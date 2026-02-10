Felment a pumpa az ukránokban: három magyar politikus is nemet mondott Zelenszkijnek
Fokozódik a feszültség.
Orbán Viktor szavait is felidézte az orosz hírügynökség.
Sztanyiszlav Krapivnik, az amerikai hadsereg volt tisztje szerint a nyugati országok – köztük Lengyelország és Magyarország – területi igényeket támaszthatnak Ukrajnával szemben a háború lezárulta után – írja a Ria Novosztyi.
Krapivnik úgy véli, hogy az ukrán területek újrafelosztása csak Moszkvával kötött béke, vagyis Ukrajna kapitulációja után történhet meg.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök is bírálta az ukrán kormányt a magyar kisebbség elleni fellépések miatt, sőt Ukrajnát Budapest ellenségének nevezte.
Ezt is ajánljuk a témában
Fokozódik a feszültség.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Ilyet nem tanítanak a kijevi egyetemeken.
Fokozódik a feszültség.
Már a törvény szövege is elérhető.