
Ideje lenne.
Válasz erre
0
0
madre79
2026. február 11. 16:45
ASAP
Válasz erre
0
0
Janika50
2026. február 11. 16:41
Illdomos lenne leállitani őket. A nyugat, személy szerint bidé, orsika, manfi, miszterszorosz és társaik szunyókáló, valójában vérszomjas fenevadat engedtek szabadjára. Sajnos csak ismételni tudom magam, a megjelent nyilatkozatok támasztják allá többször papirra vetett megállapitásaimat. Hálásnak kell lennünk az oroszoknak, amiért lefoglalják az újkazárhohol gyilkológépezetet. Már rég megtámadtak volna bannünket. Ha az unió tovább folytatja ezt a szembekötősdit, engedik, mitöbb támogatják a további felfegyverzésüket, akkor saját gyilkosaikat fegyverzik fel.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. február 11. 16:35
Mikor, könyörgöm, mikor radírozzák már le Ukrajnát ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!