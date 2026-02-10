Sztanyiszlav Krapivnik, az amerikai hadsereg volt tisztje szerint a nyugati országok – köztük Lengyelország és Magyarország – területi igényeket támaszthatnak Ukrajnával szemben a háború lezárulta után – írja a Ria Novosztyi.

Krapivnik úgy véli, hogy az ukrán területek újrafelosztása csak Moszkvával kötött béke, vagyis Ukrajna kapitulációja után történhet meg.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is bírálta az ukrán kormányt a magyar kisebbség elleni fellépések miatt, sőt Ukrajnát Budapest ellenségének nevezte.