02. 10.
kedd
háború Háború Ukrajnában Lengyelország Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Őrjöngeni fog Zelenszkij: kitálalt a volt amerikai tiszt, Lengyelország és Magyarország is kaphat területet Ukrajnából

2026. február 10. 14:44

Orbán Viktor szavait is felidézte az orosz hírügynökség.

2026. február 10. 14:44
null

Sztanyiszlav Krapivnik, az amerikai hadsereg volt tisztje szerint a nyugati országok – köztük Lengyelország és Magyarország – területi igényeket támaszthatnak Ukrajnával szemben a háború lezárulta után – írja a Ria Novosztyi.

Krapivnik úgy véli, hogy az ukrán területek újrafelosztása csak Moszkvával kötött béke, vagyis Ukrajna kapitulációja után történhet meg.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is bírálta az ukrán kormányt a magyar kisebbség elleni fellépések miatt, sőt Ukrajnát Budapest ellenségének nevezte.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

survivor
2026. február 10. 15:49
Ez a szokásos havi egyszeri hergelés a Manditól. A MH+Jobbik táborának szól. Akik szépen "kioltják" egymást. Ennyi eszetek csak van...
survivor
2026. február 10. 15:47
canadian-deplorable Az USA legfőbb gazdasági ellensége az EU. Ez tiszta sor. A multikulti NEM zavarja az USA-t. A négerek fele mohamedán...ott is.És tombol az antiszemi.Hiába zsidó Elon Musk.
survivor
2026. február 10. 15:44
nuevoreynuevaley Barátom, neked az JÓ amit Hitlertől kaptunk ? 40+éves SZU megszállást ? Mindenkit hülyének tetszik nézni ? Majd Magyar Szent Péter fehér lovon bevonul Munkácsra ?
survivor
2026. február 10. 15:41
andris-923 Szoktál néha gondolkodni ? Akarsz meghalni az "1000 éves határért " ?
