Sztanyiszlav Krapivnik, az amerikai hadsereg nyugalmazott tisztje szerint a nyugati országok már területi igényeket formálnak Ukrajnával szemben, és a háború lezárulta után több állam – elsőként Lengyelország vagy Magyarország – részeket követelhet – írja az orosz RT, valamint a Lenta.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök úgy véli, Ukrajna eltűnhet, ha nem zárul le a konfliktus.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök hangsúlyozta: Ukrajna pénzügyi támogatás nélkül megszűnne létezni.